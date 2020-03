Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy változtatásokat kér az MNB a bankoktól és a kormánytól, hogy minél könnyebben megússza az ország a járvány gazdasági hatásait.","shortLead":"Nagy változtatásokat kér az MNB a bankoktól és a kormánytól, hogy minél könnyebben megússza az ország a járvány...","id":"20200318_Hiteltorlesztes_moratorium_hitel_csok_babavaro_mnb_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b7fa9-f92a-4fc4-98b2-2e4587e8c483","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Hiteltorlesztes_moratorium_hitel_csok_babavaro_mnb_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:37","title":"Általános hiteltörlesztési moratórium bevezetését és a babaváró hitel gyerekvállalási határidejének kitolását kéri az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalóját megfertőzte a kórokozó, de jól van.","shortLead":"Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalóját megfertőzte a kórokozó, de jól van.","id":"20200319_koronavirus_michel_barnier_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45effb1-00bc-45ea-9bc3-3ca86c946221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_koronavirus_michel_barnier_brexit","timestamp":"2020. március. 19. 13:26","title":"Mi lesz így a Brexittel? Koronavírusos Michel Barnier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","shortLead":"Nem láthatják a nézők a szuperprodukciót májusban. ","id":"20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801e2aa1-5566-4d48-8828-d91f324e2e57","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_miatt_elhalasztjak_az_uj_Jobaratokresz_forgatasat","timestamp":"2020. március. 19. 11:30","title":"Az új Jóbarátok-résznek is betett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35aac838-abef-4c2b-852d-6adee51476ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán prémiummárka felkért egy tetováló művészt, hogy terítsenek be motívumaival egy Lexus UX szabadidő-autót.","shortLead":"A japán prémiummárka felkért egy tetováló művészt, hogy terítsenek be motívumaival egy Lexus UX szabadidő-autót.","id":"20200318_A_Lexusnal_elkeszitettek_az_elso_tetovalt_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35aac838-abef-4c2b-852d-6adee51476ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2f0738-31d7-423c-affe-0192b106144b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_Lexusnal_elkeszitettek_az_elso_tetovalt_autot","timestamp":"2020. március. 18. 17:21","title":"A Lexusnál elkészítették az első tetovált autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7bba69-539f-4960-b22b-a7d7a5ca112e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Szerda délután megtörte a csendet a Sony, és rengeteg játékos örömére végre elárulta, mi kerül az új konzol, a PlayStation 5 motorháztetője alá.","shortLead":"Szerda délután megtörte a csendet a Sony, és rengeteg játékos örömére végre elárulta, mi kerül az új konzol...","id":"20200318_sony_playstation_5_ps5_hardver_specifikacio_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed7bba69-539f-4960-b22b-a7d7a5ca112e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91d8cb4-3a63-48b0-aad8-ae216b72adb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_sony_playstation_5_ps5_hardver_specifikacio_bemutato","timestamp":"2020. március. 18. 19:03","title":"Elmondta a Sony, mire lesz képes a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook azt tervezi, hogy áprilisban minden munkavállaló számlájára 1000 dollárnyi pluszt utal. Az extra bónusz oka a koronavírus.","shortLead":"A Facebook azt tervezi, hogy áprilisban minden munkavállaló számlájára 1000 dollárnyi pluszt utal. Az extra bónusz oka...","id":"20200318_facebook_koronavirus_jarvany_bonusz_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d49c6-25ee-4d5a-ac67-a05f8e629ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_facebook_koronavirus_jarvany_bonusz_fizetes","timestamp":"2020. március. 18. 18:03","title":"Extra fizetést ad minden dolgozójának a Facebook, hogy segítse őket a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden már eddig is fölényesen vezetett, de most egyetlen nap alatt megduplázta az előnyét, csak idő kérdése, hogy mikor lesz hivatalosan is a volt alelnökből elnökjelölt.","shortLead":"Joe Biden már eddig is fölényesen vezetett, de most egyetlen nap alatt megduplázta az előnyét, csak idő kérdése...","id":"20200318_usa_elovalasztas_biden_sanders","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67e091b-5fac-4724-887e-0862e8034619","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_usa_elovalasztas_biden_sanders","timestamp":"2020. március. 18. 05:43","title":"Kiütéses győzelmet aratott Joe Biden az újabb előválasztásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb, szerethetőbb legyen – véli a HVG Extra Pszichológia magazin pszichológus szakértője, aki a járvány pszichológiai vonatkozásait tekintette át. A lelki fejlődés tíz lehetőségét is kiemelte. ","shortLead":"A járvány leküzdése után talán esélyt kapunk arra, hogy személyiségünk érettebbé váljon, életünk tartalmasabb...","id":"20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02053532-1d4d-4093-b66a-7bc06e6107e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03af5bd5-7156-48b0-b2a3-c6f0cbb9ce16","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200319_L_Stipkovits_Erika_A_koronaviruskrizis_utan_mas_emberek_leszunk","timestamp":"2020. március. 19. 12:15","title":"L. Stipkovits Erika: „A koronavírus-krízis után más emberek leszünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]