[{"available":true,"c_guid":"0f778a08-a1dc-4a68-a3f3-0e8a1fe4865b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán azt is kimondta, hogy terrorizmust támogató államnak tekinti az Egyesült Államokat.","shortLead":"Irán azt is kimondta, hogy terrorizmust támogató államnak tekinti az Egyesült Államokat.","id":"20200107_Terroristanak_minositette_az_amerikai_fegyveres_eroket_az_irani_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f778a08-a1dc-4a68-a3f3-0e8a1fe4865b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd7080-f4ac-4816-b6df-084e71eb4e47","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Terroristanak_minositette_az_amerikai_fegyveres_eroket_az_irani_parlament","timestamp":"2020. január. 07. 11:36","title":"Terroristának minősítette az amerikai fegyveres erőket az iráni parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece411ba-367b-4054-bb44-d70af2f85395","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Párizsban a szerkesztőségnél emlékeztek a Charlie Hebdo elleni terrortámadás évfordulójára.","shortLead":"Párizsban a szerkesztőségnél emlékeztek a Charlie Hebdo elleni terrortámadás évfordulójára.","id":"20200107_Ot_evvel_ezelott_rohanta_le_ket_terrorista_a_Charlie_Hebdo_parizsi_szerkesztoseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ece411ba-367b-4054-bb44-d70af2f85395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca79f78d-5c28-49b1-91e5-fa4e1aa17a46","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_Ot_evvel_ezelott_rohanta_le_ket_terrorista_a_Charlie_Hebdo_parizsi_szerkesztoseget","timestamp":"2020. január. 07. 15:21","title":"Öt évvel ezelőtt rohanta le két terrorista a Charlie Hebdo párizsi szerkesztőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507d134d-da2d-4a5f-aa7b-f74edd8eac7f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Brüsszelben Ursula von der Leyen békülékeny hangnemét ellensúlyozhatják bizottsága erős emberei, közöttük az a három újonc, akik lehetetlen feladatokat vállaltak magukra.","shortLead":"Brüsszelben Ursula von der Leyen békülékeny hangnemét ellensúlyozhatják bizottsága erős emberei, közöttük az a három...","id":"202001__europai_bizottsag__profi_ujoncok__hataskori_harcok__uj_es_regi_sepruk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=507d134d-da2d-4a5f-aa7b-f74edd8eac7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85247b3-d7b1-454e-8304-63cdd6c74d37","keywords":null,"link":"/360/202001__europai_bizottsag__profi_ujoncok__hataskori_harcok__uj_es_regi_sepruk","timestamp":"2020. január. 06. 13:00","title":"Csatárok Ursula von der Leyen brüsszeli csapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3edbfd79-d985-483e-afdb-e9970965d204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 1,2 millió teve él az országban, és rengeteg problémát okoznak.","shortLead":"Több mint 1,2 millió teve él az országban, és rengeteg problémát okoznak.","id":"20200107_10_ezer_tevet_lonek_ki_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3edbfd79-d985-483e-afdb-e9970965d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4dc3ff-400f-4f63-ba9e-c5c937c014e0","keywords":null,"link":"/elet/20200107_10_ezer_tevet_lonek_ki_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 07. 14:23","title":"10 ezer tevét lőnek ki Ausztráliában. Igen, Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8fe750-63f9-400b-9916-27b3f7b5a59b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Influenza szempontjából a várandós nők és magzatjaik a kiemelten veszélyeztetettek közé tartoznak, ezért nem árt meggondolni a betegség elleni védőoltás beadatását a kismamáknak is. A lényeg a helyes időzítés. ","shortLead":"Influenza szempontjából a várandós nők és magzatjaik a kiemelten veszélyeztetettek közé tartoznak, ezért nem árt...","id":"20200107_Az_idoben_beadott_influenza_elleni_oltas_vedi_a_magzatot_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb8fe750-63f9-400b-9916-27b3f7b5a59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb2c387-64a2-4283-8f46-65313c4d5fc4","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Az_idoben_beadott_influenza_elleni_oltas_vedi_a_magzatot_is","timestamp":"2020. január. 07. 12:05","title":"Mi védi meg a magzatot az influenzától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae300de-2f1a-474f-befc-1dfab267094d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo korábban csak Project Limitless néven emlegette a kategória határainak feszegetését ígérő laptopját, most viszont sok egyéb mellett az is kiderült, hogy Yoga 5G néven kell majd keresni.","shortLead":"A Lenovo korábban csak Project Limitless néven emlegette a kategória határainak feszegetését ígérő laptopját, most...","id":"20200108_lenovo_yoga_5g_laptop_qualcomm_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bae300de-2f1a-474f-befc-1dfab267094d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f89226-ad7c-4220-9bb7-ea2a54a4717a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_lenovo_yoga_5g_laptop_qualcomm_processzor","timestamp":"2020. január. 08. 08:03","title":"Az egy dolog, hogy a Lenovo új laptopja 24 órán át bírja egy feltöltéssel, de még 5G is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","shortLead":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","id":"20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8128dd0-f49c-45d8-8bc1-058f90a78676","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","timestamp":"2020. január. 06. 16:31","title":"Vizsgálatot indítottak a Kubatov-listák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb3f74b-5d14-4019-bb53-4dbfaad2e8ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak prototípusként mutatták be a SanDisk új külső SSD-jét, de a paramétereit tekintve egészen lenyűgöző kütyüt dobtak össze.","shortLead":"Egyelőre csak prototípusként mutatták be a SanDisk új külső SSD-jét, de a paramétereit tekintve egészen lenyűgöző...","id":"20200107_sandisk_kulso_ssd_meghajto_tarhely_ces_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb3f74b-5d14-4019-bb53-4dbfaad2e8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36e02c5-3539-48b7-9d9d-6b1596d424dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_sandisk_kulso_ssd_meghajto_tarhely_ces_2020","timestamp":"2020. január. 07. 09:33","title":"A SanDisk megcsinálta a világ legnagyobb külső SSD meghajtóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]