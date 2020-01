Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár 2019 nyarán a Xiaomi már bemutatta egy olyan mobil prototípusát, amelyben a szelfikamerát betették a kijelző alá, a cég szerint erre a technológiára egy jó darabig még várni kell.","shortLead":"Bár 2019 nyarán a Xiaomi már bemutatta egy olyan mobil prototípusát, amelyben a szelfikamerát betették a kijelző alá...","id":"20200129_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera_lu_weibing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961e3389-858e-4cc2-99ab-409107248f2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_xiaomi_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera_lu_weibing","timestamp":"2020. január. 29. 18:03","title":"Van egy kis baj a kijelző alá tett szelfikamerákkal – illetve rögtön kettő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efbbaff-bb4f-4188-819c-6b813e3bcea0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta először kénytelen elfogadni az értelmes párbeszédet, pusztán azért, mert a demokrácia, ha levegőhöz jut, tényleg működik – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta először...","id":"20200129_Reg_volt_ekkora_huzasa_Orbannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5efbbaff-bb4f-4188-819c-6b813e3bcea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63710f57-aa0f-45e4-aa5e-878a9f60cf52","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Reg_volt_ekkora_huzasa_Orbannak","timestamp":"2020. január. 29. 17:02","title":"\"Rég volt ekkora húzása Orbánnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Filmdíj 2020 - Magyar Mozgókép Szemlén díjazzák majd Béres Ilona, Cserhalmi György, Pécsi Ildikó és Szabó István mellett.\r

","shortLead":"A Magyar Filmdíj 2020 - Magyar Mozgókép Szemlén díjazzák majd Béres Ilona, Cserhalmi György, Pécsi Ildikó és Szabó...","id":"20200129_Eletmudijat_kap_Eperjes_Karoly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4ccb02-f920-4b31-a071-3ca3be019cc2","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_Eletmudijat_kap_Eperjes_Karoly","timestamp":"2020. január. 29. 14:59","title":"Életműdíjat kap Eperjes Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. A kínai cég nem mindenben kapott zöld utat.","shortLead":"Ellenállt az amerikai nyomásnak a brit kormány, amely néhány órája hivatalosan is bejelentette, hogy a Huawei részt...","id":"20200128_huawei_brit_kormany_5g_halozat_fejlesztes_egyesult_allamok_nemzetbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f802be-bf04-4e92-bccf-581e49f9f2a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_huawei_brit_kormany_5g_halozat_fejlesztes_egyesult_allamok_nemzetbiztonsag","timestamp":"2020. január. 28. 16:03","title":"Hiába kérte Amerika, hogy ne tegyék, a britek beengedik a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. Idén már nem az eurovíziós magyar szereplőt keresik, hanem az év magyar előadóját.","shortLead":"Jó, hogy a magyar könnyűzenei előadókat segítjük idén A Dal című műsorban minél több lehetőséggel – mondta Nagy Feró...","id":"20200129_Eurovizio_Dal_magyar_slager","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6759f0-c8c5-4803-a7e2-741ea588b26d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab4c6a1-95d2-4bf5-9727-cbabd0412cf7","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Eurovizio_Dal_magyar_slager","timestamp":"2020. január. 29. 10:18","title":"Semmi eurovíziós nyomás: az év magyar slágerét keresi a szombaton induló A Dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]