[{"available":true,"c_guid":"83a6e57a-c398-433b-8df0-1e15fcb195a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a kölcsönös bizalmon alapuló párbeszéd gyengült, a kioktató hangok pedig felerősödtek.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a kölcsönös bizalmon alapuló párbeszéd gyengült, a kioktató hangok pedig felerősödtek.","id":"20191206_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_europai_unio_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a6e57a-c398-433b-8df0-1e15fcb195a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8456c494-b1e2-4cc6-8ce6-c8c1fc191a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_europai_unio_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 06. 05:30","title":"Varga Judit: Uniós szintű problémát jelent a Magyarország elleni \"politikai boszorkányüldözés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b66e278-c6d6-4450-a16b-34fe18d5047b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Megasztár-győztes üzletemberré avanzsált.","shortLead":"A Megasztár-győztes üzletemberré avanzsált.","id":"201949_vbl_trend_2019_kiraly_viktor_ekszeruzlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b66e278-c6d6-4450-a16b-34fe18d5047b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ae7b6f-0659-4319-b117-1714a52034b2","keywords":null,"link":"/360/201949_vbl_trend_2019_kiraly_viktor_ekszeruzlete","timestamp":"2019. december. 06. 10:00","title":"Király Viktor a színpadi csillogás mellé egy másikat is választott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8da4b2f-b2d4-4c62-9e1d-74e90459d26e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191206_Adventi_mesenaptar__december_6_Olentzero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8da4b2f-b2d4-4c62-9e1d-74e90459d26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d687ff3-79bc-43be-a5c4-6a99213fe5bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_Adventi_mesenaptar__december_6_Olentzero","timestamp":"2019. december. 06. 08:06","title":"Adventi mesenaptár - december 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oktató az Alapjogokért Központ elemzőjéről írt a közösségi médiában. ","shortLead":"Az oktató az Alapjogokért Központ elemzőjéről írt a közösségi médiában. ","id":"20191207_Facebookkomment_miatt_rugtak_ki_Lattmann_Tamast_az_NKErol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f412ce5-fbe3-4a5d-8d72-df515af5209e","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Facebookkomment_miatt_rugtak_ki_Lattmann_Tamast_az_NKErol","timestamp":"2019. december. 07. 10:51","title":"Facebook-komment miatt rúgták ki Lattmann Tamást az NKE-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133154dc-24b5-4fd6-a73c-b953cf13c253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1977-es megjelenésekor az amerikai Tandy által gyártott TRS-80-as az Apple II és a Commodore PET mellett az egyik legsikeresebb személyi számítógép volt. Ebből a masinából került most egy példány a Neumann Társaság szegedi állandó kiállítására.","shortLead":"1977-es megjelenésekor az amerikai Tandy által gyártott TRS-80-as az Apple II és a Commodore PET mellett az egyik...","id":"20191207_neumann_tarsasag_szegedi_informatikatorteneti_kiallitas_tandy_trs_80_biro_istvan_agora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133154dc-24b5-4fd6-a73c-b953cf13c253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f50ae-dd74-439c-af1f-479535cc46a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_neumann_tarsasag_szegedi_informatikatorteneti_kiallitas_tandy_trs_80_biro_istvan_agora","timestamp":"2019. december. 07. 08:03","title":"Legendás otthoni számítógépet állítanak ki Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi legfelsőbb bíróság novemberben már megtiltotta több dokumentum kiadását, de csak átmeneti időre.","shortLead":"A szövetségi legfelsőbb bíróság novemberben már megtiltotta több dokumentum kiadását, de csak átmeneti időre.","id":"20191205_Trump_mindent_megtesz_hogy_az_adobevallasa_ne_keruljon_a_kepviselohaz_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34c00ed-89e8-4703-bdb1-3c3c629df9c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Trump_mindent_megtesz_hogy_az_adobevallasa_ne_keruljon_a_kepviselohaz_ele","timestamp":"2019. december. 05. 20:49","title":"Trump mindent megtesz, hogy az adóbevallása ne kerüljön a képviselőház elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80722291-e373-405c-9cc3-34b63c40888e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Orbán Viktor tanácsa űrhajósunknak.","shortLead":"Orbán Viktor tanácsa űrhajósunknak.","id":"20191205_Marabu_Feknyuz_Mihez_kezdunk_az_urben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80722291-e373-405c-9cc3-34b63c40888e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d00b69-0756-496b-a09b-54c34c680bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_Marabu_Feknyuz_Mihez_kezdunk_az_urben","timestamp":"2019. december. 05. 15:19","title":"Marabu Féknyúz: Mihez kezdünk az űrben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201d6a83-9646-40cf-9cd1-9742312aef3a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Komoly gondot okoz Európában az oltásellenesség, de Európa szegényebb területein, így Magyarországon is a szegény helyeken élők rossz orvosi ellátottsága és a zsebből fizetett kiadások magas aránya is sok bajt okoz – derül ki az Európai Bizottság egészségügyi felméréséből.","shortLead":"Komoly gondot okoz Európában az oltásellenesség, de Európa szegényebb területein, így Magyarországon is a szegény...","id":"20191206_egeszsegugy_orvosok_oltasellenesseg_betegseg_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=201d6a83-9646-40cf-9cd1-9742312aef3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d81e94-d7b3-4804-9fa0-96ee12717c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_egeszsegugy_orvosok_oltasellenesseg_betegseg_eu","timestamp":"2019. december. 06. 14:00","title":"Az EU legnagyobb egészségügyi problémájának oka: az emberi butaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]