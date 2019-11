Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03ac4e71-46eb-4ba3-ad0d-694de1a843a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat súlyos égési sérüléseket szenvedett, nem tudták megmenteni. Azzal vált híressé, hogy egy melltartóra vetkőzött nő berohant érte.","shortLead":"Az állat súlyos égési sérüléseket szenvedett, nem tudták megmenteni. Azzal vált híressé, hogy egy melltartóra vetkőzött...","id":"20191126_koala_erdo_bluz_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03ac4e71-46eb-4ba3-ad0d-694de1a843a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa60b97-e6e9-4db9-9b65-5960aa71d42e","keywords":null,"link":"/elet/20191126_koala_erdo_bluz_ausztralia","timestamp":"2019. november. 26. 10:20","title":"Elpusztult a koala, amelyet egy blúzba csavarva mentettek ki az égő erdőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramon nemrég tettek elérhetővé egy funkciót, amellyel úgy oszthatók meg a történetek, hogy csak bizonyos ismerősök lássák. A fejlesztést most átveszi a Facebook.","shortLead":"Az Instagramon nemrég tettek elérhetővé egy funkciót, amellyel úgy oszthatók meg a történetek, hogy csak bizonyos...","id":"20191125_instagram_tortenet_sztori_megosztasa_close_friends_facebook_favorites_kedvencek_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff96ef74-4085-486c-a605-ba64320c92f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_instagram_tortenet_sztori_megosztasa_close_friends_facebook_favorites_kedvencek_funkcio","timestamp":"2019. november. 25. 09:03","title":"Hálás lesz a Facebook új funkciójáért: jön a mikromegosztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceccbe22-9859-48c4-85d2-fff83800edc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal a felszállás után meghibásodott egy Boeing 777-es egyik hajtóműve. Az utasok rázkódásról, robbanásokról és nagy lángcsóvákról számoltak be. Az esetről videó is készült.","shortLead":"Nem sokkal a felszállás után meghibásodott egy Boeing 777-es egyik hajtóműve. Az utasok rázkódásról, robbanásokról és...","id":"20191124_philippine_airlines_boeing_777_hajtomuhiba_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceccbe22-9859-48c4-85d2-fff83800edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1800964a-b30d-4639-82ea-b87d2929505a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_philippine_airlines_boeing_777_hajtomuhiba_video","timestamp":"2019. november. 24. 19:23","title":"Ezt nem akarja látni, miután felszállt a repülője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36257c54-f56f-4fd3-ba66-eba92a2e7250","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szakadékba zuhant egy autóbusz vasárnap Peruban, 50 utasa közül tíz életét vesztette, húsz pedig megsérült.","shortLead":"Szakadékba zuhant egy autóbusz vasárnap Peruban, 50 utasa közül tíz életét vesztette, húsz pedig megsérült.","id":"20191125_200_meteres_szakadekba_zuhant_egy_busz_Peruban_tizen_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36257c54-f56f-4fd3-ba66-eba92a2e7250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ffafc7-ead8-4a7d-9588-875a49b0dc32","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_200_meteres_szakadekba_zuhant_egy_busz_Peruban_tizen_meghaltak","timestamp":"2019. november. 25. 05:27","title":"200 méteres szakadékba zuhant egy busz Peruban, tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet még szombaton állította azt, hogy a rendőrök nyomoznak az Az ördög ügyvédje blog írói ellen és már azonosították is a szerzőket. Kiderült, hogy kamu az egész.","shortLead":"A Magyar Nemzet még szombaton állította azt, hogy a rendőrök nyomoznak az Az ördög ügyvédje blog írói ellen és már...","id":"20191126_Nem_nyomoznak_kulon_az_Ordog_ugyvedje_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9911b6d-cbcb-4ca3-a408-4fa7274665e7","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Nem_nyomoznak_kulon_az_Ordog_ugyvedje_ellen","timestamp":"2019. november. 26. 13:42","title":"Nem nyomoznak külön az \"ördög ügyvédje\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8","c_author":"HVG","category":"360","description":"1945-től 1990-ig kérdés volt, hogy barát vagy ellenség a lektor.","shortLead":"1945-től 1990-ig kérdés volt, hogy barát vagy ellenség a lektor.","id":"201947_szo_fennakadt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e242eb4f-957e-4ff9-b072-c46a7fb0ea93","keywords":null,"link":"/360/201947_szo_fennakadt","timestamp":"2019. november. 25. 15:01","title":"Cenzúra: nevezetes herélések és leletmentések az \"átkosban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahelyett, hogy Sandringhambe utazna, a parlamentben kell majd beszédet tartania a brit uralkodónak.","shortLead":"Ahelyett, hogy Sandringhambe utazna, a parlamentben kell majd beszédet tartania a brit uralkodónak.","id":"20191126_Boris_Johnson_megzavarhatja_Erzsebet_kiralyno_karacsonyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e470a2-da69-4634-8739-49970d111d3b","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Boris_Johnson_megzavarhatja_Erzsebet_kiralyno_karacsonyat","timestamp":"2019. november. 26. 09:40","title":"Boris Johnson megzavarhatja Erzsébet királynő karácsonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5e669c-c015-416e-9c1c-fa0b0cd6cda6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a hét modell, amelyek közül az egyik megkapja az Év Autója-díjat. ","shortLead":"Íme a hét modell, amelyek közül az egyik megkapja az Év Autója-díjat. ","id":"20191126_Europaban_lehet_az_Ev_Autoja_a_Tesla__itt_dontosok_listaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5e669c-c015-416e-9c1c-fa0b0cd6cda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605612c2-a7fe-48b5-a0c1-1681e61ded49","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Europaban_lehet_az_Ev_Autoja_a_Tesla__itt_dontosok_listaja","timestamp":"2019. november. 26. 10:13","title":"Európában lehet az Év Autója a Tesla Model 3 – itt a döntősök listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]