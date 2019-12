Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"A török rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy őrizetbe vette az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet 20...","id":"20191226_Orizetbe_vettek_20_feltetelezett_terroristat_Torokorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09efb05f-3eb0-45ab-8979-6d8c745fecca","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Orizetbe_vettek_20_feltetelezett_terroristat_Torokorszagban","timestamp":"2019. december. 26. 21:31","title":"Őrizetbe vettek 20 feltételezett terroristát Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f30a8e3-66f0-451c-92a7-64a82a27e891","c_author":"","category":"360","description":"130 millió lány nem élhet a tanulás jogával világszerte, pedig a nők oktatása nem csak a fejlődő országok életszínvonalában okozhat drámai javulást, még az éghajlatváltozást is segíthet leküzdeni.","shortLead":"130 millió lány nem élhet a tanulás jogával világszerte, pedig a nők oktatása nem csak a fejlődő országok...","id":"20191225_A_nok_oktatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f30a8e3-66f0-451c-92a7-64a82a27e891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e629444-3559-4335-91ca-711a16dd415b","keywords":null,"link":"/360/20191225_A_nok_oktatasa","timestamp":"2019. december. 25. 17:00","title":"A nők oktatása lehet a titkos fegyver a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz éve ilyenkor még fogalmunk sem volt arról, mit jelent az a rövidítés, hogy NER, furcsa idegen szónak tűnhetett volna a Brexit, nem volt még klímasztrájk, ellenben a Myspace-en már létezett egy Me Too mozgalom, csak alig tudtak róla. Aztán mindet megtanultuk. Összegyűjtöttük egy emlékezetes évtized emlékezetes szavait, és az évtized legerősebb mondatait.","shortLead":"Tíz éve ilyenkor még fogalmunk sem volt arról, mit jelent az a rövidítés, hogy NER, furcsa idegen szónak tűnhetett...","id":"20191226_szavak_evtized_osszegzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecdab6-d3ab-4fab-8208-64115e3e811a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191226_szavak_evtized_osszegzes","timestamp":"2019. december. 26. 11:00","title":"10 szó, amit a 2010-es években tanultunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyinál is többet mobilinterneteztek a Telekom ügyfelei a karácsonyi időszakban, mint tavaly. Az SMS álmában még csönget egy picit.","shortLead":"A tavalyinál is többet mobilinterneteztek a Telekom ügyfelei a karácsonyi időszakban, mint tavaly. Az SMS álmában még...","id":"20191227_telekom_mobilinternet_forgalom_karacsonykor_sms_szama_uzenetkuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480ca6a4-4ac3-42be-b131-d75c411bc10a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_telekom_mobilinternet_forgalom_karacsonykor_sms_szama_uzenetkuldes","timestamp":"2019. december. 27. 13:43","title":"Megugrott a mobilnet a Telekomnál, de az igazán érdekes az, hogy mennyivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0039e8cf-5b6d-4b4e-960f-806a328b11d0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Előfordul, hogy éppen az ünnepkört kifejező szimbólumokkal találkozunk. ","shortLead":"Előfordul, hogy éppen az ünnepkört kifejező szimbólumokkal találkozunk. ","id":"20191227_Nem_mindegy_mirol_almodunk_karacsonykor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0039e8cf-5b6d-4b4e-960f-806a328b11d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba24d2b2-f9e2-428f-a3bf-8ca09a36fd0d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191227_Nem_mindegy_mirol_almodunk_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 27. 07:30","title":"Nem mindegy, miről álmodunk karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban bírják az igénybevételt, egyszerűbb a használatuk és pontosabbak is. Ez különösen a túrázóknak lehet fontos, az ő számukra is készült az általunk is kipróbált Mio Cyclo 215, illetve a 605 HC típusú készülék.","shortLead":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban...","id":"20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613bd0cd-c90b-4015-96d0-f93a243bcc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 26. 12:03","title":"Túrára fel: bringakomputereket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959a72b6-28b6-44da-b918-27de66738be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon erős lett a biztonságos autók mezőnye 2019-ben, a független európai szervezetként működő EuroNCAP összesen 59 autó töréstesztjét végezte el idén, és ebből 41 modell kapta meg a maximális, öt csillagos értékelést. Jó hír, hogy három csillagnál rosszabbra egyetlen autót sem értékelt a szervezet.","shortLead":"Nagyon erős lett a biztonságos autók mezőnye 2019-ben, a független európai szervezetként működő EuroNCAP összesen 59...","id":"20191226_ev_legbiztonsagosabb_autoi_europa_euroncap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=959a72b6-28b6-44da-b918-27de66738be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9999a80-e1eb-40b6-844f-913dc582ddf9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191226_ev_legbiztonsagosabb_autoi_europa_euroncap","timestamp":"2019. december. 26. 17:00","title":"Ezek lettek a legbiztonságosabb autók 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Minden eddigi rekordot megdöntött az év végi forgalom az üzletekben.","shortLead":"Minden eddigi rekordot megdöntött az év végi forgalom az üzletekben.","id":"20191227_Ugy_vasaroltak_a_magyarok_karacsonyra_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced784c1-6d40-4f78-aede-413050eeafa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_Ugy_vasaroltak_a_magyarok_karacsonyra_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2019. december. 27. 10:16","title":"Úgy vásároltak a magyarok karácsonyra, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]