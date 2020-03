Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt két idős, alapbetegségekkel küzdő beteg, így összesen már 13 áldozata van a koronavírusnak Magyarországon.","shortLead":"Elhunyt két idős, alapbetegségekkel küzdő beteg, így összesen már 13 áldozata van a koronavírusnak Magyarországon.","id":"20200329_Ujabb_ket_halott_mar_400_felett_az_igazolt_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7a4fb7-d4f6-4fa2-995c-5ac3c94049ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Ujabb_ket_halott_mar_400_felett_az_igazolt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 29. 07:42","title":"Újabb két halott, már 400 felett az igazolt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban vasárnapra 1534-re, Moszkvában pedig 1014-re nőtt a SARS-CoV-2 koronavírussal igazoltan megfertőződöttek száma.","shortLead":"Oroszországban vasárnapra 1534-re, Moszkvában pedig 1014-re nőtt a SARS-CoV-2 koronavírussal igazoltan megfertőződöttek...","id":"20200329_Ezer_felett_a_fertozottek_szama_Moszkvaban_szazezrek_orvosi_megfigyeles_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4abc95-d6fe-4129-9a2d-bec1cf5f3006","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Ezer_felett_a_fertozottek_szama_Moszkvaban_szazezrek_orvosi_megfigyeles_alatt","timestamp":"2020. március. 29. 12:52","title":"Ezer felett a fertőzöttek száma Moszkvában, százezrek orvosi megfigyelés alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ac0bb0-4242-40b0-834e-5b065cc177c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltűntek az emberek és ez most így van jól. \r

\r

","shortLead":"Eltűntek az emberek és ez most így van jól. \r

\r

","id":"20200329_Vasarnap_delutan_teljesen_uresek_Budapest_utcai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ac0bb0-4242-40b0-834e-5b065cc177c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e8ceec-7da7-40ea-be88-41ae6b954eab","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Vasarnap_delutan_teljesen_uresek_Budapest_utcai","timestamp":"2020. március. 29. 16:09","title":"Vasárnap délutánra kiürültek Budapest utcái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem váratlan, de csak most vált hivatalossá: elmarad a Budapesti Tavaszi Fesztivál

","shortLead":"Nem váratlan, de csak most vált hivatalossá: elmarad a Budapesti Tavaszi Fesztivál

","id":"20200328_Hivatalos_Elmarad_a_40_jubileumi_Budapesti_Tavaszi_Fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e302054d-928c-4a55-92ea-a86abe6d8080","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Hivatalos_Elmarad_a_40_jubileumi_Budapesti_Tavaszi_Fesztival","timestamp":"2020. március. 28. 16:25","title":"Hivatalos: Elmarad a 40. jubileumi Budapesti Tavaszi Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is pozitív lett a koronavírus-tesztje. Belgiumban 10 ezer, Németországban 60 ezer felett a fertőzöttek száma, Spanyolországban több mint nyolcszázzal nőtt a halottak száma egy nap alatt. ","shortLead":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is...","id":"20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df2fb5-e1a9-4ac5-acec-aba3642e30c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 29. 08:25","title":"Mindenkit felhív a kormány, további megszorítások Spanyolországban - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bfcd2b-3918-4c80-af3c-9f000b1f7fde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány terjedésekor kulcsfontosságú, hogy a lakosság tisztában legyen vele, melyek a gócpontnak számító területek, hogy elkerüljék azokat. Ezt igyekszik megkönnyíteni a koronavírushoz kitalált új fejlesztésével az IBM.","shortLead":"Egy járvány terjedésekor kulcsfontosságú, hogy a lakosság tisztában legyen vele, melyek a gócpontnak számító területek...","id":"20200330_ibm_watson_jarvanyterkep_koronavirus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00bfcd2b-3918-4c80-af3c-9f000b1f7fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffaf5167-94c6-4818-9e3e-75af6319f6a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_ibm_watson_jarvanyterkep_koronavirus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 30. 12:03","title":"Az USA-ban már ilyen részletesen látják, merre fertőz a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reményeik szerint szerint jövő héttől indulna a program.","shortLead":"Reményeik szerint szerint jövő héttől indulna a program.","id":"20200329_Karacsony_maganlaborok_teszt_koronavirus_egeszsegugyi_szocialis_ellatas_dolgozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9023d1-3bad-4e6d-9add-5ad6998fedd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Karacsony_maganlaborok_teszt_koronavirus_egeszsegugyi_szocialis_ellatas_dolgozo","timestamp":"2020. március. 29. 14:30","title":"Karácsony: Magánlaborokban tesztelik majd a budapesti egészségügyi dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119a11f1-dafa-47df-9339-a9766b2d33ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban a hét utolsó napjára megközelítette a 60 ezret a fertőzöttek száma.","shortLead":"Németországban a hét utolsó napjára megközelítette a 60 ezret a fertőzöttek száma.","id":"20200329_Akar_60_ezer_nemet_fertozott_is_lehet_mar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=119a11f1-dafa-47df-9339-a9766b2d33ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be22416-6775-4665-98ff-b9e6131d850f","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Akar_60_ezer_nemet_fertozott_is_lehet_mar","timestamp":"2020. március. 29. 13:51","title":"Akár 60 ezer német fertőzött is lehet már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]