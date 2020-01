Ként használó új akkumulátorfajtát mutatott be a melbourne-i Monash Egyetem, amelynek kapacitása ötször akkora, mint a most használt lítium-ioné.

Egy ausztrál egyetem, a Monash Egyetem oldhatja meg a mobiltelefonok egyik legzavaróbb problémáját, méghozzá azt, hogy ne merüljenek le 1-2 napos használat után. Az intézmény kutatócsapata olyan megoldással állt elő ugyanis, amely forradalmian új energiatárolásról árulkodik.

Az Engadgeten is olvasható beszámoló szerint a melbourne-i intézmény lítium-kén típusú akkumulátort fejlesztett, vagyis olyan telepet, melyben kén található a lítium mellett. Ennek hála az akkumulátor elektromosságtároló kapacitását a tudósok ötször akkorára tudták növelni a mai lítium-ionos egységekéhez képest.

Lítium-kénes akkumulátorok eddig is léteztek, ám a fejlesztések nem jutottak komolyabb szintre, így a Monash Egyetem tudósainak találmánya lehet az első, amely idővel akár tömeggyártásba is kerülhet. Ez azért is lenne fontos, mert az újfajta aksi az eddig elért eredmények szerint öt napig képes működtetni egy mobilt. A New Scientist azt írja, a prototípust 200-szor töltötték újra a szakemberek, és még azután is megtartotta kapacitása 99 százalékát.

A tudósok régóta kísérleteznek a lítium-kén teleppel, de eddig állandó gond volt, hogy túl gyorsan bomlott le a kénelektród. Ez azért jelentett főleg gondot, mert így a kapacitásbéli előnyök is eltűntek, de egy változtatással sikerült úrrá lenniük a problémán: nagyobb helyet alakítottak ki a telepen belüli elektródnak, csökkentették a szerkezeti feszültséget, illetve kevesebb polimert használtak az elektród részecskék rögzítéséhez.

A lítium-kén akkumulátorok a tudósok szerint nem csak mobilokban működhetnek, nagyobb változataik elektromos autókban is elhelyezhetők. A legjobb, hogy mivel a kén gyakoribb, mint a ritkaföldfémek többsége, az újfajta telepek előállítása kisebb költségbe kerül. Most minden azon múlik, hogy a jövőbeni tesztek elég sikeresek lesznek-e ahhoz, hogy az új aksik tömeggyártásba kerüljenek.

