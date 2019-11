Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fuvarozók szerint érthetetlen, hogy Magyarországon biztosítási adóval terhelik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást is. A Pénzügyminisztériumtól kérnek segítséget.","shortLead":"A fuvarozók szerint érthetetlen, hogy Magyarországon biztosítási adóval terhelik a kötelező...","id":"20191120_kgfb_biztositasi_ado_fuvarozo_cegek_magyar_kozuti_fuvarozok_egyesulete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ca5b6a-807b-4fc5-9da3-5a78b4d1c3f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_kgfb_biztositasi_ado_fuvarozo_cegek_magyar_kozuti_fuvarozok_egyesulete","timestamp":"2019. november. 20. 16:17","title":"Ha ez átmegy, jóval olcsóbb lehet a kgfb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán Reprodukciós Program előkészítése, ami a férfiak meddőségét szorítaná vissza – tudta meg a hvg.hu. Az intézkedéscsomag a férfiakat buzdítaná nagyobb tudatosságra és egészséges életmódra, de kérdés, hogy a kormány ezt letudja pár kampánnyal, vagy megteremti-e a feltételeket ahhoz, hogy valóban javuljon a magyar férfiak egészsége. Szakmai forrásaink szerint rég szükség lenne központilag támogatott ösztönzőkre, mert nálunk a probléma állami kezelése sehol nem tart, míg más országokban például a meddőségen segítő spermadonoroknak adókedvezmény jár.","shortLead":"Az Orbán-kormány családvédelmi intézkedései ellenére sem születik elég gyerek, ezért már zajlik a Nemzeti Humán...","id":"20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739279de-e975-442a-aacf-9b0558f5e360","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Meddo_ferfiakra_szabott_nemzeti_programmal_dobnak_meg_Kaslerek_a_magyar_gyerekek_szamat","timestamp":"2019. november. 20. 06:30","title":"Nemzőképtelen férfiaknak szóló nemzeti programon dolgoznak Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigi 19 után újabb 21 vonatot rendelnek.","shortLead":"Az eddigi 19 után újabb 21 vonatot rendelnek.","id":"20191120_Meg_tobb_emeletes_vonatot_vesz_a_MAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4107400a-6ddc-4afc-9aec-4906334b613e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Meg_tobb_emeletes_vonatot_vesz_a_MAV","timestamp":"2019. november. 20. 11:54","title":"Még több emeletes vonatot vesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b626b31-20d6-4f35-bb21-215217b9c138","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly biztonsági rést találtak a szakemberek a Qualcomm lapkakészleteiben, ami egyúttal azt jelenti, hogy számos gyártó androidos telefonja válhat kiszolgáltatottá a hackereknek.","shortLead":"Komoly biztonsági rést találtak a szakemberek a Qualcomm lapkakészleteiben, ami egyúttal azt jelenti, hogy számos...","id":"20191121_sebezhetoseg_qualcomm_lapkakeszletekben_android_adatlopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b626b31-20d6-4f35-bb21-215217b9c138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63f50c-50ca-4e7e-a6f5-ccad100c204f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_sebezhetoseg_qualcomm_lapkakeszletekben_android_adatlopas","timestamp":"2019. november. 21. 08:03","title":"Nagy a gond: a legkényesebb adatok szerezhetők meg az androidos telefonokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","shortLead":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","id":"20191120_Blikk_Ujra_atirhatjak_a_valasztasi_szabalyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4680fb19-65d9-4b21-870a-19a569d5fadc","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Blikk_Ujra_atirhatjak_a_valasztasi_szabalyokat","timestamp":"2019. november. 20. 07:33","title":"Blikk: Újra átírhatják a választási szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmuck Erzsébet, az országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt és Karácsony Gergely főpolgármestert a bizottság soron következő, klímavészhelyzetről szóló ülésére.","shortLead":"Schmuck Erzsébet, az országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt és...","id":"20191119_Az_LMP_a_klimaveszhelyzetrol_szolo_bizottsagi_ulesre_varja_Orbant_es_Karacsonyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12a4960-cc11-427f-a12e-2ff828c7620c","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Az_LMP_a_klimaveszhelyzetrol_szolo_bizottsagi_ulesre_varja_Orbant_es_Karacsonyt","timestamp":"2019. november. 19. 17:22","title":"Az LMP a klímavészhelyzetről szóló bizottsági ülésre várja Orbánt és Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489ba2c0-2e8f-463d-9fa2-0f2ad020c737","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191120_Marabu_FekNyuz_Fociparade","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=489ba2c0-2e8f-463d-9fa2-0f2ad020c737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5c1350-bf5f-4309-979d-20f82af73d11","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Marabu_FekNyuz_Fociparade","timestamp":"2019. november. 20. 15:35","title":"Marabu FékNyúz: Fociparádé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c73cfc-d202-4e03-b727-0f65f76aca7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új lemezüket is meghallgathatja a magyar közönség. ","shortLead":"Új lemezüket is meghallgathatja a magyar közönség. ","id":"20191120_Budapestre_jon_a_The_Dead_South","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4c73cfc-d202-4e03-b727-0f65f76aca7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554dd1c-28d7-4bc3-b609-1cab08ce01f6","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Budapestre_jon_a_The_Dead_South","timestamp":"2019. november. 20. 11:39","title":"Budapestre jön a The Dead South","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]