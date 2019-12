Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d01b4de-8236-46b0-a8df-af6c3b754e81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két férfi célpontjai kóser szupermarketek voltak.","shortLead":"A két férfi célpontjai kóser szupermarketek voltak.","id":"20191211_Antiszemita_es_rendorgyalazo_irasokat_posztolt_az_egyik_New_Jerseyi_lovoldozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d01b4de-8236-46b0-a8df-af6c3b754e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64632b99-15aa-48fb-a162-ab86e5068d86","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Antiszemita_es_rendorgyalazo_irasokat_posztolt_az_egyik_New_Jerseyi_lovoldozo","timestamp":"2019. december. 11. 15:52","title":"Antiszemita és rendőrgyalázó írásokat posztolt az egyik New Jersey-i lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d01b4de-8236-46b0-a8df-af6c3b754e81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lövöldözés tört ki kedden este a New York városához közeli Jersey Cityben, hatan meghaltak és többen megsebesültek.","shortLead":"Lövöldözés tört ki kedden este a New York városához közeli Jersey Cityben, hatan meghaltak és többen megsebesültek.","id":"20191211_Hatan_meghaltak_egy_lovoldozesben_a_New_Yorkhoz_kozeli_Jersey_Cityben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d01b4de-8236-46b0-a8df-af6c3b754e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35224fb2-b4aa-4e95-892a-1bb7710e26c3","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Hatan_meghaltak_egy_lovoldozesben_a_New_Yorkhoz_kozeli_Jersey_Cityben","timestamp":"2019. december. 11. 05:07","title":"Hatan meghaltak egy lövöldözésben a New Yorkhoz közeli Jersey Cityben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07bc4ff-c0e9-43fd-adb9-315dac5fe5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A régi magyar irodalom szakértője, Weöres Sándor és Szabó Magda barátja volt.","shortLead":"A régi magyar irodalom szakértője, Weöres Sándor és Szabó Magda barátja volt.","id":"20191210_Meghalt_Kovacs_Sandor_Ivan_irodalomtortenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b07bc4ff-c0e9-43fd-adb9-315dac5fe5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124472eb-7b47-44b8-9cc8-e9e029611fc8","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Meghalt_Kovacs_Sandor_Ivan_irodalomtortenesz","timestamp":"2019. december. 10. 14:40","title":"Meghalt Kovács Sándor Iván irodalomtörténész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint száz magyar és német rendőr fogta el a gyanúsítottakat.","shortLead":"Több mint száz magyar és német rendőr fogta el a gyanúsítottakat.","id":"20191211_ATMeket_felrobbanto_es_kifoszto_magyarnemet_bunbandat_kapcsoltak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90506a82-78fb-40e2-9362-fe1667a89a98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_ATMeket_felrobbanto_es_kifoszto_magyarnemet_bunbandat_kapcsoltak_le","timestamp":"2019. december. 11. 16:09","title":"ATM-eket felrobbantó és kifosztó magyar–német bűnbandát kapcsoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bb2e70-cc12-45dc-83b3-a880e51a9e15","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Mi kell ahhoz, hogy egy vezető brit egyetemen hónapokon át az abortusz legyen a beszédtéma? 