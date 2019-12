Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d60c2e30-9191-492c-b87c-c2b72dbed78d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka legnagyobb limuzinja nemcsak optikai-, hanem motortuningon is átesett. ","shortLead":"A brit márka legnagyobb limuzinja nemcsak optikai-, hanem motortuningon is átesett. ","id":"20191204_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_hatalmas_rollsroyce_phantom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d60c2e30-9191-492c-b87c-c2b72dbed78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498258a-79b2-42d7-8ceb-182ae234afa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_hatalmas_rollsroyce_phantom","timestamp":"2019. december. 04. 11:21","title":"Mint egy falat kenyér: tuningot kapott a hatalmas Rolls-Royce Phantom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b6ced0-abb7-4e73-ba55-bc5b0d25dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tűzijáték, szalagvágás, taps – így ünnepelték Szamdzsijon megszületését.","shortLead":"Tűzijáték, szalagvágás, taps – így ünnepelték Szamdzsijon megszületését.","id":"20191203_kim_dzsong_un_varos_avatas_szamdzsijon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b6ced0-abb7-4e73-ba55-bc5b0d25dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48988537-2d02-4514-bc41-ced5f1ffe894","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_kim_dzsong_un_varos_avatas_szamdzsijon","timestamp":"2019. december. 03. 18:58","title":"Kim Dzsong Un megdöntötte saját rekordját, átadott egy várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc31224-a7b9-40aa-9ca0-caf0190b430b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési szervezetek már korábban sem örültek annak, hogy milyen helyre szeretné a kormány a Galvani hidat megépíttetni, most a főváros új helyet kérhet.","shortLead":"A közlekedési szervezetek már korábban sem örültek annak, hogy milyen helyre szeretné a kormány a Galvani hidat...","id":"20191204_Karacsonyek_felulvizsgalnak_hol_legyen_az_uj_Dunahid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fc31224-a7b9-40aa-9ca0-caf0190b430b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbf1880-a19d-4a9b-9750-bd3a768d64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Karacsonyek_felulvizsgalnak_hol_legyen_az_uj_Dunahid","timestamp":"2019. december. 04. 21:51","title":"Karácsonyék felülvizsgálnák, hol legyen az új Duna-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88e45c9-22f6-4ecf-ba45-2e97fbd32efd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha magatehetetlenül hever a kerékpáros, akkor a biciklije hív segítséget a baleset utáni percben. Ami Európában az új autóknál tavaly óta kötelező – az eCall vészhívó –, ahhoz hasonlót ajánlanak biztosítótársaságok és más cégek a kerekezőknek. ","shortLead":"Ha magatehetetlenül hever a kerékpáros, akkor a biciklije hív segítséget a baleset utáni percben. Ami Európában az új...","id":"201949_veszhivo_biciklistaknak_riaszto_fejlemenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88e45c9-22f6-4ecf-ba45-2e97fbd32efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bc40e1-7bc0-4e04-82e0-498a75fc2eea","keywords":null,"link":"/360/201949_veszhivo_biciklistaknak_riaszto_fejlemenyek","timestamp":"2019. december. 05. 16:00","title":"Minden kerékpárra jó lenne felszerelni egy ilyen vészhívót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b61d73-81ce-4193-840d-baf0fba738da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő Fővárosi Közgyűlésen szavazhatják meg, hogy Mácsai Pál tovább vezeti-e az Örkény Színházat, és Bán Teodóra is maradhat-e a Szabad Tér Színház élén. Wintermantel Zsolt a BKK igazgatóságába lett jelölve, míg az MSZP-s Komjáthi Imre egy nonprofit kft. felügyelőbizottságába ülhet be.","shortLead":"A következő Fővárosi Közgyűlésen szavazhatják meg, hogy Mácsai Pál tovább vezeti-e az Örkény Színházat, és Bán Teodóra...","id":"20191204_vago_istvan_bkv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b61d73-81ce-4193-840d-baf0fba738da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c60791-5ac9-41e9-9ba6-9a2895b4ac7b","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_vago_istvan_bkv","timestamp":"2019. december. 04. 13:07","title":"Vágó István a BKV szerelőcégénél folytathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon sok kérdést felvet a fővárosi színházak jövőjéről az Emberi Erőforrások Minisztériumának terve.","shortLead":"Nagyon sok kérdést felvet a fővárosi színházak jövőjéről az Emberi Erőforrások Minisztériumának terve.","id":"20191204_Kalman_Olga_Ez_a_kormany_piti_bosszuja_Budapest_elveszteert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdb3a5d-972a-4b3d-ac55-07587b3c028b","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Kalman_Olga_Ez_a_kormany_piti_bosszuja_Budapest_elveszteert","timestamp":"2019. december. 04. 22:29","title":"Kálmán Olga: Ez a kormány piti bosszúja Budapest elvesztéséért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149455e6-05e4-4af7-a8ad-31ccf746c0e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy szingapúri cég svájci leánya 20 százalékos részesedést vállal a magyar hátterű MET Csoportban. A MET egyebek mellett a Tigáz tulajdonosa, Mészáros Lőrinccel közösen.","shortLead":"Egy szingapúri cég svájci leánya 20 százalékos részesedést vállal a magyar hátterű MET Csoportban. A MET egyebek...","id":"20191205_Szingapuri_kezbe_kerul_a_magyar_hatteru_energetikai_nagyvallalat_otode","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=149455e6-05e4-4af7-a8ad-31ccf746c0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd0b0aa-c76e-4540-8091-1f768e455f72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Szingapuri_kezbe_kerul_a_magyar_hatteru_energetikai_nagyvallalat_otode","timestamp":"2019. december. 05. 13:42","title":"Szingapúriak vásárolták be magukat a magyar hátterű MET Csoportba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb pletykák szerint a Galaxy Fold 2 nem egészen úgy néz majd ki, mint az elődje. Hogy kinek melyik megoldás tetszik, az kétesélyes, de az biztos, hogy a vételár változásával mindenki elégedett lesz.","shortLead":"A legfrissebb pletykák szerint a Galaxy Fold 2 nem egészen úgy néz majd ki, mint az elődje. Hogy kinek melyik megoldás...","id":"20191205_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefon_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17d1f94-7e49-43c5-87f4-f743bc176fd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefon_ara","timestamp":"2019. december. 05. 12:03","title":"Bombameglepetéssel jöhet februárban a Samsung új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]