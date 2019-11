Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69be888a-c0cd-4c63-9fe5-291c1f543ae2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mellékhatások nélküli fájdalomcsillapítót ajánlanak brit kutatók: kísérletük eredménye arra utal, hogy jeges sarkvidéki jelenetek virtuális valóságban (VR) szemlélése enyhítheti az égető fájdalmakat.","shortLead":"Mellékhatások nélküli fájdalomcsillapítót ajánlanak brit kutatók: kísérletük eredménye arra utal, hogy jeges sarkvidéki...","id":"20191118_fejdalomcsillapitas_jeges_tajak_virtualis_valosag_vr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69be888a-c0cd-4c63-9fe5-291c1f543ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b119750-8e88-452c-900d-2e957841d828","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_fejdalomcsillapitas_jeges_tajak_virtualis_valosag_vr","timestamp":"2019. november. 18. 12:03","title":"Ennyi az egész? Mellékhatásoktól mentes fájdalomcsillapító módszerre bukkantak brit kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási bizottság honlapján hétfő reggel közzétett eredményekből ítélve kizárólag a volt szovjet köztársaságot 25 éve vezető Aljakszandr Lukasenka államfővel szövetséges pártok jelöltjei kerültek be a törvényhozásba.","shortLead":"A választási bizottság honlapján hétfő reggel közzétett eredményekből ítélve kizárólag a volt szovjet köztársaságot 25...","id":"20191118_Egy_ellenzeki_kepviselo_sem_jutott_be_a_feherorosz_parlamentbe_a_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0a7d23-eedb-4f26-a1a8-56ec531c66f0","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Egy_ellenzeki_kepviselo_sem_jutott_be_a_feherorosz_parlamentbe_a_valasztason","timestamp":"2019. november. 18. 10:15","title":"Egy ellenzéki képviselő sem jutott be a fehérorosz parlamentbe a \"választáson\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A marseille-i kikötő vizéből három embert kellett kimenteni.","shortLead":"A marseille-i kikötő vizéből három embert kellett kimenteni.","id":"20191118_A_Foldkozitengerbe_zuhant_egy_autos_aki_a_vakon_kovette_az_navit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6eb9df-ed00-4aea-96b7-0a760e9d67bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_A_Foldkozitengerbe_zuhant_egy_autos_aki_a_vakon_kovette_az_navit","timestamp":"2019. november. 18. 21:12","title":"A Földközi-tengerbe zuhant egy autós, aki vakon követte a GPS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl sokat fogyaszt a lakosság a különféle fájdalomcsillapítókból, vélik a gyógyszerhatóság szakemberei, ezért korlátozzák bizonyos gyógyszerek hozzáférhetőségét.","shortLead":"Túl sokat fogyaszt a lakosság a különféle fájdalomcsillapítókból, vélik a gyógyszerhatóság szakemberei, ezért...","id":"20191118_venykoteles_fajdalomcsillapito_ibuprofen_tartalmu_gyogyszer_receptkoteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c365c20a-6a24-40d4-9f89-236b8ece1897","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_venykoteles_fajdalomcsillapito_ibuprofen_tartalmu_gyogyszer_receptkoteles","timestamp":"2019. november. 18. 17:03","title":"Készüljön, vénykötelessé válik több fájdalomcsillapító Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ebben a parlamentben olyan sok dolgunk már nincs – véli Hadházy Ákos, de szerinte nem kell mindenkinek kivonulnia az Országházból. Kerpel-Fronius Gábor momentumos főpolgármester-helyettes szerint ha a Momentum parlamenti párt lenne, kivonulnának.","shortLead":"Ebben a parlamentben olyan sok dolgunk már nincs – véli Hadházy Ákos, de szerinte nem kell mindenkinek kivonulnia...","id":"20191119_Hadhazy_Ez_nem_demokracia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069e6a63-4b47-452f-9348-354cd90b1b81","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Hadhazy_Ez_nem_demokracia","timestamp":"2019. november. 19. 05:30","title":"Hadházy: Ez nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f9721f-dbb7-4197-ba09-7f3811fc72b5","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Az oroszok a zentai spájzban vannak, ahol megszállást eddig talán soha nem szerettek annyira, mint most.","shortLead":"Az oroszok a zentai spájzban vannak, ahol megszállást eddig talán soha nem szerettek annyira, mint most.","id":"20191119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Az_oroszok_a_zentai_spajzban_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f9721f-dbb7-4197-ba09-7f3811fc72b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abee8742-b770-4e91-94e9-f2832d22693c","keywords":null,"link":"/360/20191119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Az_oroszok_a_zentai_spajzban_vannak","timestamp":"2019. november. 19. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: itt a harmadik orosz megszállás, de ennek most örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b8775-3145-4c9b-b6c9-55639a8fec86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó sokáig csak a hibridekre esküdött, de végül beállt a sorba, és elkészítette az elektromos C-HR-t.","shortLead":"A japán gyártó sokáig csak a hibridekre esküdött, de végül beállt a sorba, és elkészítette az elektromos C-HR-t.","id":"20191119_tisztan_villanyautokent_tamad_a_toyota_nepszeru_hibridje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e15b8775-3145-4c9b-b6c9-55639a8fec86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8b13b7-c372-4e3b-b011-9d1c933d2752","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_tisztan_villanyautokent_tamad_a_toyota_nepszeru_hibridje","timestamp":"2019. november. 19. 11:21","title":"Tisztán villanyautóként támad a Toyota népszerű hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lomtalanítás istennője megpróbál eladni néhány „nem lomot”.","shortLead":"A lomtalanítás istennője megpróbál eladni néhány „nem lomot”.","id":"20191119_Marie_Kondo_online_boltot_nyitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8e6335-9140-4a6b-a9c7-791837d6dad9","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Marie_Kondo_online_boltot_nyitott","timestamp":"2019. november. 19. 09:13","title":"Marie Kondo online boltot nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]