Egy jól megtervezett logó valósággal beég a felhasználók tudatába (gondoljunk csak az Apple almájára), szóval vitathatatlan a jelentősége. A nem túl régen a pályán lévő OnePlus logója is jól ismert a maga keretbe zárt 1-esével és plusz jelével. Ezen módosított most a cég, így ugyan nem feltűnően, de azért mégis másmilyen lett a logó. A OnePlus szavaival élve: az új logó kiegyensúlyozottabb hangulatot kölcsönöz vizuális identitásuknak, amelynek fontos része, hogy továbbra is az ikonikus vörösre összepontosítanak.

De mik is ezek a változtatások? Mindenekelőtt vastagabb lett a számot körülölelő doboz, az 1-es szám íveltté vált, nagyobb és vastagabb lett a pluszjel, mint ahogy a OnePlus felirat is kövérebbé vált, és kikerült a szövegdobozból. Változott a jól ismert Never Settle (szabad fordításban: ne köss kompromisszumot) felirat is: a szöveg betűtípusa fiatalosabb, innen is eltávolították a szövegdobozt, és csupán az N és S lett nagybetűs, és kimagasodnak a szóból.

© OnePlus

© OnePlus

A OnePlus ügyvezetője azzal indokolta a logóváltást, hogy ezekben a napokban a társaságnak több szempontból is át kell vizsgálni, több területen is finomítani kell. Ilyenek a vállalati stratégia, a márka pozicionálása, a kulturális háttér, a média, illetve a törvények és szabályozók változásai.

Az új logó immár hivatalos, így szinte biztosra vehető, hogy a hamarosan érkező OnePlus 8, OnePlus 8 Lite és OnePlus 8 Pro telefonok már ezt a logót kapják, a csomagolásukkal egyetemben.

