Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tsonga és Paire megunták az ütögetést.","shortLead":"Tsonga és Paire megunták az ütögetést.","id":"20190618_jo_wilfried_tsonga_beonit_paire_tenisz_labtengo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16cc8c8-2b4c-47c5-90d9-2468d015c091","keywords":null,"link":"/sport/20190618_jo_wilfried_tsonga_beonit_paire_tenisz_labtengo","timestamp":"2019. június. 18. 20:59","title":"Így változik lábtengóvá egy profi teniszmeccs – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491f6c18-e1af-42a4-97f7-d34fcd7a6b9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Senkinek nem esett bántódása az alábbi esetben, de ez talán inkább csak a szerencsén múlott.","shortLead":"Senkinek nem esett bántódása az alábbi esetben, de ez talán inkább csak a szerencsén múlott.","id":"20190618_20_masodperc_arrol_hogy_ilyen_zivatarban_miert_kell_a_gyalogosoknak_is_nagyon_figyelniuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=491f6c18-e1af-42a4-97f7-d34fcd7a6b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721a6cc4-dc65-40c6-a4da-d55bcc7abb6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_20_masodperc_arrol_hogy_ilyen_zivatarban_miert_kell_a_gyalogosoknak_is_nagyon_figyelniuk","timestamp":"2019. június. 18. 22:23","title":"12 másodperc arról, hogy ilyen zivatarban miért kell a gyalogosoknak is nagyon figyelniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","shortLead":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","id":"20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a12479-3ae8-4c48-b90d-6c7017aba6ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","timestamp":"2019. június. 17. 13:21","title":"Videó: már utasfülkéje sincs a Volvo önvezető elektromos vontatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86efda6-a6e1-4c52-9f69-3e0c8884e946","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Giuseppina Robucci két világháborút is túlélt. 2012-ben tiszteletbeli polgármesteri címet kapott. ","shortLead":"Giuseppina Robucci két világháborút is túlélt. 2012-ben tiszteletbeli polgármesteri címet kapott. ","id":"20190618_116_evesen_meghalt_Europa_legidosebb_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d86efda6-a6e1-4c52-9f69-3e0c8884e946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76d81dc-4e1d-4717-bed8-648b6d34171c","keywords":null,"link":"/elet/20190618_116_evesen_meghalt_Europa_legidosebb_embere","timestamp":"2019. június. 18. 13:34","title":"116 évesen meghalt Európa legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9f1fe-e458-46c7-9cf8-a38fcb57b5e6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Elért a tömegesnek tűnő tiltáspara a legnagyobb közösségi oldalt üzemeltető szakemberekig.","shortLead":"Elért a tömegesnek tűnő tiltáspara a legnagyobb közösségi oldalt üzemeltető szakemberekig.","id":"20190618_facebook_letiltas_vizsgalat_miert_toroltek_a_fiokomat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9f1fe-e458-46c7-9cf8-a38fcb57b5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4997472e-c594-4ca8-b361-3ff00a2e829a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_letiltas_vizsgalat_miert_toroltek_a_fiokomat","timestamp":"2019. június. 18. 14:03","title":"Van előrelépés: már vizsgálódik a Facebook a letiltós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fb1725-1dd8-45a8-8183-cd9519c8c03e","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Az Európai Unió jövőre életbe lépő új emissziókorlátozása teljesen átalakítja az európai autóüzletet, így 2020-tól szűkebb kínálat és drágulás jöhet – mondta el interjúnkban Szamosi Viktor, a Ford Magyarország ügyvezetője.","shortLead":"Az Európai Unió jövőre életbe lépő új emissziókorlátozása teljesen átalakítja az európai autóüzletet, így 2020-tól...","id":"fordmagyarorszag_20190619_Januartol_uj_idoszamitas_indul_az_autopiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9fb1725-1dd8-45a8-8183-cd9519c8c03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1dc6ad-9673-4e56-9749-b62b02e9c217","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190619_Januartol_uj_idoszamitas_indul_az_autopiacon","timestamp":"2019. június. 19. 07:30","title":"Januártól új időszámítás indul az autópiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"5d5b1f7d-b16c-47ab-be40-ed1b6f6bf76f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály a parlament előtt is bemutatta a következő költségvetés tervezetét. A kormány a szavakban a családtámogatásokkal foglalkozik, a számokat nézve ennél is fontosabbnak tűnik a tartalékolás egy külső válság idejére.","shortLead":"Varga Mihály a parlament előtt is bemutatta a következő költségvetés tervezetét. A kormány a szavakban...","id":"20190619_Sporolni_kezd_a_kormany_egy_valsagra__elkezdtek_a_2020as_koltsegvetes_vitajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d5b1f7d-b16c-47ab-be40-ed1b6f6bf76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc39e4-182a-4ed9-890f-5bc74032614f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Sporolni_kezd_a_kormany_egy_valsagra__elkezdtek_a_2020as_koltsegvetes_vitajat","timestamp":"2019. június. 19. 11:02","title":"Spórolni kezd a kormány egy válságra - elkezdték a 2020-as költségvetés vitáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff694611-b544-40d8-bdc0-ff731abd64bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja, barátai, költők, írók kísérték utolsó útjára kedden délután a Farkasréti temetőben a 48 éves korában elhunyt Térey Jánost. ","shortLead":"Családja, barátai, költők, írók kísérték utolsó útjára kedden délután a Farkasréti temetőben a 48 éves korában elhunyt...","id":"20190618_Vegso_bucsut_vettek_Terey_Janostol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff694611-b544-40d8-bdc0-ff731abd64bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c008722d-70eb-420c-ab81-1814e06e6927","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Vegso_bucsut_vettek_Terey_Janostol","timestamp":"2019. június. 18. 17:03","title":"Végső búcsút vettek Térey Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]