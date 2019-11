Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50bcd030-7d47-4a31-8b28-4ed363a0ea80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi kijelentései miatt nem hívják Salamon András rendezőt a rádióba, és most már vélhetően Zelki János forgatókönyvírót sem fogják keresni.","shortLead":"Korábbi kijelentései miatt nem hívják Salamon András rendezőt a rádióba, és most már vélhetően Zelki János...","id":"20191129_kossuth_radio_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50bcd030-7d47-4a31-8b28-4ed363a0ea80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ef51d0-2316-412c-a2c7-af5da3a58c58","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_kossuth_radio_interju","timestamp":"2019. november. 29. 11:50","title":"Nagyon úgy tűnik, a Kossuth rádióban is vannak tiltólistás személyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 12 százalékos keresetnövekedést mért a KSH.","shortLead":"Közel 12 százalékos keresetnövekedést mért a KSH.","id":"20191129_360_ezer_forint_folotti_a_magyar_atlagkereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25c117d-f408-4876-abea-1df6d62415f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_360_ezer_forint_folotti_a_magyar_atlagkereset","timestamp":"2019. november. 29. 09:35","title":"KSH: A férfiaknál már közel 400 ezer az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"November 28-án több súlyos baleset is történt.","shortLead":"November 28-án több súlyos baleset is történt.","id":"20191129_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d99b1c9-105a-4087-946e-a916828ae187","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_halalos_baleset","timestamp":"2019. november. 29. 06:22","title":"Négyen haltak meg az utakon csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig nem hirdették ki azt a törvénymódosítót, hogy öt éven át, ha nem is korlátlanul, de kilőhetik a barnamedvéket. A szenátus ugyan elfogadta szeptemberben, de még nincs vége a menetnek, az alsóháznak is rá kellene bólintania.","shortLead":"Még mindig nem hirdették ki azt a törvénymódosítót, hogy öt éven át, ha nem is korlátlanul, de kilőhetik...","id":"20191130_romania_medvetamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4474c576-4941-453e-b151-28189b80c49c","keywords":null,"link":"/elet/20191130_romania_medvetamadas","timestamp":"2019. november. 30. 13:10","title":"Megakadtak a román döntéshozók torkán a barnamedvék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A valaha készült legdurvább közúti Mercedes-AMG csak négy évvel a bemutatását követően kerül forgalomba.","shortLead":"A valaha készült legdurvább közúti Mercedes-AMG csak négy évvel a bemutatását követően kerül forgalomba.","id":"20191129_meggyulik_a_baja_a_mercedesnek_a_zold_rendszamozhato_f1es_hiperautoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e41db8-1a8c-48da-8cda-587591edd295","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_meggyulik_a_baja_a_mercedesnek_a_zold_rendszamozhato_f1es_hiperautoval","timestamp":"2019. november. 29. 13:21","title":"Meggyűlik a baja a Mercedesnek a zöld rendszámozható F1-es hiperautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e105b7d-a04d-48b0-9bac-3b4254067f53","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Csernobil nem csak a szovjet mérnökök csődje, hanem a kommunista Szovjetunió és a teljes keleti szovjet blokk kommunikációs csődje is. Rengeteg máig ható és jóvá nem tehető hibával. A kommunikációs szarvashibák sorában az egyik egy magyar tanulmány betiltása volt.","shortLead":"Csernobil nem csak a szovjet mérnökök csődje, hanem a kommunista Szovjetunió és a teljes keleti szovjet blokk...","id":"20191129_aszodi_attila_magyar_tanulmany_csernobilrol_1986_gacs_istvan_omikk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e105b7d-a04d-48b0-9bac-3b4254067f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7008525c-3304-4c51-ba7b-c7d447b3fe7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_aszodi_attila_magyar_tanulmany_csernobilrol_1986_gacs_istvan_omikk","timestamp":"2019. november. 29. 14:10","title":"Aszódi Attila: Közzéteszem a betiltott magyar Csernobil-tanulmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064b2d12-3268-4d58-aa40-552f00684a7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ismert brit terrorizmus-szakértő szerint a brit igazságszolgáltatási rendszer „orosz rulettet” játszik az emberekkel.","shortLead":"Egy ismert brit terrorizmus-szakértő szerint a brit igazságszolgáltatási rendszer „orosz rulettet” játszik...","id":"20191130_Orosz_rulettet_jatszottak_a_londoniakkal__allitja_egy_szakerto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=064b2d12-3268-4d58-aa40-552f00684a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80577262-ce07-4c01-be51-c40718b16409","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Orosz_rulettet_jatszottak_a_londoniakkal__allitja_egy_szakerto","timestamp":"2019. november. 30. 14:02","title":"Orosz rulettet játszottak a londoniakkal – állítja egy szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49364d-f19b-4bac-abc9-6bf243d79adc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191129_Ahogy_meg_nem_latta_az_Operahazat_igy_zajlik_a_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e49364d-f19b-4bac-abc9-6bf243d79adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba85638-7d25-4371-b41e-976913ef855a","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Ahogy_meg_nem_latta_az_Operahazat_igy_zajlik_a_felujitas","timestamp":"2019. november. 29. 16:15","title":"Ahogy még nem látta az Operaházat: így zajlik a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]