[{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Augusztus végén várható egy újabb hullám. A bérleti díjak maradtak a korábbi átlagon.\r

\r

","shortLead":"Augusztus végén várható egy újabb hullám. A bérleti díjak maradtak a korábbi átlagon.\r

\r

","id":"20190807_Beindult_az_alberletpiac_a_felsooktatasi_ponthatarok_kihirdetese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3248a738-d10e-4271-8a15-d50b0639c6bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190807_Beindult_az_alberletpiac_a_felsooktatasi_ponthatarok_kihirdetese_utan","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:49","title":"Beindult az albérletpiac a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcb2205-a4e1-4f79-98f6-6c045e2cba5b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ez teszi ki a szénsavas üdítők forgalmának 60 százalékát.","shortLead":"Ez teszi ki a szénsavas üdítők forgalmának 60 százalékát.","id":"20190805_kola_fogyasztas_felmeres_nielsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcb2205-a4e1-4f79-98f6-6c045e2cba5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de32542-c7c2-47eb-8c99-0f79f15babd8","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_kola_fogyasztas_felmeres_nielsen","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:38","title":"Hárommillió hektoliter kólát döntöttek le a magyarok egyetlen év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptembertől nem adják ki a 2015-ben indított lapot. ","shortLead":"Szeptembertől nem adják ki a 2015-ben indított lapot. ","id":"20190806_Megszunik_a_Riposthoz_tartozo_Hello_magazin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef1f714-1b16-4ff4-abb9-0013fa64ac56","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_Megszunik_a_Riposthoz_tartozo_Hello_magazin","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:20","title":"Megszűnik a Riposthoz tartozó Hello! magazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12122232-c05c-4073-984f-3d4debbf60d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még sok a tisztázatlan kérdés, de az biztos, hogy a Hyundai újdonsága sokkal halkabb lesz Norbi jelenlegi autójánál.","shortLead":"Egyelőre még sok a tisztázatlan kérdés, de az biztos, hogy a Hyundai újdonsága sokkal halkabb lesz Norbi jelenlegi...","id":"20190807_michelisz_autojanak_gyartoja_bemutatja_elso_elektromos_versenyautojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12122232-c05c-4073-984f-3d4debbf60d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067f474c-a477-424b-9cca-7f59b5d7e139","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_michelisz_autojanak_gyartoja_bemutatja_elso_elektromos_versenyautojat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:21","title":"Csendet kérünk: Michelisz autójának gyártója bemutatja első elektromos versenyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fotóst ért több millió forintos kár a vasárnapi Formula-1-es Magyar Nagydíjon: a verseny után eltűnt a felszerelésük egy része.","shortLead":"Két fotóst ért több millió forintos kár a vasárnapi Formula-1-es Magyar Nagydíjon: a verseny után eltűnt...","id":"20190806_hungaroring_f1_magyar_nagydij_fotos_lopas_teleobjektiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f579ea9-b645-42d7-a110-3df1f6d47913","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_hungaroring_f1_magyar_nagydij_fotos_lopas_teleobjektiv","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:18","title":"Két fotóst megloptak a Magyar Nagydíj után, most megszólalt a Hungaroring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1990a979-3b93-418d-816d-b64dc5e4da9e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A halottak száma még nem ismert, legalább harmincan megsebesültek az afgán fővárosban történt robbantásban.\r

\r

","shortLead":"A halottak száma még nem ismert, legalább harmincan megsebesültek az afgán fővárosban történt robbantásban.\r

\r

","id":"20190807_Hatalmas_robbanas_razta_meg_Kabult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1990a979-3b93-418d-816d-b64dc5e4da9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6120ca22-e8aa-4278-8bb1-7b19a422e1d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Hatalmas_robbanas_razta_meg_Kabult","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:11","title":"Hatalmas robbanás rázta meg Kabult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","shortLead":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","id":"20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5e619-ddec-4a5e-bc66-6ff2c0b9a867","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:07","title":"Bauer Tamás: Sikerszöveg Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25882ef9-17fb-4959-93f1-8d5c89c1b271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész Európából eltünhet a kőrisfa egy gombás megbetegedés következtében, Lébényben egy tanösvényt is le kellett most zárni, mert szeles időben kidőlnek a hatalmas fák.\r

\r

","shortLead":"Egész Európából eltünhet a kőrisfa egy gombás megbetegedés következtében, Lébényben egy tanösvényt is le kellett most...","id":"20190805_Gyokerestol_fordulnak_ki_a_korisfak_eltunhet_ez_a_fajta_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25882ef9-17fb-4959-93f1-8d5c89c1b271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf774d2-f597-4240-9304-2f4af09f06f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Gyokerestol_fordulnak_ki_a_korisfak_eltunhet_ez_a_fajta_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:26","title":"Gyökerestől fordulnak ki a kőrisfák, eltűnhet ez a fajta Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]