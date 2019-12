Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselőnek egészen eddig a városházán béreltek irodát, most mennie kell.","shortLead":"A fideszes képviselőnek egészen eddig a városházán béreltek irodát, most mennie kell.","id":"20191130_Hoppal_Petert_kirakjak_a_pecsi_varoshazarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ecc5e2-bb71-4283-a5bd-f23a2fa54600","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Hoppal_Petert_kirakjak_a_pecsi_varoshazarol","timestamp":"2019. november. 30. 20:43","title":"Hoppál Pétert kirakják a pécsi városházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely szerint lesz következménye az FKF-nél a hóhelyzet kezelésének, havazás és a klímaváltozás kapcsolatáról posztolt a volt kulturális államtitkár, Hosszú Katinka párjával utazik a vb-re. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint lesz következménye az FKF-nél a hóhelyzet kezelésének, havazás és a klímaváltozás...","id":"20191202_Radar360_Hokaosz_a_MAVnal_korozik_a_vizes_vb_egyik_szervezojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962e34fa-c0c0-433d-a75b-ad233bf3124c","keywords":null,"link":"/360/20191202_Radar360_Hokaosz_a_MAVnal_korozik_a_vizes_vb_egyik_szervezojet","timestamp":"2019. december. 02. 17:30","title":"Radar360: Hókáosz a MÁV-nál, körözik a vizes vb egyik szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852126df-f30d-4870-b3b9-5cda5a0b465a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár nincs egyetlen körülhatárolt gén vagy génvariáns sem, amely törvényszerűen függőt csinálna valakiből, mégis láthatunk generációról generációra átívelő szenvedélybetegségeket – mutat rá új könyvében a szenvedélybetegekkel foglalkozó klinikai szakpszichológus, Kapitány-Fövény Máté. Részlet. ","shortLead":"Bár nincs egyetlen körülhatárolt gén vagy génvariáns sem, amely törvényszerűen függőt csinálna valakiből, mégis...","id":"20191201_Orokletese_a_fuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=852126df-f30d-4870-b3b9-5cda5a0b465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e103c0-8e43-41fb-bc03-5bfcdcc589a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191201_Orokletese_a_fuggoseg","timestamp":"2019. december. 01. 19:15","title":"Örökletes-e a függőség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évtizedek egyik legeurópaibb politikusa vonul ma, pár nappal 65. születésnapja előtt nyugdíjba, ám az legalábbis kétséges, hogy neve ott lesz-e az Európai Unió dicsőségtábláján. Az biztos, hogy az unió legviharosabb időszakában próbálta egyben tartani a közösséget, és ez sokak meglepetésére sikerült neki, még ha ehhez sajátos módszereket is kellett alkalmaznia.","shortLead":"Az elmúlt évtizedek egyik legeurópaibb politikusa vonul ma, pár nappal 65. születésnapja előtt nyugdíjba, ám...","id":"20191201_jeanclaude_juncker_europai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2274da4-311b-4c66-a2b8-b6e600183cc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_jeanclaude_juncker_europai_bizottsag","timestamp":"2019. december. 01. 11:30","title":"Orbánt diktátornak nevezte, Johnsont hazugnak – de sikeres volt Jean-Claude Juncker öt éve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e484f1-a06e-403b-94c6-d490fe701bc2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán kormány 10 évig tartó munkával szedegetné ki a több ezer fűtőelemet, amelyek még mindig a nyolc éve ezelőtt megsérült atomerőműben \"pihennek\".","shortLead":"A japán kormány 10 évig tartó munkával szedegetné ki a több ezer fűtőelemet, amelyek még mindig a nyolc éve ezelőtt...","id":"20191202_2021_fukusima_olvad_futoanyag_futoelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1e484f1-a06e-403b-94c6-d490fe701bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62db32c3-6cac-4952-a86f-2a7b194d8892","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_2021_fukusima_olvad_futoanyag_futoelem","timestamp":"2019. december. 02. 15:03","title":"2021-ben nekilátnak a leolvadt fukusimai fűtőelemek eltávolításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54af2d66-8af5-40ad-b569-7dc453a00db3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset hétfőn kora délután történt, a műszaki mentés még fél hatkor is tartott.","shortLead":"A baleset hétfőn kora délután történt, a műszaki mentés még fél hatkor is tartott.","id":"20191202_foto_baleset_budaorsi_ut_feluljaro_autoszallito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54af2d66-8af5-40ad-b569-7dc453a00db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023c1d90-752a-487a-96bb-5511ca3da69b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_foto_baleset_budaorsi_ut_feluljaro_autoszallito","timestamp":"2019. december. 02. 17:45","title":"Fotókon a Budaörsi útra zuhant tréler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b25f278-769b-4663-9f9e-586ddf722f7f","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"A napról napra elkövetett apró étkezési hibák az évek alatt összeadódnak, és súlyos betegségek kialakulásához vezetnek. Melyek ezek, és hogyan lehet rájuk tudatosabban odafigyelni?","shortLead":"A napról napra elkövetett apró étkezési hibák az évek alatt összeadódnak, és súlyos betegségek kialakulásához vezetnek...","id":"proktis_20170227_Ezzel_a_teszttel_megtudja_mennyire_etkezik_egeszsegesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b25f278-769b-4663-9f9e-586ddf722f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d744bfd5-6366-4da6-b39d-503bf934a122","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170227_Ezzel_a_teszttel_megtudja_mennyire_etkezik_egeszsegesen","timestamp":"2019. december. 02. 11:30","title":"Hogyan ne hibázzunk, ha eszünk? - Teszt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","shortLead":"Az autószállító tréler a Nagyszőlős utcai felüljáróról esett a Budaörsi útra.","id":"20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c118812b-d09e-4921-8f7b-616be59347a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e80745-7b17-4673-bb67-15fc74f100d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_baleset_teherauto_budaorsi_ut_petofi_laktanya","timestamp":"2019. december. 02. 16:11","title":"Teherautó zuhant a Petőfi-laktanya elé, beállt Dél-Buda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]