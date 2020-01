A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek zürichi kutatók. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a sérült szervet is megmentsék, és regenerálva transzplantálják az orvosok.

Egy szivattyú helyettesíti a szívet, egy oxigéngenerátor a tüdőt, dialízisegység a veséket. Hormon- és tápanyag-infúziók helyettesítik azt, amit normál esetben a belek és a hasnyálmirigy biztosít. A rekeszizom légzés közbeni emelkedését és süllyedését ritmikus mozgások imitálják. A "mesterséges testet" a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH), a Zürichi Egyetemi Kórház és a Zürichi Egyetem szakértői fejlesztették ki.

Amikor a Liver4Life elnevezésű projekt 2015-ben kezdetét vette, egy donormájat legfeljebb 24 órán át lehetett életben tartani egy olyan perfúziós eszközzel, amely vérrel, oxigénnel és hővel látta el a szervet. Most a Pierre-Alain Clavien, az zürichi egyetemi kórház tudósa és Philipp Rudolf von Rohr, az ETH munkatársa vezette kutatócsoport a kifejlesztett eszközzel hét napon át tud életben tartani egy májat. A szakértők eredményeikről a Nature Biotechnology című szaklapban számoltak be. Ez a megnövekedett túlélési idő lehetőséget teremt arra, hogy a májat még a transzplantáció előtt kezeljék, például regenerálják. Ezáltal a hiányos májat is meg lehet menteni és beültetni.

A szakértők a gépezetet disznómájak segítségével fejlesztették ki. A műszert tíz olyan emberi donormájjal tesztelték, melyek nem feleltek meg egy szervátültetés minőségi kritériumainak, ezért elutasították őket az európai transzplantációs központok. Ezek közül hat a géppel történt kezelése után ismét kiemelkedő működőképességet mutatott.

A tudósok szerint akár már idén beültethető lehet egy, az új eljárással kezelt máj. "Készen állunk" – mondták a kutatók, akik meg vannak győződve arról, hogy a nemzetközi érdeklődés is meglehetősen nagy lesz a gép iránt. Már csak azért is, mert a szerkezet új utat nyithat a májrákban szenvedő betegek kezelésében is.

