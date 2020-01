Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98954827-f82d-412d-a63d-d06c32181f9d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem igényel infrastrukturális beruházást Magyarországon a 2024-es magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokság - jelentette ki Kocsis Máté, a magyar szövetség (MKSZ) elnöke szombaton Stockholmban.","shortLead":"Nem igényel infrastrukturális beruházást Magyarországon a 2024-es magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda...","id":"20200125_Nem_kell_uj_kezicsarnokot_epiteni_a_2024es_Ebre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98954827-f82d-412d-a63d-d06c32181f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f912b895-19ab-4019-913e-d9323db1bcce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_Nem_kell_uj_kezicsarnokot_epiteni_a_2024es_Ebre","timestamp":"2020. január. 25. 19:05","title":"Nem kell új kézicsarnokot építeni a 2024-es Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8e450d-b8fd-4928-addd-9ed513561123","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kora gyermekkori nélkülözések és traumák maradandó, két évtizeddel a megpróbáltatások után is látható nyomokat hagynak az agyban és a viselkedésben – foglalható össze egy, többségében brit tudósokból álló kutatócsapat új tanulmánya. ","shortLead":"A kora gyermekkori nélkülözések és traumák maradandó, két évtizeddel a megpróbáltatások után is látható nyomokat...","id":"202004_keplekeny_gyermeki_agy_a_figyelem_hianya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8e450d-b8fd-4928-addd-9ed513561123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4cf907-14e4-486c-b32f-7ebb2b47ef98","keywords":null,"link":"/360/202004_keplekeny_gyermeki_agy_a_figyelem_hianya","timestamp":"2020. január. 26. 09:00","title":"Kisebbre nőtt a Ceausescu rémuralma alatt felnövő állami gondozottak agya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint; megközelíthette a 100 milliárd forintot a Miniszterelnöki Kabinetiroda \"tájékoztató kampányainak\" ára. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint...","id":"20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebd5676-7cb4-4812-a626-111ca9d89c3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","timestamp":"2020. január. 26. 07:00","title":"És akkor már csak kicsit kell dolgoznunk, hogy az EU legkorruptabb országa legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12daa799-094b-4e07-abb0-6ea3781a127d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási türelemjáték révén végül két óra alatt sikerült többé-kevésbé normális kinézetűre megsütnie egy csokis kekszet a Nemzetközi Űrállomás (ISS) egyik asztronautájának, aki ezzel elsőként sütött nyers alapanyagból ennivalót az űrben.","shortLead":"Óriási türelemjáték révén végül két óra alatt sikerült többé-kevésbé normális kinézetűre megsütnie egy csokis kekszet...","id":"20200125_nemzetkozi_urallomas_csokis_keksz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12daa799-094b-4e07-abb0-6ea3781a127d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e094dda-7931-4ef3-bc87-500b748646c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_nemzetkozi_urallomas_csokis_keksz","timestamp":"2020. január. 25. 12:03","title":"130 perc és rengeteg türelem kellett az első űrkeksz megsüléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Miskolc irányába vezető szakasz forgalma ismét zavartalan Kerekharaszt külterületén.","shortLead":"A Miskolc irányába vezető szakasz forgalma ismét zavartalan Kerekharaszt külterületén.","id":"20200125_Veget_ert_az_utzar_az_M3on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404f99f0-7b66-4e35-a09d-edc88d1bf13e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Veget_ert_az_utzar_az_M3on","timestamp":"2020. január. 25. 19:38","title":"Véget ért az útzár az M3-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","shortLead":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","id":"20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6c3328-2876-4639-aa9b-bf0a9d7229eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2020. január. 27. 10:42","title":"Négy autó ütközött össze a Ferihegyi repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az IMF bolgár vezetője szerint szinte biztos, hogy országa 2023-ban bevezeti ez eurót.

","shortLead":"Az IMF bolgár vezetője szerint szinte biztos, hogy országa 2023-ban bevezeti ez eurót.

","id":"20200126_Bulgarianak_is_elobb_lesz_euroja_mint_Magyarorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5799a67d-e5e1-409f-9cb1-795dede76dbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Bulgarianak_is_elobb_lesz_euroja_mint_Magyarorszagnak","timestamp":"2020. január. 26. 15:25","title":"Bulgáriának is előbb lesz eurója, mint Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","shortLead":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","id":"20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2760097-5e05-4691-9bab-182ac7c9acb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","timestamp":"2020. január. 25. 11:57","title":"Lódítanak a miskolci szülészet nyílt levelében, volt már náluk bőrszín miatti megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]