Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"566109ec-a1b3-4710-8153-3ebf2cb13ae1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesz idén harcolni akart Brüsszelben és Brüsszellel. Orbán Viktornak pontos számításai lehettek arról, hogy mit remél ettől, most azonban mégis úgy tűnik, tévedett.","shortLead":"A Fidesz idén harcolni akart Brüsszelben és Brüsszellel. Orbán Viktornak pontos számításai lehettek arról, hogy mit...","id":"20191229_Fidesz_Orban_Brusszel_evertekelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=566109ec-a1b3-4710-8153-3ebf2cb13ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbea822-7385-409f-8cb5-79abc878f32b","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Fidesz_Orban_Brusszel_evertekelo","timestamp":"2019. december. 29. 11:00","title":"Ami 2019-ben történt Brüsszelben a Fidesszel, arra talán csak Orbán számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év egyik legnagyobb fogása egy gyrost gyártó üzemben volt, csak ott 114 tonna ismeretlen anyagot találtak a hatóság emberei.","shortLead":"Az év egyik legnagyobb fogása egy gyrost gyártó üzemben volt, csak ott 114 tonna ismeretlen anyagot találtak a hatóság...","id":"20191230_veszelyes_aru_nebih_birsag_forgalombol_kivonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f4a377-451a-42a1-a540-73b565521b49","keywords":null,"link":"/kkv/20191230_veszelyes_aru_nebih_birsag_forgalombol_kivonas","timestamp":"2019. december. 30. 08:25","title":"Több száz tonna veszélyes árut vont ki a forgalomból az idén a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely csupán az árnyékok alapján képes azt megmondani, hogy mi okozza a változásukat.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely csupán az árnyékok alapján...","id":"20191230_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem_kamera_arnyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da76c9a-c535-4ae1-afc9-525de4f06b39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem_kamera_arnyek","timestamp":"2019. december. 30. 08:03","title":"Egy új algoritmus az árnyékok alapján megmondja, mi történik a videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","shortLead":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","id":"20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b20e0d-eba9-4f45-8699-3b61f28bf645","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","timestamp":"2019. december. 30. 06:41","title":"4,6 millió kilométer ment bele ebbe az öreg állólámpás Mercibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsony után szilveszterkor is erős forgalomra számíthatnak a szállásadók.","shortLead":"Karácsony után szilveszterkor is erős forgalomra számíthatnak a szállásadók.","id":"20191230_szallas_arak_szilveszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db1170f-7607-4fab-a0e6-dc733fe4ef97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_szallas_arak_szilveszter","timestamp":"2019. december. 30. 09:42","title":"64 ezret költ szállásra szilveszterkor az átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb47e3a-0f76-48ce-bb6f-d3ccaa9b1cd9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Radnóti Színház új játszóhelyén Alföldi Róbert rendezésében mutatták be a kortárs német drámairodalom fenegyerekének A vágy című fekete komédiáját. A premiert megtekintő Franz Xaver Kroetz 20 éve nem írt új darabot, a HVG-nek adott interjújában pedig azt állítja: a politikai színház már rég halott.","shortLead":"A Radnóti Színház új játszóhelyén Alföldi Róbert rendezésében mutatták be a kortárs német drámairodalom fenegyerekének...","id":"201951__franz_xaver_kroetz_dramairo__fantomokrol_utvesztokrol__alulnezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb47e3a-0f76-48ce-bb6f-d3ccaa9b1cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736c9bee-3639-491d-a716-9f159d2fd353","keywords":null,"link":"/360/201951__franz_xaver_kroetz_dramairo__fantomokrol_utvesztokrol__alulnezetek","timestamp":"2019. december. 29. 08:15","title":"Félénk nyárspolgárok szexuális nyomora a Tesla Laborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magyar számlán landolt két külföldi cégtől, illetve egy bíróságtól kicsalt pénz. Egy nő ellen vádat emeltek.","shortLead":"Egy magyar számlán landolt két külföldi cégtől, illetve egy bíróságtól kicsalt pénz. Egy nő ellen vádat emeltek.","id":"20191230_Ket_ceget_es_egy_birosagot_is_atvertek_tobb_tizezer_dollarral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafef1ec-2367-4631-8023-879cd6db0ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Ket_ceget_es_egy_birosagot_is_atvertek_tobb_tizezer_dollarral","timestamp":"2019. december. 30. 10:39","title":"Magyar bankszámláról intézték a több tízezer dolláros csalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjas szervezetek szerint a mostani nyugdíjszámítási rendszer sem jó.","shortLead":"A nyugdíjas szervezetek szerint a mostani nyugdíjszámítási rendszer sem jó.","id":"20191228_Magasabb_nyugdijert_gyujtenek_alairasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba36411-f746-4cfe-93b3-31d49b349696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Magasabb_nyugdijert_gyujtenek_alairasokat","timestamp":"2019. december. 28. 21:07","title":"Magasabb nyugdíjért gyűjtenek aláírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]