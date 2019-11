Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"329b9ac1-4aa9-4322-a3a7-917ad0a38a5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy korábbi alkotmánybírósági ítélet alapján tartja alaptörvény-ellenesnek a kormány azon rendelkezését a civil jogvédő szervezet, amely alapján a gyerekeknek négyévesen óvodába kell menniük.","shortLead":"Egy korábbi alkotmánybírósági ítélet alapján tartja alaptörvény-ellenesnek a kormány azon rendelkezését a civil jogvédő...","id":"20191120_tarsasag_a_szabadsagjogokert_kotelezo_iskolaztatas_alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329b9ac1-4aa9-4322-a3a7-917ad0a38a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f94010-0616-4b81-a6c0-95d5d7a09f12","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_tarsasag_a_szabadsagjogokert_kotelezo_iskolaztatas_alkotmanybirosag","timestamp":"2019. november. 20. 17:47","title":"Kötelező óvodáztatás: Alkotmánybírósághoz fordul a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy konferencián emlegetett fel egy négy évvel ezelőtti fiaskót a volt miniszter.","shortLead":"Egy konferencián emlegetett fel egy négy évvel ezelőtti fiaskót a volt miniszter.","id":"20191121_Lazar_Janos_elarulta_miben_maradt_alul_a_kormannyal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af4c924-db9d-4816-ab04-9ea6fff6d293","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Lazar_Janos_elarulta_miben_maradt_alul_a_kormannyal_szemben","timestamp":"2019. november. 21. 16:15","title":"Lázár János elárulta, miben maradt alul a kormányülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszországban csak olyan telefont lehet majd kapni, amiken a kormány által előírt programok is rajta vannak. A vonatkozó törvénytervezetet a minap fogadták el.","shortLead":"Oroszországban csak olyan telefont lehet majd kapni, amiken a kormány által előírt programok is rajta vannak...","id":"20191122_orosz_kormany_okostelefon_szoftver_szamitogep_okosteve_orosz_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19803c85-b45d-47fa-97c5-8188fb2b126a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_orosz_kormany_okostelefon_szoftver_szamitogep_okosteve_orosz_parlament","timestamp":"2019. november. 22. 13:03","title":"Putyinék épp most vetik ki a hálójukat a mobilokra, durva változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új szabályozás szerint egy országos hatóság, az Oktatási Hivatal adhatja ki az engedélyeket a felmentésről szakértői vizsgálat alapján.","shortLead":"Az új szabályozás szerint egy országos hatóság, az Oktatási Hivatal adhatja ki az engedélyeket a felmentésről szakértői...","id":"20191122_Megjelent_a_rendelet_a_6_evesek_iskola_aloli_felmenteserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3a6636-9de2-4435-9a6d-56a1c1e0574f","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megjelent_a_rendelet_a_6_evesek_iskola_aloli_felmenteserol","timestamp":"2019. november. 22. 09:03","title":"Megjelent a rendelet a 6 évesek iskola alóli felmentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer még ma befejezné, ha erre kérnék. Merkel viszont percekig tartó tapsot kapott.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer még ma befejezné, ha erre kérnék. Merkel viszont percekig tartó tapsot kapott.","id":"20191122_Lemondasarol_beszelt_a_CDU_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de94534-b264-4782-9e4b-9e4d0d9f9229","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_Lemondasarol_beszelt_a_CDU_vezetoje","timestamp":"2019. november. 22. 14:27","title":"Lemondásáról beszélt a CDU vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3d8976-0837-4d0a-829a-1a9dbba53132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki megtűr néhány reklámot, az mobilján és számítógépén is ingyenesen használhatja az Amazon online zenehallgatós szolgáltatását.","shortLead":"Aki megtűr néhány reklámot, az mobilján és számítógépén is ingyenesen használhatja az Amazon online zenehallgatós...","id":"20191120_amazon_music_streaming_zeneszolgaltas_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e3d8976-0837-4d0a-829a-1a9dbba53132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a2177f-9261-4d81-ba07-4f163977af76","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_amazon_music_streaming_zeneszolgaltas_ingyen","timestamp":"2019. november. 20. 19:03","title":"Ingyen hallgathat zenét számítógépén és telefonján, csak be kell regisztrálnia az Amazonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e4fad2-8cd5-4fcd-81ca-46398ba0f07f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A családi harmónia nem magától jön létre, meg kell érte dolgozni. Néha könnyebb, néha nehezebb, és attól, hogy egyszer összejött, nem biztos, hogy a jövőben is össze fog jönni. De még ha a gyerekek nem a szülők klónjai, és ha a közös halmaz kicsi is, értő odafigyeléssel megtalálható és megőrizhető a harmónia.","shortLead":"A családi harmónia nem magától jön létre, meg kell érte dolgozni. Néha könnyebb, néha nehezebb, és attól, hogy egyszer...","id":"20191121_Ha_nagyon_mas_a_szulo_es_a_gyerek_szemelyisege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e4fad2-8cd5-4fcd-81ca-46398ba0f07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add72a8-72aa-4cfe-83be-af160d0d8c2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191121_Ha_nagyon_mas_a_szulo_es_a_gyerek_szemelyisege","timestamp":"2019. november. 21. 08:30","title":"Ha nagyon más a szülő és a gyerek személyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hit Gyülekezetének vezetőjének nevében kapott közleményt csütörtökön délután a hvg.hu, ám a gyülekezet közleményben cáfolta, hogy azt Németh Sándor írta volna. ","shortLead":"A Hit Gyülekezetének vezetőjének nevében kapott közleményt csütörtökön délután a hvg.hu, ám a gyülekezet közleményben...","id":"20191121_Nemeth_Sandor_Korabban_jo_magam_is_foglalkoztam_a_jogaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580a80b8-97f2-47a0-9346-70aa49b3001f","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Nemeth_Sandor_Korabban_jo_magam_is_foglalkoztam_a_jogaval","timestamp":"2019. november. 21. 17:18","title":"A Hit Gyülekezete cáfolta a Németh Sándornak tulajdonított kijelentéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]