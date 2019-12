Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rácz Zsófia kinevezéséért jogszabályt módosít a Fidesz, diploma nélkül lehet helyettes államtitkár.","shortLead":"Rácz Zsófia kinevezéséért jogszabályt módosít a Fidesz, diploma nélkül lehet helyettes államtitkár.","id":"20191207_A_Fuggetlen_Diakparlament_nyilvanos_vitara_hivta_ki_a_22_eves_leendo_helyettes_allamtitkart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d1b690-6f74-4358-b125-aabc63acd2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_A_Fuggetlen_Diakparlament_nyilvanos_vitara_hivta_ki_a_22_eves_leendo_helyettes_allamtitkart","timestamp":"2019. december. 07. 06:32","title":"A Független Diákparlament nyilvános vitára hívta ki a 22 éves leendő helyettes államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az oroszok szerint Kövér László velük akart összefogni Ukrajnával szemben, medvét láttak a szlovák határnál, Batman-fegyvert kapnak a Los Angeles-i rendőrök. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Az oroszok szerint Kövér László velük akart összefogni Ukrajnával szemben, medvét láttak a szlovák határnál...","id":"20191205_Radar360_Orban_szerint_a_magyarok_furcsak_keseles_egy_gyori_iskolaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f4d7b9-530f-4d4e-8db9-a8665fb0cc42","keywords":null,"link":"/360/20191205_Radar360_Orban_szerint_a_magyarok_furcsak_keseles_egy_gyori_iskolaban","timestamp":"2019. december. 05. 17:30","title":"Radar360: Orbán szerint a magyarok furcsák, késelés egy győri iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombaton megszünteti három korábbi iPhone-modell támogatását az Erste Bank. Este pedig egy mindenkit érintő üzemszünet lesz.","shortLead":"Szombaton megszünteti három korábbi iPhone-modell támogatását az Erste Bank. Este pedig egy mindenkit érintő üzemszünet...","id":"20191206_erste_bank_mobilbank_iphone_4_5_c_tamogatas_karbantartas_nem_mukodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83da532d-3c4d-4aad-8146-eb60e967f0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_erste_bank_mobilbank_iphone_4_5_c_tamogatas_karbantartas_nem_mukodik","timestamp":"2019. december. 06. 10:33","title":"Ha az Erste ügyfele, tudjon róla: holnaptól régebbi iPhone-okkal nem megy majd a bankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér Ház ura annyira megsértődött, hogy csapot-papot otthagyva hazautazott az USA-ba. Nem a kanadai vezető az első, akinek kellemetlen pillanatai támadtak egy-egy bekapcsolva maradt mikrofon miatt, az áldozatok, Nicolas Sarkozy francia elnök, George W Bush és Barack Obama amerikai elnökök hasonló és még kínosabb eseteit a The New York Times elevenítette fel.\r

","shortLead":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér...","id":"20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e51ba0-8d6e-465f-8fc0-32a629d431c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 18:16","title":"Nem Trudeau az első, aki kínos helyzetbe került a bekapcsolt mikrofonok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is rengeteg helyen okoz gondot a hó és a jég.","shortLead":"Továbbra is rengeteg helyen okoz gondot a hó és a jég.","id":"20191206_240_embert_vett_fel_az_FKF_hogy_tisztitsak_a_kozutakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af578b5-77c0-4b86-ac95-5921c9e42cde","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_240_embert_vett_fel_az_FKF_hogy_tisztitsak_a_kozutakat","timestamp":"2019. december. 06. 20:52","title":"240 embert vett fel az FKF, hogy tisztítsák a közutakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201949_egy_ur_azurbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7db46cba-3a29-4136-81c7-a0203728bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e62151e-6cc0-4dd9-a79a-0fd3d85ae7ec","keywords":null,"link":"/itthon/201949_egy_ur_azurbe","timestamp":"2019. december. 05. 09:30","title":"Hamvay Péter: Egy úr az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bcae15-4db9-4b79-890f-ccc59c6755f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változata hamarosan gyártásba kerül, de nem túl gyakran jön majd szembe a forgalomban.","shortLead":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változata hamarosan gyártásba kerül, de nem túl...","id":"20191206_raszabaditjak_a_kozutakra_a_nissan_330_millio_forintos_hiperautojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2bcae15-4db9-4b79-890f-ccc59c6755f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e140daf5-3e62-41b7-b2c4-f14caf155e31","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_raszabaditjak_a_kozutakra_a_nissan_330_millio_forintos_hiperautojat","timestamp":"2019. december. 06. 11:21","title":"Rászabadítják a közutakra a Nissan 330 millió forintos hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már válaszolt is a Facebookon Karácsony Gergely budapesti főpolgármester nyílt levelére, röviden összefoglalva: ragaszkodnak ahhoz, hogy beleszóljanak az államilag támogatott színházak vezetőinek kinevezésébe.","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már válaszolt is a Facebookon Karácsony Gergely budapesti...","id":"20191206_Gulyas_Gergely_mar_valaszolt_is_Karacsonynak_Nem_engednek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95250ca0-53ca-49a1-8493-2d7e13d97af2","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Gulyas_Gergely_mar_valaszolt_is_Karacsonynak_Nem_engednek","timestamp":"2019. december. 06. 18:40","title":"Gulyás Gergely már válaszolt is Karácsonynak: Nem engednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]