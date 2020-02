Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b895975-2b4e-454f-922d-08592c5d9564","c_author":"Lukács Andrea","category":"elet","description":"Február 9-én újra Los Angeles kerül reflektorfénybe, az Oscar-díjátadó vörös szőnyeges felvonulása pedig külön divatshow, amiből már a férfiak sem szeretnének kimaradni. Schiffer Miklós stílusszakértő visszasírja a formális, elegáns férfiakat, Tóth Petra Oscar-rajongó viszont üdvözli az új férfi megjelenését, akitől már az sem áll távol, hogy szoknyát húzzon a vörös szőnyegen. De csorbul-e a férfiasság, ha valaki eltér a normáktól, miközben a nőknek már jó ideje birtokba vették a férfias ruhadarabokat a legrangosabb filmes gálán?","shortLead":"Február 9-én újra Los Angeles kerül reflektorfénybe, az Oscar-díjátadó vörös szőnyeges felvonulása pedig külön...","id":"20200208_Mit_szamit_a_ferfiassag_a_voros_szonyegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b895975-2b4e-454f-922d-08592c5d9564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc18e98d-7f88-4888-8c5a-8827228ce69d","keywords":null,"link":"/elet/20200208_Mit_szamit_a_ferfiassag_a_voros_szonyegen","timestamp":"2020. február. 08. 20:05","title":"Mit számít a férfiasság a vörös szőnyegen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Testi sértéssel vádolják a zalaegerszegi kutyatulajdonost.","shortLead":"Testi sértéssel vádolják a zalaegerszegi kutyatulajdonost.","id":"20200210_vademeles_kutyatamadas_gazda_testi_sertes_zalaegerszeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d43ec58-004a-4aca-b236-ffc8e06508d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_vademeles_kutyatamadas_gazda_testi_sertes_zalaegerszeg","timestamp":"2020. február. 10. 16:59","title":"Az utcán marcangolt a kutya, vádat emeltek a gazdája ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54adf0bb-2ff5-450a-bcd8-c3aa2fe2e61f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elcsépelt Szent Grál kifejezés ebben az esetben igaznak tűnik.","shortLead":"Az elcsépelt Szent Grál kifejezés ebben az esetben igaznak tűnik.","id":"20200210_30_millio_forintot_er_ma_egy_ilyen_feher_Hot_Wheels_kisauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54adf0bb-2ff5-450a-bcd8-c3aa2fe2e61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bd1f89-b7ef-44bf-ba15-2356447aaa95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_30_millio_forintot_er_ma_egy_ilyen_feher_Hot_Wheels_kisauto","timestamp":"2020. február. 10. 14:55","title":"30 millió forintot ér ma egy ilyen fehér Hot Wheels kisautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","shortLead":"A rendőrség hatszáznál is több személyt fogott el három nap alatt.","id":"20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea47561c-4a8e-4684-8eb3-fe3e04d36632","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Hatan_vesztettek_eletuket_az_utakon_hetvegen","timestamp":"2020. február. 10. 06:07","title":"Hatan vesztették életüket az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebc817e-5e85-4929-9f7b-4ca84bfd257e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200210_Senki_nem_tud_ugy_beszolni_az_Oscarnak_mint_Natalie_Portman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cebc817e-5e85-4929-9f7b-4ca84bfd257e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101f43a7-60da-4ad0-8d42-729296d4d2b2","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Senki_nem_tud_ugy_beszolni_az_Oscarnak_mint_Natalie_Portman","timestamp":"2020. február. 10. 08:33","title":"Senki nem tud úgy beszólni az Oscarnak, mint Natalie Portman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","shortLead":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","id":"20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ae05eb-7503-4c5d-9c04-3a289b5b5d58","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","timestamp":"2020. február. 09. 18:52","title":"\"Teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy bántsa a gyerekeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1acaab-3ed1-453c-bfaa-4ac7d15d632e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2016-ban a „kockásinges” tiltakozó hullámot elindító miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai ezúttal a társadalomhoz intéztek kérdéseket a Nemzeti alaptantervről. \r

\r

","shortLead":"A 2016-ban a „kockásinges” tiltakozó hullámot elindító miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai ezúttal a társadalomhoz...","id":"20200210_Tizenot_kerdest_tett_fel_a_NATrol_a_miskolci_Hermann_tantrestulete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1acaab-3ed1-453c-bfaa-4ac7d15d632e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0167b04c-0943-4998-b162-c65bb9800a15","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Tizenot_kerdest_tett_fel_a_NATrol_a_miskolci_Hermann_tantrestulete","timestamp":"2020. február. 10. 09:20","title":"Tizenöt kérdést tett fel a NAT-ról a miskolci Herman tantestülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben, az Oscar-gálán. ","shortLead":"Élőben, az Oscar-gálán. ","id":"20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb514db9-e326-4b5e-8bf7-e066d995aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de16e92-e16f-418d-977d-c780c8ba2d6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Amire_senki_nem_szamitott_Eminem_az_Oscargalan","timestamp":"2020. február. 10. 03:51","title":"Amire senki nem számított: Eminem előadta a Lose Yourselfet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]