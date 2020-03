Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két amerikai tudós két évnyi kutatás és elemzés után arra jutott, a fiatal Földön alig voltak szárazföldek, szinte az egész bolygót víz borította be.","shortLead":"Két amerikai tudós két évnyi kutatás és elemzés után arra jutott, a fiatal Földön alig voltak szárazföldek, szinte...","id":"20200303_fold_foldtortenet_geologia_kutatas_ocean_viz_szarazfold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3023025-087e-4557-b899-6b61cea40ac7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_fold_foldtortenet_geologia_kutatas_ocean_viz_szarazfold","timestamp":"2020. március. 03. 19:03","title":"100+ kőzetmintát vizsgáltak meg a tudósok, kiderült, rá sem ismernénk a 3,2 milliárd évvel ezelőtti Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pénteken öt százalékkal esett az aranyárfolyam a tőzsdéken, ekkora árcsökkenés pedig 2013 óta nem volt egyetlen nap alatt. Márpedig elvileg emelkednie kellene az árfolyamnak.","shortLead":"Pénteken öt százalékkal esett az aranyárfolyam a tőzsdéken, ekkora árcsökkenés pedig 2013 óta nem volt egyetlen nap...","id":"20200302_Bedolt_az_arany_ara_pedig_epp_a_forditottjanak_kellene_tortennie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe93efc-bfc4-48f1-b061-fc95a487efd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Bedolt_az_arany_ara_pedig_epp_a_forditottjanak_kellene_tortennie","timestamp":"2020. március. 02. 14:19","title":"Bedőlt az arany ára, pedig épp a fordítottjának kellene történnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd manufaktúra első, akár családi autóként is használható típusa 2 másodpercnél rövidebb idő alatt tudja le a 0-100-as sprintet. ","shortLead":"A svéd manufaktúra első, akár családi autóként is használható típusa 2 másodpercnél rövidebb idő alatt tudja le...","id":"20200304_3_hengeres_es_1700_loeros_4_szemelyes_sportkocsival_sokkol_a_koenigsegg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5489b41-2755-4a2c-be00-a2cdbadb0775","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_3_hengeres_es_1700_loeros_4_szemelyes_sportkocsival_sokkol_a_koenigsegg","timestamp":"2020. március. 04. 11:21","title":"3 hengeres és 1700 lóerős 4 személyes sportkocsival sokkol a Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07f28f9-cfbe-4a92-8f2d-2dc0ef6aad95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szavazók 55 százaléka azt szeretné, ha a belvárostól délre eső helyszínen épülne fel a Szentendrét Szigetmonostorral összekötő gyalogos-kerékpáros híd.","shortLead":"A szavazók 55 százaléka azt szeretné, ha a belvárostól délre eső helyszínen épülne fel a Szentendrét Szigetmonostorral...","id":"20200302_szentendre_szigetmonostor_eurovelo6_kerekparos_hid_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b07f28f9-cfbe-4a92-8f2d-2dc0ef6aad95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7a4ec3-61aa-4a29-b9b6-55c206550202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_szentendre_szigetmonostor_eurovelo6_kerekparos_hid_szavazas","timestamp":"2020. március. 02. 22:29","title":"Elutasították a szentendreiek a kormány által erőltetett híd tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon ütközött három személyautó.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon ütközött három személyautó.","id":"20200303_Harmas_karambol_miatt_nagy_a_torlodas_az_M1M7_kozos_szakaszan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034cfe26-990c-449b-8b06-5872f3586a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_Harmas_karambol_miatt_nagy_a_torlodas_az_M1M7_kozos_szakaszan","timestamp":"2020. március. 03. 08:14","title":"Hármas karambol miatt nagy a torlódás az M1-M7-es autópálya közös szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724d6614-3606-49af-abcf-d95d05f17f04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 1500-an betegedtek meg, köztük a koronavírus leküzdésére létrehozott kormányzati munkacsoportnak a vezetője is.","shortLead":"Már több mint 1500-an betegedtek meg, köztük a koronavírus leküzdésére létrehozott kormányzati munkacsoportnak...","id":"20200302_Iranban_mar_66an_meghaltak_a_koronavirusjarvanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724d6614-3606-49af-abcf-d95d05f17f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dad455-f222-4205-afa4-a68ddfabb62b","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Iranban_mar_66an_meghaltak_a_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2020. március. 02. 14:01","title":"Koronavírus: Iránban már 66-an meghaltak járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Időszakos limitet vezetett be az áruházlánc, főként az élelmiszerekből lehet kevesebbet rendelni.","shortLead":"Időszakos limitet vezetett be az áruházlánc, főként az élelmiszerekből lehet kevesebbet rendelni.","id":"20200303_A_Tesco_korlatozasokat_vezetett_be_a_rendeleseknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c9dc0e-0976-4557-a680-98d3cff21f09","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_A_Tesco_korlatozasokat_vezetett_be_a_rendeleseknel","timestamp":"2020. március. 03. 19:37","title":"A Tesco korlátozásokat vezetett be a rendeléseknél a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d659d593-ccfe-4d74-993b-0de5e637cc67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 literes V8-as benzinmotor egy méretes kompresszor segíti a hatalmas teljesítmény eléréséhez.","shortLead":"Az 5 literes V8-as benzinmotor egy méretes kompresszor segíti a hatalmas teljesítmény eléréséhez.","id":"20200228_775_loeros_gigantikus_amerikai_pickup_ami_sportkocsikent_gyorsul_ford_f150_hennessey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d659d593-ccfe-4d74-993b-0de5e637cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067c4676-5c35-41df-a07a-034cc6055f94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_775_loeros_gigantikus_amerikai_pickup_ami_sportkocsikent_gyorsul_ford_f150_hennessey","timestamp":"2020. március. 03. 07:59","title":"775 lóerős gigantikus amerikai pickup, ami sportkocsiként gyorsul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]