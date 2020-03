A Facebook egy kicsit újragondolta a Messenger alkalmazást, és ettől nemcsak egyszerűsödött a kinézete, de eltűntek belőle a játékok és a chatbotok is.

A mobilos Messenger legszembetűnőbb változás, hogy az applikáció alján található menüpontok közül több is eltűnt: ilyen például a Discovery gomb, amely segítségével böngészni lehetett a chatbotok között, de kivették azt az opciót is, ami a messengeres játékokhoz vezetett. Ezek helyén már csak két lapfület találni: a Chateket és az Embereket.

A változással egyúttal a Történetek funkciónak is nagyobb teret adtak a fejlesztők. Amellett, hogy a sztorikat továbbra is megtalálhatjuk a szokásos helyén (a Messengert megnyitva, az üzenetek felett), egy külön almenüt is szenteltek nekik: az Emberek menüpontra nyomva az ismerősök által feltöltött történetek jönnek elő, az éppen elérhető partnereket pedig a mellette lévő lapfül alá rendezve láthatjuk.

A változásról beszámoló TechCrunch szerint két legyet üt egy csapásra a Facebook. Amellett, hogy az intézkedéssel az emberi kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt a – például a vásárlást vagy alapszintű ügyintézést és tájékozódást segítő – chatbotokkal szemben, a Történetek funkcióban megjelenő reklámok is nagyobb figyelmet kapnak, így azok értékesebbé válnak, amiért több pénzt lehet elkérni a hirdetőktől.

A Facebook szóvivője a technológiai szakoldalnak elmondta, a chatbotok elérését szolgáló gomb eltüntetéséről már tavaly augusztusban döntöttek, ahogy arról is, hogy előtérbe helyezik a Történetek funkciót. Ám ezek kiszedése nem jelenti azt, hogy a chatbotok és a játékok teljesen eltűnnének a Messengerből. Azokat továbbra is megtalálhatja az, aki rákeres egy konkrét programra az app keresősávjában, de elérheti őket például a Facebook-oldalakon és a hirdetéseken keresztül is. Ezzel együtt fontos a változás, ugyanis a vállalkozások számára azt jelenti, hogy kénytelenek lesznek saját erőből megoldani, hogy rájuk találjanak a felhasználók/potenciális vásárlók.

A változásokat tartalmazó frissítést már elérhetővé tették a felhasználóknak a fejlesztők, így aki még nem kapta meg, annak a napokban egész biztosan megérkezik a telefonjára az új dizájn.

