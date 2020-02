Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9255700a-84ce-4c0e-9c53-56d9078725ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabor 124 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, a Mi 10 Próra, így a gyártó lekörözte az eddigi csúcstartó Huawei telefonjait.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabor 124 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, a Mi 10 Próra, így a gyártó lekörözte...","id":"20200213_xiaomi_mi_10_pro_kameraja_dxomark_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9255700a-84ce-4c0e-9c53-56d9078725ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2936eae8-d0d3-47e3-b963-7b32e3119469","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_xiaomi_mi_10_pro_kameraja_dxomark_teszt","timestamp":"2020. február. 13. 13:28","title":"Új mobil került a csúcsra: a Xiaomi Mi 10 Pro a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8b8fc3-583f-43d9-8d15-c60240c93bed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bionikus szívet fejlesztettek ki kardiológiai eszközök, többek között mesterséges szívbillentyűk tesztelésére a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói.","shortLead":"Bionikus szívet fejlesztettek ki kardiológiai eszközök, többek között mesterséges szívbillentyűk tesztelésére...","id":"20200211_bionikus_sziv_mesterseges_szivbillentyuk_tesztelese_mit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f8b8fc3-583f-43d9-8d15-c60240c93bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4223f6-0cda-4288-a29d-c0ddc994e5ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_bionikus_sziv_mesterseges_szivbillentyuk_tesztelese_mit","timestamp":"2020. február. 11. 17:03","title":"A mérnökök által létrehozott robotszív úgy ver, mint az élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4965d9e1-8491-436e-ac94-406851106ced","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az idén kiírják a tendert a Fehér ház felújítására, a költözések már elindultak.","shortLead":"Még az idén kiírják a tendert a Fehér ház felújítására, a költözések már elindultak.","id":"20200212_Vegeterhet_a_Kadarkorszak_a_Kepviseloi_Irodahazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4965d9e1-8491-436e-ac94-406851106ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75ddc4e-7499-4f90-9fdc-db6100f9f7f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Vegeterhet_a_Kadarkorszak_a_Kepviseloi_Irodahazban","timestamp":"2020. február. 12. 09:09","title":"Véget érhet a Kádár-korszak a Képviselői Irodaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak kiugrás volt a sokéves rekordot jelentő januári infláció, a jegybank egyelőre nem készül kamatemelésre. Erről legkorábban márciusban dönthetnek, minden lehetőség az asztalon van. Nagy Márton mindenesetre megszólalt a kiugró adat után, hogy nyugtassa a piacot.","shortLead":"Csak kiugrás volt a sokéves rekordot jelentő januári infláció, a jegybank egyelőre nem készül kamatemelésre. Erről...","id":"20200213_MNBalelnok_az_elszabadult_inflaciorol_Lepni_fogunk_Vagy_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ec8060-a9e5-4d41-a3b5-e093e4436257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_MNBalelnok_az_elszabadult_inflaciorol_Lepni_fogunk_Vagy_nem","timestamp":"2020. február. 13. 11:52","title":"MNB-alelnök az elszabadult inflációról: Lépni fogunk. Vagy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a047bc18-d0b7-474b-b393-8915e4a2bef8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kerítés alapjának ásása közben bukkantak a második világháborús robbanótestekre.","shortLead":"Egy kerítés alapjának ásása közben bukkantak a második világháborús robbanótestekre.","id":"20200212_Bombakat_talaltak_Varpalotanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a047bc18-d0b7-474b-b393-8915e4a2bef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1dc22a-f3de-43e6-b812-65997eab238f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Bombakat_talaltak_Varpalotanal","timestamp":"2020. február. 12. 19:32","title":"Bombákat találtak Várpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","shortLead":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","id":"20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d58b98-7ac1-4c4d-8a85-c2f352c52a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","timestamp":"2020. február. 11. 17:46","title":"NAT: nem érti az Emmi az MTA felajánlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint engedélyeznék, hogy a világtól elzárt távoli helyeken nős férfiak is szolgálhassanak katolikus papként. A pápai állásfoglalás a tradíciókat féltő konzervatívok diadalát jelenti, szerintük a változtatás olyan lejtőre taszíthatta volna az egyházat, amelyen már nincs megállás.","shortLead":"Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint...","id":"20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef0065b-7824-4735-afe9-b646fffeed6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_A_papa_elvetette_a_colibatus_reszleges_feloldasat_is_a_konzervativok_orulnek","timestamp":"2020. február. 12. 12:38","title":"A pápa elvetette a cölibátus részleges feloldását, a konzervatívok örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kismama rendőri felvezetést kapott.","shortLead":"A kismama rendőri felvezetést kapott.","id":"20200212_Beindult_a_szules_az_M1es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd77d99-72a0-4f7e-8977-cc56a2dd8b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Beindult_a_szules_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2020. február. 12. 21:24","title":"Beindult a szülés az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]