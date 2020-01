Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5d91227-8c3e-4f4f-9054-fc1c7cf9d405","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Jászai-díjas, sokat foglalkoztatott színész szerint a hatalom mindenkit megváltoztat. Kárpátaljaiként úgy látja, hogy a határon belüli magyarok sokszor ellenérzéssel vannak a határon túliak iránt, de ő megtanult élni ezzel. HVG-portré.","shortLead":"A Jászai-díjas, sokat foglalkoztatott színész szerint a hatalom mindenkit megváltoztat. Kárpátaljaiként úgy látja...","id":"202001_trill_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5d91227-8c3e-4f4f-9054-fc1c7cf9d405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec36c023-3a7d-4548-8c9d-dd65fa29cc78","keywords":null,"link":"/360/202001_trill_zsolt","timestamp":"2020. január. 07. 15:00","title":"Trill Zsolt: Nagypofájúnak tűnök, de valójában félős, beszari fickó vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5860a636-801c-4dc6-a50e-88e8574d7183","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha igen, ideje kétségbe vonni őket – könnyebb lesz az élete.","shortLead":"Ha igen, ideje kétségbe vonni őket – könnyebb lesz az élete.","id":"20200105_On_is_elhiszi_a_4_tevhitet_a_sebezhetosegrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5860a636-801c-4dc6-a50e-88e8574d7183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20de01a-eb6e-4b24-b86c-50f822a6029e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200105_On_is_elhiszi_a_4_tevhitet_a_sebezhetosegrol","timestamp":"2020. január. 05. 20:15","title":"Ön is elhiszi a 4 tévhitet a sebezhetőségről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecf6fcd-ba87-46be-bcda-059f87e27460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök Andrej Babis meghívására érkezett felújított intézmény gálaestjére.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Andrej Babis meghívására érkezett felújított intézmény gálaestjére.","id":"20200105_Orban_Viktor_is_reszt_vett_a_pragai_operahaz_megnyitojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecf6fcd-ba87-46be-bcda-059f87e27460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da27b784-4fca-485d-967a-9b05d4b5f318","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Orban_Viktor_is_reszt_vett_a_pragai_operahaz_megnyitojan","timestamp":"2020. január. 05. 21:15","title":"Orbán Viktor is részt vett a prágai operaház megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Ausztrália déli részénél található, 160 kilométer hosszú sziget egyharmadát már élhetetlenné tette az állatvilág számára a bozóttűz. ","shortLead":"Az Ausztrália déli részénél található, 160 kilométer hosszú sziget egyharmadát már élhetetlenné tette az állatvilág...","id":"20200107_25_ezer_koala_pusztulhatott_el_a_tuzben_a_Kenguruszigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32384357-40c8-4a7b-abef-2e99ce75100f","keywords":null,"link":"/elet/20200107_25_ezer_koala_pusztulhatott_el_a_tuzben_a_Kenguruszigeten","timestamp":"2020. január. 07. 11:27","title":"25 ezer koala pusztulhatott el a tűzben a Kenguru-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7c6174-4565-439c-b33c-d84e3f9e114f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van mit javítani a kisebb magyar cégek hatékonyságán.","shortLead":"Van mit javítani a kisebb magyar cégek hatékonyságán.","id":"20200107_Szaz_magyar_vegzi_azt_a_munkat_amit_otven_osztak_meg_tud_csinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f7c6174-4565-439c-b33c-d84e3f9e114f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b961d29-4428-4503-be54-46d6b34cac01","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_Szaz_magyar_vegzi_azt_a_munkat_amit_otven_osztak_meg_tud_csinalni","timestamp":"2020. január. 07. 07:29","title":"Száz magyar végzi azt a munkát, amit ötven osztrák meg tud csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c32394-61a1-4a8c-b414-9329e9ed1a90","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Idén júniusban lesz 100 éve, hogy aláírták a Trianoni békediktátumot, így a téma 2020-ban alighanem heves indulatokat gerjeszt majd. Többek között annak próbáltunk utánajárni Egry Gábor történésszel, a Politikatörténeti Intézet főigazgatójával, hogy mi lehet ennek az oka. Miért csak a veszteségekről beszélünk, és miért nem tudjuk elfogadni a különböző viszonyulásokat Trianonhoz? Megoldás-e erre a Nemzeti Összertartozás Napja? Túl lehet-e lépni a fasiszta vs. nemzetáruló leegyszerűsítéseken? Interjú. ","shortLead":"Idén júniusban lesz 100 éve, hogy aláírták a Trianoni békediktátumot, így a téma 2020-ban alighanem heves indulatokat...","id":"20200106_Miert_ne_lehetne_hogy_valakinek_akar_kozombos_legyen_Trianon__interju_Egry_Gaborral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c32394-61a1-4a8c-b414-9329e9ed1a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069b84c1-4516-4c53-9e19-7b334f5de8ad","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Miert_ne_lehetne_hogy_valakinek_akar_kozombos_legyen_Trianon__interju_Egry_Gaborral","timestamp":"2020. január. 06. 06:30","title":"Miért lenne kötelező egyféleképpen emlékezni Trianonra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","shortLead":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","id":"20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6279582-def9-441a-b1bb-5ef2f1bbbb59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","timestamp":"2020. január. 07. 14:52","title":"Carlos Ghosn felesége ellen adtak ki elfogatóparancsot Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1b7dad-01d4-43da-a049-bb851eb33342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges, hardverkiegészítő nélküli „virtuális billentyűzet”, a SelfieType-ot is elvitte a héten zajló CES 2020 technológiai szakkiállításra a Samsung.","shortLead":"Egy különleges, hardverkiegészítő nélküli „virtuális billentyűzet”, a SelfieType-ot is elvitte a héten zajló CES 2020...","id":"20200107_samsung_selfietype_virtualis_billentyuzet_mobil_eszkozon_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1b7dad-01d4-43da-a049-bb851eb33342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416ccf7f-8dda-47fb-aa87-f591706faceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_selfietype_virtualis_billentyuzet_mobil_eszkozon_telefon","timestamp":"2020. január. 07. 11:33","title":"Láthatatlan billentyűzetet készített a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]