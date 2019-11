Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebab5e23-76db-4973-8431-5c8955134d6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kockázatmentesen lehet jóval több pénzt adni a gyerek 18 éves korában, mint ha megvárnák, hogy az életkezdési támogatás csak az infláció szintjén kamatozzon.","shortLead":"Kockázatmentesen lehet jóval több pénzt adni a gyerek 18 éves korában, mint ha megvárnák, hogy az életkezdési támogatás...","id":"20191123_Tobb_tizezer_forint_ingyen_penzt_hagy_veszni_sok_kisgyerekes_szulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebab5e23-76db-4973-8431-5c8955134d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefb9fb3-32ca-4ce4-a037-c90bdf7cb821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Tobb_tizezer_forint_ingyen_penzt_hagy_veszni_sok_kisgyerekes_szulo","timestamp":"2019. november. 23. 08:47","title":"Több tízezer forint ingyen pénzt hagy veszni sok kisgyerekes szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó Párt. Az ellenzéki egység megbomlott, a médiumok többsége kormányhű kezekben van, és a külföld is Vucsics mellett áll.","shortLead":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó...","id":"201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b34eb4-546f-4766-810c-c03f7864e22a","keywords":null,"link":"/360/201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","timestamp":"2019. november. 21. 16:00","title":"Egyre kevésbé kell félnie a szerb kormánynak az ellenzéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e6c38f-5b6e-4375-9ab8-5fc69a45b5f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokon múlt, hogy az Emirates egyik utasszállítóját villámcsapás érje Új-Zélandon.","shortLead":"Nem sokon múlt, hogy az Emirates egyik utasszállítóját villámcsapás érje Új-Zélandon.","id":"20191121_repulogep_emirates_airbus_a380_villamcsapas_uj_zeland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e6c38f-5b6e-4375-9ab8-5fc69a45b5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d97612-debc-469d-8a6c-d46bb9e57c71","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_repulogep_emirates_airbus_a380_villamcsapas_uj_zeland","timestamp":"2019. november. 21. 19:03","title":"Videóra vették, ahogy guruló repülő mögé csap a villám Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Jövőre lassulhat a gazdaság, kihalhat a trópusi növények harmada, feltérképezték a Titánt. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövőre lassulhat a gazdaság, kihalhat a trópusi növények harmada, feltérképezték a Titánt. A hvg360 esti...","id":"20191121_Radar360_Meszaros_megint_kaszalhat_gyengult_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b315fa0f-4fbb-49ef-9746-b959d2f6c172","keywords":null,"link":"/360/20191121_Radar360_Meszaros_megint_kaszalhat_gyengult_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 21. 17:30","title":"Radar360: Mészáros megint kaszálhat, gyengült a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca320f8-17db-4d38-95fa-2c142012c577","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Maradtak vagyonelemek az egykori Quaestor-birodalom cégeiben, csakhogy ezekből épp azoknak a kötvényeseknek nem jut, akiknek a pénzére az egész sztori épült. Ezen egyelőre az sem változtat, hogy a bíróság szerint Tarsoly a saját vagyonával is felel a hitelezőknek.","shortLead":"Maradtak vagyonelemek az egykori Quaestor-birodalom cégeiben, csakhogy ezekből épp azoknak a kötvényeseknek nem jut...","id":"20191122_Fizete_Tarsoly_Csaba_milliardok_a_Quaestorcegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ca320f8-17db-4d38-95fa-2c142012c577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6181f05c-5790-4eb5-933f-982d00d470af","keywords":null,"link":"/360/20191122_Fizete_Tarsoly_Csaba_milliardok_a_Quaestorcegekben","timestamp":"2019. november. 22. 07:00","title":"Csurranó-cseppenő milliárdok a Quaestor-cégekben. Fizet-e Tarsoly Csaba, és kinek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8f1ff8-486a-4fa9-b02c-c62c2011832b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28 óra és 54 perc.","shortLead":"28 óra és 54 perc.","id":"20191121_A_szajkosar_elott_az_ellenzek_osszehozta_minden_idok_masodik_leghosszabb_parlamenti_ulesnapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc8f1ff8-486a-4fa9-b02c-c62c2011832b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45450701-fd46-44e0-8f25-3d55da9c3f51","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_A_szajkosar_elott_az_ellenzek_osszehozta_minden_idok_masodik_leghosszabb_parlamenti_ulesnapjat","timestamp":"2019. november. 21. 15:56","title":"A szájkosár előtt az ellenzék összehozta minden idők második leghosszabb parlamenti ülésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26505e9e-4fbc-423b-b6d5-76e6b715abc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma már nehéz olyan terméket vagy szolgáltatást találni, amit ne lehetne akciósan beszerezni Fekete pénteken. Milliók költenek milliókat ezen a napon. Összeszedtük, hogy az utóbbi hat évben mi volt a sláger. ","shortLead":"Ma már nehéz olyan terméket vagy szolgáltatást találni, amit ne lehetne akciósan beszerezni Fekete pénteken. Milliók...","id":"20191122_Fekete_Pentek_igy_jutottunk_el_a_kavefozotol_a_vitorlazo_repulogepig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26505e9e-4fbc-423b-b6d5-76e6b715abc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b591e500-2ff9-4912-a855-309db58f9951","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_Fekete_Pentek_igy_jutottunk_el_a_kavefozotol_a_vitorlazo_repulogepig","timestamp":"2019. november. 22. 16:25","title":"Fekete péntek: így jutottunk el a kávéfőzőtől a vitorlázó repülőgépig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14e5174-4c33-47d6-8acf-8e8fdda9baad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibernált állapotba kerülve műtöttek meg egy élő embert egy kísérleti beavatkozás részeként. A hibernáció révén – elviekben – olyan sérülések is kezelhetők, melyek más esetben valószínűleg halállal végződnének.","shortLead":"Hibernált állapotba kerülve műtöttek meg egy élő embert egy kísérleti beavatkozás részeként. A hibernáció révén –...","id":"20191122_operacio_mutat_hibernacio_testhomerseklet_lehutese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a14e5174-4c33-47d6-8acf-8e8fdda9baad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a453324b-f3d7-47d4-8699-57ddb4adb52f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_operacio_mutat_hibernacio_testhomerseklet_lehutese","timestamp":"2019. november. 22. 08:33","title":"Először történt olyan, hogy egy beteget hibernáltak műtét közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]