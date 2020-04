Igen komoly összeget fizetett annak az etikus hackernek az Apple, aki hét korábban nem ismert hibát is talált a gyártó szoftverében.

Mint bármelyik gyártónál, úgy az Apple-nél is előfordulnak problémák, sőt olyanok is, amiket hibavadászok jelentenek a cégnek. Így történt ez Ryan Pickren esetében is, aki összesen hét különböző, úgynevezett nulladik napi sérülékenységet azonosított a Safari mobilos kiadásában.

A felfedezésért a Forbes szerint Pickren 75 ezer dolláros (nagyjából 25,3 millió forintos) jutalmat kapott az Apple-től, mivel a beazonosított hibák közt három igen súlyos is akadt: a szakember ezek segítségével át tudta venni az irányítást az iPhone-ok kamerája fölött. Az Apple előtt ez és a Pickren által feltárt többi probléma sem volt ismert.

A sérülékenységet az almás cég hibavadász programján át jelentette az etikus hacker, még decemberben, de az ügyre csak most derült fény. Az Apple mindegyiket ellenőrizte, és vissza is igazolta a létezésüket, de a kamerát érintő problémás kódláncot mégis hetekkel később, egy január 28-án kiadott frissítéssel orvosolta a vállalat. A fennmaradó hibákat ennél is később,

csak március végén szüntette meg a cég, mert állításuk szerint azok nem voltak annyira súlyosak.

A cupertinói cég néhány hónapja bővítette ki hibavadász programját, aminek keretében akár 1 millió dollárt is hajlandók fizetni.

