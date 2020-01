Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"223973e1-0b18-495e-b02b-54fca81818aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-ben nem diadalmenet, amit a franciák mostanság bejárnak, de az utcai hibrid és elektromos technológiák fejlesztésében élen járnak.","shortLead":"A Forma–1-ben nem diadalmenet, amit a franciák mostanság bejárnak, de az utcai hibrid és elektromos technológiák...","id":"20200110_Versenytechnikat_kapott_a_hibrid_Renault_Clio_es_Captur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=223973e1-0b18-495e-b02b-54fca81818aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0ff49f-e77c-433a-a469-7fc6e0f34473","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Versenytechnikat_kapott_a_hibrid_Renault_Clio_es_Captur","timestamp":"2020. január. 10. 14:59","title":"Versenytechnikát kapott a hibrid Renault Clio és Captur","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c422e1-506a-4ee3-a81c-8cf27b679200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából megduplázták a megtakarításukat azok a magán-nyugdíjpénztári tagok, akik kilenc évvel ezelőtt nem léptek vissza az állami rendszerbe – írja az Azenpenzem.hu.","shortLead":"Nagyjából megduplázták a megtakarításukat azok a magán-nyugdíjpénztári tagok, akik kilenc évvel ezelőtt nem léptek...","id":"20200110_magannyugdijpenztar_megtakaritas_novekedes_nyugdijrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69c422e1-506a-4ee3-a81c-8cf27b679200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b791dd-00b7-4d6c-a2e3-30d5aeac52ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_magannyugdijpenztar_megtakaritas_novekedes_nyugdijrendszer","timestamp":"2020. január. 10. 14:51","title":"Tíz év után is úgy néz ki: jó döntés volt magán-nyugdíjpénztári tagnak maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki a Revoluton keresztül szeretne pénzt utalni az ismerősének, nem árt, ha előtte alaposan megnézi, a fogadó fél valóban használja-e a szolgáltatást. Ellenkező esetben lehet, hogy teljesen máshol landol egy-egy utalás, mint azt szerette volna az ember.","shortLead":"Aki a Revoluton keresztül szeretne pénzt utalni az ismerősének, nem árt, ha előtte alaposan megnézi, a fogadó fél...","id":"20200110_revolut_utalas_telefonszam_biztonsagi_res","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a3c44f-acc8-46bc-8f54-317025796220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_revolut_utalas_telefonszam_biztonsagi_res","timestamp":"2020. január. 10. 18:03","title":"Összekeverheti a telefonszámokat a Revolut, idegenekhez kerülhet a felhasználók utalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"François Fiedler, azaz Fiedler Ferenc festményeit Amerikában annak idején az egyik legfontosabb galéria állította ki. Az absztrakt expresszionizmus mesterének munkáiból most a Műcsarnok válogatott.","shortLead":"François Fiedler, azaz Fiedler Ferenc festményeit Amerikában annak idején az egyik legfontosabb galéria állította ki...","id":"202002_tarlat__afenyek_festoje_francois_fiedler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d55afb-205b-4bf6-9344-4f0273df79d0","keywords":null,"link":"/360/202002_tarlat__afenyek_festoje_francois_fiedler","timestamp":"2020. január. 11. 17:15","title":"Újra itthon a sokáig csak külföldön világhírű magyar Jackson Pollock","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce11529-363f-4dc4-90e6-6a8f17858519","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dessewffy utcában érezte úgy egy férfi, hogy az autókon érdemes levezetni a feszültséget. ","shortLead":"Dessewffy utcában érezte úgy egy férfi, hogy az autókon érdemes levezetni a feszültséget. ","id":"20200112_Autokat_rongalt_egy_duhongo_ember_a_hatodik_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce11529-363f-4dc4-90e6-6a8f17858519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0569071a-148e-4129-9e33-1d99a9fedd49","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Autokat_rongalt_egy_duhongo_ember_a_hatodik_keruletben","timestamp":"2020. január. 12. 09:32","title":"Ezt a terézvárosi autórugdosót keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A rezsiutalványok ötödét hagyták az utolsó három hónapra.","shortLead":"A rezsiutalványok ötödét hagyták az utolsó három hónapra.","id":"20200111_18_milliard_forint_erteku_rezsiutalvanyt_valtottak_be_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101161fb-cddc-480b-a6ed-8fa1111c07da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_18_milliard_forint_erteku_rezsiutalvanyt_valtottak_be_eddig","timestamp":"2020. január. 11. 11:29","title":"18 milliárd forint értékű rezsiutalványt váltottak be eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Javulhatnak a hétvégére a körülmények az ausztráliai tüzek oltásához.","shortLead":"Javulhatnak a hétvégére a körülmények az ausztráliai tüzek oltásához.","id":"20200111_Harom_nagyobb_tuz_egyesult_Ausztraliaban_de_ma_mar_konnyebb_lehet_oltani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f8b9d2-3d78-4f68-9fbe-030937a76ca4","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Harom_nagyobb_tuz_egyesult_Ausztraliaban_de_ma_mar_konnyebb_lehet_oltani","timestamp":"2020. január. 11. 08:18","title":"Három nagyobb tűz egyesült Ausztráliában, de ma már könnyebb lehet oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közel 150 embert vittek el Washingtonban a rendőrök egy tüntetésről, közöttük világsztárokat is.","shortLead":"Közel 150 embert vittek el Washingtonban a rendőrök egy tüntetésről, közöttük világsztárokat is.","id":"20200111_Joaquin_Phoenixet_es_Martin_Sheent_is_letartoztattak_egy_washingtoni_klimatuntetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c776c9f2-e7fe-479c-8b2b-82a6a31a5b98","keywords":null,"link":"/kultura/20200111_Joaquin_Phoenixet_es_Martin_Sheent_is_letartoztattak_egy_washingtoni_klimatuntetesen","timestamp":"2020. január. 11. 10:54","title":"Joaquin Phoenixet és Martin Sheent is letartóztatták egy washingtoni klímatüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]