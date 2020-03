Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal vádolták az érseket, hogy tudott a molesztálásokról, mégse jelentette a hatóságoknak.","shortLead":"Azzal vádolták az érseket, hogy tudott a molesztálásokról, mégse jelentette a hatóságoknak.","id":"20200306_A_papa_elfogadta_a_pedofil_ugyek_elhallgatasaval_vadolt_francia_ersek_lemondasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cb8471-b9da-4aa7-97be-c0b8b4b98300","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_A_papa_elfogadta_a_pedofil_ugyek_elhallgatasaval_vadolt_francia_ersek_lemondasat","timestamp":"2020. március. 06. 16:18","title":"A pápa elfogadta a pedofil ügyek elhallgatásával vádolt francia érsek lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyaagy hatékonyabban elemzi a hozzá beszélő személy kilétét, mint a hallott beszédhangokat: a kutyák hasonló agyterület segítségével ismerik fel, hogy ki beszél, mint az emberek, a négylábúak esetében azonban a neurális aktivitásmintázat a beszélőelemzés során épp ellentétes az emberben ismerttel – fedezték fel a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE kutatói.","shortLead":"A kutyaagy hatékonyabban elemzi a hozzá beszélő személy kilétét, mint a hallott beszédhangokat: a kutyák hasonló...","id":"20200307_kutyak_agya_beszedfelismeres_beszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b56e60-e093-4867-a1ae-0f9e843af99b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_kutyak_agya_beszedfelismeres_beszed","timestamp":"2020. március. 07. 12:03","title":"Magyar kutatók kísérlete: mi történik a kutyában, amikor hozzászól valaki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás azonban csak a kisbaba születése után áll csatasorba. Milyen színeket látnak a babák, és milyen koruktól kezdve látják azokat? Erre is fény derül a Spektrum legújabb dokumentumfilmjében, amelyben olyan tudósok is megszólalnak, akik a színvakság gyógymódját keresik, vagy akik a színek és hangok kapcsolódását vizsgálják.","shortLead":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás...","id":"20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07574b2-04ed-4d34-84c2-2594b54e7bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","timestamp":"2020. március. 07. 10:03","title":"Ma délután a Spektrumon: miért csak a fejünkben léteznek a színek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetemen tanítanak, két hétig nem mehetnek be az ELTE-re.","shortLead":"A Semmelweis Egyetemen tanítanak, két hétig nem mehetnek be az ELTE-re.","id":"20200306_25_ELTEs_tanart_kuldtek_otthoni_karantenba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b5680c-ee61-4f72-873f-dcfac22fa884","keywords":null,"link":"/elet/20200306_25_ELTEs_tanart_kuldtek_otthoni_karantenba","timestamp":"2020. március. 06. 11:05","title":"Az ELTE 25 munkatársát küldték otthoni karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c355e-2a63-4d29-8157-b740472fe80a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járda átépítésekor került elő két, robbanótestnek látszó tárgy.","shortLead":"Egy járda átépítésekor került elő két, robbanótestnek látszó tárgy.","id":"20200306_vilaghaborus_robbanotest_bomba_XIII_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c355e-2a63-4d29-8157-b740472fe80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0433ea-1b9a-4a28-b6d0-0e8564c0d525","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_vilaghaborus_robbanotest_bomba_XIII_kerulet","timestamp":"2020. március. 06. 14:34","title":"Világháborús bombák kerülhettek elő a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b49965-b141-4b78-96fa-f928edac18b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a sokáig titkos kapcsolatról rég értesülést szerzett a sajtó, azt Clinton még nem mondta el, mi vette rá, hogy megcsalja feleségét. Most ez is megtörtént.","shortLead":"Bár a sokáig titkos kapcsolatról rég értesülést szerzett a sajtó, azt Clinton még nem mondta el, mi vette rá...","id":"20200306_bill_clinton_monica_lewinsky_hillary_clinton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b49965-b141-4b78-96fa-f928edac18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5505ac-97fb-42bb-8691-6a54c321bb00","keywords":null,"link":"/elet/20200306_bill_clinton_monica_lewinsky_hillary_clinton","timestamp":"2020. március. 06. 13:55","title":"Bill Clinton elmondta, miért lépett félre Monica Lewinskyval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal. Ezt a politikus jelentette be Facebook-oldalán.\r

","shortLead":"Nicola Zingaretti, az olasz kormánykoalícióban részt vevő Demokrata Párt főtitkára is megfertőződött a koronavírussal...","id":"20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c405d6e-6b9f-4bc2-a73c-444fdd058081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83457e3b-cf93-486f-986d-cbecb333100c","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Az_egyik_olasz_kormanypart_vezetoje_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 07. 13:44","title":"Az egyik olasz kormánypárt vezetője is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087a283c-b000-4a5f-bbd9-183fe05ecd1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-énekes Letót hegymászás közben baleset érte, közel 200 méter magasban elszakadt a biztosítókötele. Nagy mázlija volt.","shortLead":"A színész-énekes Letót hegymászás közben baleset érte, közel 200 méter magasban elszakadt a biztosítókötele. Nagy...","id":"20200307_jared_leto_hegymaszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087a283c-b000-4a5f-bbd9-183fe05ecd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303c4c30-326d-4f46-8c65-6f7c0d500376","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_jared_leto_hegymaszas","timestamp":"2020. március. 07. 15:34","title":"Jared Leto: Ma majdnem meghaltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]