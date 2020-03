Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak az oltóanyagon is. A határokon átívelő tudományos munkában a Pécsi Egyetem virológusa és világhírű magyar hálózatkutató is részt vesz.","shortLead":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak...","id":"202010_oltotu_a_szenakazalban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2073d0-d244-405a-99fe-48bfb056847b","keywords":null,"link":"/360/202010_oltotu_a_szenakazalban","timestamp":"2020. március. 07. 12:00","title":"Magyar kutatók is kísérleteznek a koronavírus elleni vakcina feltalálása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","shortLead":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","id":"20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf8c1cc-fd77-44f7-98fc-6c3232b7b599","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 06. 19:27","title":"Az amerikai nagykövettel találkozott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal vádolták az érseket, hogy tudott a molesztálásokról, mégse jelentette a hatóságoknak.","shortLead":"Azzal vádolták az érseket, hogy tudott a molesztálásokról, mégse jelentette a hatóságoknak.","id":"20200306_A_papa_elfogadta_a_pedofil_ugyek_elhallgatasaval_vadolt_francia_ersek_lemondasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cb8471-b9da-4aa7-97be-c0b8b4b98300","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_A_papa_elfogadta_a_pedofil_ugyek_elhallgatasaval_vadolt_francia_ersek_lemondasat","timestamp":"2020. március. 06. 16:18","title":"A pápa elfogadta a pedofil ügyek elhallgatásával vádolt francia érsek lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nőtt a betegek száma Magyarországon, viszont folyamatosan keresik a kontaktszemélyeket. Eddig ötven embernek kellett hatósági rendelet alapján otthon maradnia. A kormány tájékoztató kampányt indít a koronavírusról. A járvány legújabb magyarországi fejleményeiről péntek délután tartott sajtótájékoztatót az operatív törzs. ","shortLead":"Nem nőtt a betegek száma Magyarországon, viszont folyamatosan keresik a kontaktszemélyeket. Eddig ötven embernek...","id":"20200306_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf278d-b2a7-46d4-b047-15efe451fdd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 06. 15:21","title":"Újabb részletek derültek ki magyar koronavírus-fertőzöttekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem érdemes arra számítani, hogy a melegebb idő beköszöntével véget ér az új koronavírus-járvány – jelentette be Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti programjait irányító ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Nem érdemes arra számítani, hogy a melegebb idő beköszöntével véget ér az új koronavírus-járvány – jelentette be...","id":"20200307_Hiu_remeny_lehet_csak_hogy_a_meleg_ido_bekoszontevel_visszaszorul_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db90ea89-f571-491b-b1f1-056acba252ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Hiu_remeny_lehet_csak_hogy_a_meleg_ido_bekoszontevel_visszaszorul_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 07. 09:36","title":"Hiú remény lehet csak, hogy a meleg idő beköszöntével visszaszorul a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2190cc-ca6d-4ecb-aeb9-da045325a4bb","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"„Miért állít engem olyan helyzet elé egy oktatáspolitikai dokumentum, hogy én annak ne tudjak megfelelni?” – teszi fel a kérdést a Nemzeti alaptantervre utalva Pethőné Nagy Csilla középiskolai magyartanár, tankönyvszerző. Szerinte egy szaktanárnak választania kell: vagy a NAT modern pedagógiát leíró bevezetőjéhez tartja magát, vagy a tartalmat leíró másik feléhez. Az egyiket mindenképp el kell szabotálnia, mert együtt nem lehet megtanítani a kettőt. Tankönyveinek a jogait szerette volna megszerezni az Oktatási Hivatal, de ő nem járult hozzá azok NER-esítéséhez.\r

\r

