[{"available":true,"c_guid":"5546d229-e60b-44f1-8a74-2f7aaa0f1c6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Milyen fantasztikus élet volt itt!” – emlékezett vissza a házban töltött évekre.\r

\r

","shortLead":"„Milyen fantasztikus élet volt itt!” – emlékezett vissza a házban töltött évekre.\r

\r

","id":"20200129_Vege_Vajna_Timea_kikoltozott_a_budai_luxusvillabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5546d229-e60b-44f1-8a74-2f7aaa0f1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96970624-0b17-4773-91c5-147e2952ba39","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Vege_Vajna_Timea_kikoltozott_a_budai_luxusvillabol","timestamp":"2020. január. 29. 09:20","title":"Vége: Vajna Tímea kiköltözött a budai luxusvillából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc37159-6b44-4364-a9c2-7f732e56c944","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kiskorúak veszélyeztetése nélkül készülő, mégis valódinak látszó gyermekpornót gyártana mesterséges intelligencia segítségével a német rendőrség. A szociáldemokrata vezetésű igazságügyminisztérium erről készített elő törvényjavaslatot.","shortLead":"Kiskorúak veszélyeztetése nélkül készülő, mégis valódinak látszó gyermekpornót gyártana mesterséges intelligencia...","id":"202004_hatosagi_gyermekporno_megmentes_maskent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc37159-6b44-4364-a9c2-7f732e56c944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30645ee6-7cb3-4e86-b1ff-cca2b1bfe1da","keywords":null,"link":"/360/202004_hatosagi_gyermekporno_megmentes_maskent","timestamp":"2020. január. 28. 12:00","title":"Géppel generáltatnának gyermekpornót a rendőrök, hogy elkapják a valódi felvételek nézőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Akik maradtak főszereplője is felkerült a Variety magazin tíz figyelemre méltó tehetséges európai filmest bemutató idei listájára. A művészek tiszteletére a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon fogadást tartanak.","shortLead":"Az Akik maradtak főszereplője is felkerült a Variety magazin tíz figyelemre méltó tehetséges európai filmest bemutató...","id":"20200128_Szoke_Abigelt_bevalogattak_a_tiz_legigeretesebb_europai_filmes_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93eff11-4bcb-4eb6-a40b-8325df1cea58","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Szoke_Abigelt_bevalogattak_a_tiz_legigeretesebb_europai_filmes_koze","timestamp":"2020. január. 28. 09:49","title":"Szőke Abigélt beválogatták a tíz legígéretesebb európai filmes közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e6af7f-38c5-4519-8be5-dea101e5dc4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltatószektor nagyon gyorsan le tud állni, ha az emberek megijednek és otthon maradnak.","shortLead":"A szolgáltatószektor nagyon gyorsan le tud állni, ha az emberek megijednek és otthon maradnak.","id":"20200128_Zsiday_a_koronavirusrol_Mar_a_felelem_is_eleg_a_gazdasag_visszaesesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97e6af7f-38c5-4519-8be5-dea101e5dc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94b1c4d-ef1c-449f-b2a8-807fa7917f2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Zsiday_a_koronavirusrol_Mar_a_felelem_is_eleg_a_gazdasag_visszaesesehez","timestamp":"2020. január. 28. 17:12","title":"Zsiday a koronavírusról: Már a félelem is elég a gazdaság visszaeséséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76401368-376e-4a89-b9e5-27360f89c22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magid Magid szomáliai menekültből lett európai parlamenti képviselő. Reméli, hogy a magyarok nem hiszik azt, hogy a világ összes menekültje hozzánk akar jönni.","shortLead":"Magid Magid szomáliai menekültből lett európai parlamenti képviselő. Reméli, hogy a magyarok nem hiszik azt...","id":"20200130_orban_viktor_matteo_salvini_menekultek_magid_magid_ep_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76401368-376e-4a89-b9e5-27360f89c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f18421-3d7f-423d-8fb9-c68b42daafdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_orban_viktor_matteo_salvini_menekultek_magid_magid_ep_kepviselo","timestamp":"2020. január. 30. 06:12","title":"“Orbán és Salvini nem látják, hogy a bevándorlók többet tesznek a közösbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már 1,6 milliónál is több aláírója van az erről szóló petíciónak.","shortLead":"Már 1,6 milliónál is több aláírója van az erről szóló petíciónak.","id":"20200128_kobe_bryant_nba_logo_peticio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1548459-59d8-4178-9bd4-712193330f9e","keywords":null,"link":"/sport/20200128_kobe_bryant_nba_logo_peticio","timestamp":"2020. január. 28. 14:25","title":"Petícióban kérik az NBA-t, hogy Kobe Bryantet tegye a logójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c5f037-b46c-41ae-a8f2-8557c4adfa54","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helikopternek a leszállást jelző reflektora lobbantott lángra kiszáradt füvet.","shortLead":"A helikopternek a leszállást jelző reflektora lobbantott lángra kiszáradt füvet.","id":"20200129_Oltasban_segito_helikopter_okozott_ujabb_tuzet_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c5f037-b46c-41ae-a8f2-8557c4adfa54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d2be83-558a-4149-b475-3f737b8b1fe6","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Oltasban_segito_helikopter_okozott_ujabb_tuzet_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 29. 05:28","title":"Oltásban segítő helikopter okozott újabb tüzet Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","shortLead":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","id":"20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ceee65-f5fc-4682-a6aa-797bb697f6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","timestamp":"2020. január. 28. 20:07","title":"Átneveztek egy New York-i metrómegállót Kobe Bryant rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]