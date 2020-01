Hétfőn indult útjára az idei CES technológiai szakkiállítás, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, a gyártók azonnal megvillantották az általuk készített eszközöket, fejlesztéseket. Így tett a SanDisk is, amely egy új, külső SSD meghajtó prototípusát mutatta be a közönségnek. Persze nem akármilyen SSD-ről van szó: a cég

a világ eddigi legnagyobb kapacitású, 8 TB-os külső SSD-jét villantotta meg.

A készülék azonban nemcsak a tárhely mérete miatt érdekes, hanem azért is, mert az egész olyan kicsi, hogy lényegében a felhasználó zsebében is elfér. Ezzel sikerült a tavalyi teljesítményüket is felülmúlniuk, a 2019-es CES-en ugyanis még "csak" egy 4 TB-os SSD-t mutattak meg a közönségnek.

Persze ahogy az, egyelőre ez is csak prototípus, vagyis (most még) biztosan nem kerül fel a boltok polcaira. Ennek ellenére a SanDisk már azt is elárulta, hogy a kütyü akár 20 Gbps adatátviteli sebességre is képes, köszönhetően a SuperSpeed USB adatátviteli technológiának.

© SanDisk

A SanDisk ugyanakkor nemcsak prototípussal készült az idei CES-re. A vállalat egy 1 TB-os pendrive-ot is előhúzott a kalapjából – teljes nevén a SanDisk Ultra Dual Drive Luxe-t –, amit a tervek szerint még idén árulni kezdenek majd.

© SanDisk

Hogy mennyibe fog kerülni, azt egyelőre nem tudni.

