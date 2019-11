Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Heliogen nevű cég olyan technológiát fejlesztett ki, amely segítségével 1000 Celsius-fok feletti hő is előállítható. A titok a napenergia és a mesterséges intelligencia együttes alkalmazásában rejlik. 2019. november. 21. 17:03 Áttörést ért el a napenergia hasznosításában Bill Gates egyik kedvenc vállalata Simon László. Interjú a HVG-ben. Aki Nagy Imre újratemetésén a legbátrabb beszédet mondta – így vélekedett a harminc évvel ezelőtti eseményekről L. Simon a rendszerváltásról: Orbán hős volt 2019. november. 21. 16:13 L. Ez alapján már most látszik melyik intézményeket terelheti össze a kormány a jövőben. Elkészült a HVG legújabb rangsorkiadványa, amely az egyetemek és főiskolák toplistáját közli. Ez alapján már most... 2019. november. 21. 12:00 Ha lesz budapesti szuperegyetem, a körvonalai már látszódnak A belügyminiszter egy képviselői kérdésre adott válaszában írta ezt. Pintér: Az elektromos roller segédmotoros kerékpárnak számít 2019. november. 21. 20:55 Tanulságos tükröt tartottak elénk. Ma van a gyerekjogok világnapja. 2019. november. 20. 20:00 „Ha elromlik a Föld, akkor meghalunk" A repülő, ásó, kúszó, mászó bogarak rendkívüli sokszínűségüket és elterjedésüket nagyrészt génjeiknek köszönhetik, melyeket egykor mikrobáktól "loptak" – tájékoztatott egy nemzetközi kutatócsoport. 2019. november. 21. 14:03 Lopott génekkel váltak a bogarak az állatvilág sztárjaivá Benyújtotta Semjén Zsolt a közbeszerzési törvény módosítását, Hadházy Ákos szerint így majd nem lehet feltérképezni a "tolvaj hálózatokat". 2019. november. 21. 14:47 Hadházy megint talált egy furcsa törvénymódosítást Nagyjából százmillió eurós kartellbírságot rótt ki a német szövetségi versenyhivatal a szerkezetiacél-beszerzések árának egyeztetése miatt a Volkswagenre, Daimlerre és a BMW-re. 2019. november. 21. 13:01 Gigantikus bírságot kapott a VW, a Daimler és a BMW