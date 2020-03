Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Rengeteg pénz megy egy magyar zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bővítésére
Slusszpoén: a cég nem Mészáros Lőrinc tulajdona.

Alig javult a magyar ipar teljesítménye, de legalább nem zuhan tovább
Az elmúlt hónapok egyik legrosszabb adatát produkálta a magyar ipar, de a decemberi zuhanás után már szerény növekedéssel sikerült zárni a januárt.

Műanyagüzem lángol Veszprémben

","shortLead":"A tűzoltók már megkezdték az oltást.\r

A tűzoltók már megkezdték az oltást.

Aki négyszáz szellem hangját hallotta a fejében – John Frusciante 50 éves Majdnem fejbe lőtték, többször kis híján belehalt a drogokba, vérátömlesztésen is átesett, de ment tovább: rendületlenül hallgatott a fejében lévő hangokra, sőt, szellemekkel is kommunikált. Ötven éves a gitáros, akit háromszor is bevettek Red Hot Chili Peppersbe.

Már százezernél több koronavírus-fertőzött van a világon – infografikán a betegség terjedése Infografikán mutatjuk a vírus terjedését. A legfrissebb adatok szerint 100 113 beteget tartanak nyilván, eddig 3398 halálos áldozata van a járványnak. Infografikán mutatjuk a vírus terjedését.

Rózsadombról Hollywoodba: A cégadatok szerint már Los Angelesben van Vajna Tímea lakcíme Az új ügyvezető beiktatásakor vettük észre az új címet. ","shortLead":"Erősítést kapott egykori férje budapesti luxusétterménél. Az új ügyvezető beiktatásakor vettük észre az új címet. Erősítést kapott egykori férje budapesti luxusétterménél. Az új ügyvezető beiktatásakor vettük észre az új címet.

Járvány idején az információ ellenőrzése a sajtó kézmosása Az Origo volt főszerkesztője a HVG kérdésére megfogalmazta ajánlásait a szerkesztőségek számára. Weyer szerint a szabályok nem változnak vírus idején sem, de sokkal fontosabb lett azok betartása. El is magyarázta, miért.","shortLead":"A járvány megérkezett Magyarországra. A járvány megérkezett Magyarországra. Ilyen helyzetekben márpedig a kormány és a sajtó egymásra van utalva – mondja Weyer Balázs, a Főszerkesztők Fórumának vezetője. Az Origo volt főszerkesztője a HVG kérdésére megfogalmazta ajánlásait a szerkesztőségek számára. Weyer szerint a szabályok nem változnak vírus idején sem, de sokkal fontosabb lett azok betartása. El is magyarázta, miért.

Kerpel-Fronius a Fülkében: A Városliget nem alku tárgya R.","category":"itthon","description":"Az okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes volt a hvg.hu közéleti podcastjának legújabb vendége. Az okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes volt a hvg.hu közéleti podcastjának legújabb vendége. Kiderült, hogy a zsarolás kifejezést nem szereti, de alkuk voltak és lesznek is a kormány és a főváros között.