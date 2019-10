Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kölcsön legkisebb összege 100, a legnagyobb 500 ezer forint.","shortLead":"A kölcsön legkisebb összege 100, a legnagyobb 500 ezer forint.","id":"20190930_nyelvtanulasi_diakhitel_igenylese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e234b1-d1d1-4002-b9d7-c5c89b39ab32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_nyelvtanulasi_diakhitel_igenylese","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:57","title":"Keddtől lehet igényelni a nyelvtanulási diákhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Adam Kay Ez fájni fog című könyve egy rezidensről szól, akinek betegei vidámak voltak, mégsem volt ereje folytatnia a szakmáját.","shortLead":"Adam Kay Ez fájni fog című könyve egy rezidensről szól, akinek betegei vidámak voltak, mégsem volt ereje folytatnia...","id":"201939_konyv__vizitdij_adam_kay_ez_fajni_fog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63136331-72ac-4c21-9d2d-493a69daf8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b22dd9-8066-4cae-8a39-f12c4815500d","keywords":null,"link":"/360/201939_konyv__vizitdij_adam_kay_ez_fajni_fog","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"Morbid humorral is lehet beszélni a Titanic végéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hacsak nem történik a januárihoz hasonló baki.","shortLead":"Hacsak nem történik a januárihoz hasonló baki.","id":"20190929_nyugdij_folyositas_idopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c06353-159e-44c7-9e6c-1c509c34fb94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_nyugdij_folyositas_idopont","timestamp":"2019. szeptember. 29. 17:27","title":"Jó hír a nyugdíjasoknak: előbb érkezik a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új életet akar kezdeni, ezért inkább volt férje vezetéknevét használja. ","shortLead":"Új életet akar kezdeni, ezért inkább volt férje vezetéknevét használja. ","id":"20190930_Nevet_valtott_Eva_Rezesova","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf78ace0-7cea-49f3-8957-c29803659c79","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Nevet_valtott_Eva_Rezesova","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:09","title":"Nevet váltott Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e1434b-4cfa-4e6a-b072-c1d76a33826e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A portugál kommunisták éves ünnepén, Amorában Szász Lilla fotográfus, az ő képein mutatjuk be, hogyan rajonganak a dél-európai országban a szélsőbaloldali eszmékért.","shortLead":"A portugál kommunisták éves ünnepén, Amorában Szász Lilla fotográfus, az ő képein mutatjuk be, hogyan rajonganak...","id":"20190929_pcp_avante_portuglia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5e1434b-4cfa-4e6a-b072-c1d76a33826e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5355fe-d6bd-406e-bf1c-508d944d21b9","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_pcp_avante_portuglia","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:50","title":"Ott jártunk, ahol sikk Marxért és Engelsért rajongani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45f9492-72af-4b3a-89ad-2cb2c6480193","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Rengeteg adatot tárolunk a telefonjainkon, amelyek könnyen rossz kezekbe kerülhetnek. Adunk néhány tanácsot, amivel biztonságban tudhatja az érzékeny információkat. \r

","shortLead":"Rengeteg adatot tárolunk a telefonjainkon, amelyek könnyen rossz kezekbe kerülhetnek. Adunk néhány tanácsot, amivel...","id":"samsungbch_20190929_mobilbiztonsag_tippek_hacker_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c45f9492-72af-4b3a-89ad-2cb2c6480193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ca57ee-d773-476a-95f2-5140fb822357","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190929_mobilbiztonsag_tippek_hacker_adat","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:30","title":"Van 10 jótanácsunk, ha szeretné biztonságban tudni mobilos adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"4b2b11af-6052-4d8e-8aae-297d67d36050","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen lenne a nemrégiben debütált Ferrari F8 Spider legolcsóbb változata.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen lenne a nemrégiben debütált Ferrari F8 Spider legolcsóbb változata.","id":"20190930_ilyen_a_legujabb_nyitott_tetos_ferrari_abszolut_fapados_kivitele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b2b11af-6052-4d8e-8aae-297d67d36050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfe2a11-d989-4890-b2e3-1bd189579733","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_ilyen_a_legujabb_nyitott_tetos_ferrari_abszolut_fapados_kivitele","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:25","title":"Ilyen a legújabb nyitott tetős Ferrari abszolút fapados kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs túl régóta velünk, ma már mégis alapvető dologként tekintünk rá, sokan pedig élni sem tudnának nélküle. 20 éves lett Wi-Fi.","shortLead":"Nincs túl régóta velünk, ma már mégis alapvető dologként tekintünk rá, sokan pedig élni sem tudnának nélküle. 20 éves...","id":"20190930_wifi_20_eves_vezetek_nelkuli_internet_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede7cb51-eccb-401b-8bff-377fcaa5bf14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_wifi_20_eves_vezetek_nelkuli_internet_halozat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 18:18","title":"Mutatunk 20 érdekességet a most 20 éves wifiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]