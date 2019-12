Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ért Madridban az eddigi leghosszabb ENSZ-klímacsúcs, s a résztvevő országok abban egyeztek meg, hogy a következő évi, Glasgowban rendezendő csúcs előtt bejelentik, országaik milyen további kibocsátás-csökkentésre vállalnak kötelezettséget.","shortLead":"Véget ért Madridban az eddigi leghosszabb ENSZ-klímacsúcs, s a résztvevő országok abban egyeztek meg, hogy a következő...","id":"20191215_Kompromisszummal_ert_veget_a_madridi_klimacsucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527f0c03-7a32-442c-95bd-5d57d9eae981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Kompromisszummal_ert_veget_a_madridi_klimacsucs","timestamp":"2019. december. 15. 13:47","title":"Kompromisszummal ért véget a madridi klímacsúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ade63a-6674-466f-93c8-3ea1ebd647f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Phralipe felmondta együttműködését a Firosszal.","shortLead":"A Phralipe felmondta együttműködését a Firosszal.","id":"20191213_Felbomlott_a_Lungo_Drom_ellen_letrejott_koalicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06ade63a-6674-466f-93c8-3ea1ebd647f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64588259-6b1c-47b2-a0bf-59a95436b318","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Felbomlott_a_Lungo_Drom_ellen_letrejott_koalicio","timestamp":"2019. december. 13. 22:05","title":"Felbomlott a Lungo Drom ellen létrejött koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1278e3d-9f25-4675-96da-700afb379f18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjra jelölt művész az egyik Madonna klipben is emlékezeteset alakított. ","shortLead":"Az Oscar-díjra jelölt művész az egyik Madonna klipben is emlékezeteset alakított. ","id":"20191213_Elhunyt_Danny_Aiello","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1278e3d-9f25-4675-96da-700afb379f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52a0173-2722-4155-983e-ce9151c5d652","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Elhunyt_Danny_Aiello","timestamp":"2019. december. 13. 18:08","title":"Meghalt Danny Aiello, a Szemet szemért és a Keresztapa II színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290fc161-27cd-4d77-9c2b-74e6128a0586","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai állami televíziós társaság, a CCTV levette műsoráról az Arsenal-Manchester City mérkőzés sugárzását, miután az Arsenalban játszó török származású játékos bírálta, ahogy Kína bánik az ujgur kisebbségéhez tartozókkal.\r

","shortLead":"A kínai állami televíziós társaság, a CCTV levette műsoráról az Arsenal-Manchester City mérkőzés sugárzását, miután...","id":"20191215_Ozil_biralta_Kinat__levettek_az_Arsenalmeccset_a_kinai_teve_musorarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290fc161-27cd-4d77-9c2b-74e6128a0586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8654854e-193b-40c9-bc3b-7801203643d0","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Ozil_biralta_Kinat__levettek_az_Arsenalmeccset_a_kinai_teve_musorarol","timestamp":"2019. december. 15. 14:39","title":"Özil bírálta Kínát – levették az Arsenal-meccset a kínai tévé műsoráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f63ec8-603f-4e3c-8ba1-97ca86bbbf5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss statisztika szerint a legtöbb rosszindulatú hirdetési kampányt a Windows rendszert használók szenvedik el. Ez a rendszer elterjedtségét nézve érthető, ám a lista második helyezettje annál meglepőbb. Tippeket is mutatunk a veszély elhárításához.","shortLead":"Egy friss statisztika szerint a legtöbb rosszindulatú hirdetési kampányt a Windows rendszert használók szenvedik el...","id":"20191214_devcon_statisztika_rosszindulatu_hirdetesek_operacios_rendszerek_szerinti_megoszlasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f63ec8-603f-4e3c-8ba1-97ca86bbbf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c90181-c0c3-4408-9fb7-d5134d9f2b9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_devcon_statisztika_rosszindulatu_hirdetesek_operacios_rendszerek_szerinti_megoszlasa","timestamp":"2019. december. 14. 08:03","title":"Vigyázzon, milyen hirdetésre kattint a neten – tartsa be ezeket, hogy ne legyen baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42743ef0-300c-412c-b6c5-b40b4736ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója a HírTv-ben beszélt arról, hogy Kásler Miklós minisztert több minden zavarta az NKA működésében, de végül politikai döntés született a jelenlegi helyzet fenntartásáról. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója a HírTv-ben beszélt arról, hogy Kásler Miklós minisztert több minden zavarta...","id":"20191214_Demeter_Szilard_szinhaztorveny_nka_Fidesz_l_simon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42743ef0-300c-412c-b6c5-b40b4736ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236df205-e55d-421d-aa1e-d14976e31206","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Demeter_Szilard_szinhaztorveny_nka_Fidesz_l_simon","timestamp":"2019. december. 14. 11:40","title":"Demeter Szilárd elismerte, hozzányúltak volna az NKA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A növényeket károsító fertőzések behurcolását akadályoznák a szigorúbb uniós szabályozással. A szombattól érvényes korlátozás az egyéni fogyasztásra szánt tételeket is érinti.","shortLead":"A növényeket károsító fertőzések behurcolását akadályoznák a szigorúbb uniós szabályozással. A szombattól érvényes...","id":"20191213_Szombattol_egy_kilo_almat_sem_lehet_behozni_az_Unioba_engedely_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658f0eec-ebbf-48d2-83ce-4c254a6ada5d","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_Szombattol_egy_kilo_almat_sem_lehet_behozni_az_Unioba_engedely_nelkul","timestamp":"2019. december. 13. 16:21","title":"Szombattól egy kiló almát sem lehet behozni az EU-ba engedély nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc28528c-8c32-45d5-b919-c189f42be90b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Magyar Divat és Design Ügynökség (MDDÜ) határozatlan idejű együttműködési megállapodást kötött a Magyar Bútor és Faipari Szövetséggel a modern magyar bútoripar, illetve a divat- és dizájnipar hazai szereplőinek szakmai támogatására.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Divat és Design Ügynökség (MDDÜ) határozatlan idejű együttműködési megállapodást kötött a Magyar Bútor és...","id":"20191213_Egyuttmukodik_a_Magyar_Divat_es_Design_Ugynokseg_a_Magyar_Butor_es_Faipari_Szovetseggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc28528c-8c32-45d5-b919-c189f42be90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb299555-921b-4ecd-85db-8ea3d9787616","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_Egyuttmukodik_a_Magyar_Divat_es_Design_Ugynokseg_a_Magyar_Butor_es_Faipari_Szovetseggel","timestamp":"2019. december. 13. 20:26","title":"Együttműködik a Magyar Divat és Design Ügynökség a Magyar Bútor és Faipari Szövetséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]