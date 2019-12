Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de13ed74-fe27-4d3d-8049-8930d2b258a1","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Az EB Hungary Invest évekig kispályázott, ma sorra nyeri a milliárdos közbeszerzéseket.\r

","shortLead":"Az EB Hungary Invest évekig kispályázott, ma sorra nyeri a milliárdos közbeszerzéseket.\r

","id":"201950__epitoipar__allami_penzek__olajozott_gepezet__szimbiotak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de13ed74-fe27-4d3d-8049-8930d2b258a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b052f2ae-132d-4931-bd99-6514c1555c04","keywords":null,"link":"/360/201950__epitoipar__allami_penzek__olajozott_gepezet__szimbiotak","timestamp":"2019. december. 13. 07:00","title":"Újabb a NER-be bekötött építőipari érdekcsoport állt saját lábra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee92f10-ca0f-43a5-a42c-7fd8d3d21505","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két rendőrnek két járókelő segített a mentésben.","shortLead":"A két rendőrnek két járókelő segített a mentésben.","id":"20191214_kiskunhalas_gazolas_biciklis_gyerek_rendorok_eletmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ee92f10-ca0f-43a5-a42c-7fd8d3d21505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06de31d-72e3-4ee1-8e1a-22ad1b1c4768","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_kiskunhalas_gazolas_biciklis_gyerek_rendorok_eletmentes","timestamp":"2019. december. 14. 12:50","title":"Kézzel emelték le a kocsit az alá szorult gyerekről a rendőrök Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három éve indított akcióban több mint 5500 droghasználót és -kereskedőt öltek meg.","shortLead":"A három éve indított akcióban több mint 5500 droghasználót és -kereskedőt öltek meg.","id":"20191212_Ketszazhuszezernel_is_tobb_gyanusitottat_vettek_orizetbe_a_Fulopszigeteki_drogellenes_kampanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd80dab6-f607-4ee9-9002-0cdfeb1f0db6","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Ketszazhuszezernel_is_tobb_gyanusitottat_vettek_orizetbe_a_Fulopszigeteki_drogellenes_kampanyban","timestamp":"2019. december. 12. 18:10","title":"Kétszázhúszezernél is több embert vettek őrizetbe a Fülöp-szigeteki drogellenes kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f72a451-2b8b-4fd0-8f98-7e36fcdd580b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedül Krisztustól jön a megváltás, Mária is onnan kapta.","shortLead":"Egyedül Krisztustól jön a megváltás, Mária is onnan kapta.","id":"20191213_Ferenc_papa_hulyeseg_hogy_Maria_tarsmegvalto_lenne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f72a451-2b8b-4fd0-8f98-7e36fcdd580b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b25587-19cb-4f5a-b2cd-4be91caf4a95","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Ferenc_papa_hulyeseg_hogy_Maria_tarsmegvalto_lenne","timestamp":"2019. december. 13. 12:27","title":"Ferenc pápa: Ostobaság, hogy Mária \"társmegváltó\" lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen több mint 1 milliárd forintot kapott az akadémiát működtető alapítvány sportfejlesztésre.","shortLead":"Összesen több mint 1 milliárd forintot kapott az akadémiát működtető alapítvány sportfejlesztésre.","id":"20191214_106_millio_forintert_epul_futodomb_a_felcsuti_fociakademian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bcf27d-854d-4ebb-8320-0cb75bf2a70e","keywords":null,"link":"/kkv/20191214_106_millio_forintert_epul_futodomb_a_felcsuti_fociakademian","timestamp":"2019. december. 14. 10:05","title":"106 millió forintért épül futódomb a felcsúti fociakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020-ban is új iPhone-ok kerülnek piacra, az újabb generáció hatása pedig az árcédulán is érzékelteti majd a hatását. Legalábbis erre számít az egyik legismertebb Apple-elemző.","shortLead":"2020-ban is új iPhone-ok kerülnek piacra, az újabb generáció hatása pedig az árcédulán is érzékelteti majd a hatását...","id":"20191213_apple_iphone_2020_arak_5g_kepes_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281d7e1f-c506-4e28-b8f4-913c260d1107","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_apple_iphone_2020_arak_5g_kepes_telefon","timestamp":"2019. december. 13. 10:33","title":"Valószínűleg drágábbak lesznek a jövő évi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a sofőrnek is szerepe volt az életmentésben.","shortLead":"De a sofőrnek is szerepe volt az életmentésben.","id":"20191213_Nem_a_trolivezeto_hanem_egy_penzugyes_elesztette_ujra_a_19_eves_lanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a82af4-cb7a-4e01-b1fd-ad915d109be9","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Nem_a_trolivezeto_hanem_egy_penzugyes_elesztette_ujra_a_19_eves_lanyt","timestamp":"2019. december. 13. 09:29","title":"Nem a trolivezető, hanem egy pénzügyes élesztette újra a 19 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefe794c-d9e3-4c26-909e-811a1fd5906d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Záróvonalat átlépve, forgalom elől elzárt területen áthajtva száguldott a kamion, aztán szemből jött egy iskolabusz.","shortLead":"Záróvonalat átlépve, forgalom elől elzárt területen áthajtva száguldott a kamion, aztán szemből jött egy iskolabusz.","id":"20191213_Letoltendo_bortont_kapott_egy_kamionos_egy_eletveszelyes_elozesert__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aefe794c-d9e3-4c26-909e-811a1fd5906d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef81049-18a5-49e7-9114-184d04085fef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Letoltendo_bortont_kapott_egy_kamionos_egy_eletveszelyes_elozesert__video","timestamp":"2019. december. 13. 19:03","title":"Letöltendő börtönt kapott egy kamionos egy életveszélyes előzésért - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]