[{"available":true,"c_guid":"fa92b932-8515-4675-b35e-e87262356a72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több floridai is videóra vette, ahogy a hajnali égboltot egy különleges, világos csóva szelte ketté.","shortLead":"Több floridai is videóra vette, ahogy a hajnali égboltot egy különleges, világos csóva szelte ketté.","id":"20190809_florida_felho_raketakiloves_atlas_v_atlas_5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa92b932-8515-4675-b35e-e87262356a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba19a032-b5e0-4059-9f2c-988fc711451d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_florida_felho_raketakiloves_atlas_v_atlas_5","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:03","title":"Videó: Furcsa felhő jelent meg Florida felett, de ezúttal sem az ufók voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vallomása szerint szenátorokkal és András yorki herceggel is kapcsolatot kellett létesítenie. ","shortLead":"A vallomása szerint szenátorokkal és András yorki herceggel is kapcsolatot kellett létesítenie. ","id":"20190810_Epstein_egyik_aldozata_szerint_szexrabszolgakent_tartottak_es_politikusokkal_kellett_szexelnie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71e87a7-477e-4721-87b1-e1d1b53d6985","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Epstein_egyik_aldozata_szerint_szexrabszolgakent_tartottak_es_politikusokkal_kellett_szexelnie","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:22","title":"Epstein egyik áldozata szerint szexrabszolgaként tartották, és politikusokkal kellett szexelnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ad0687-396f-43bc-afca-5f345f575abd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szereplők egymásra mutogatnak.","shortLead":"A szereplők egymásra mutogatnak.","id":"20190809_Kinek_jo_ha_99_forint_egy_kilo_dinnye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93ad0687-396f-43bc-afca-5f345f575abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfcc35b-dc6a-4b68-8940-abbec72d74e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Kinek_jo_ha_99_forint_egy_kilo_dinnye","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:06","title":"Kinek jó, ha 99 forint egy kiló dinnye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8bf303-3a2f-43df-9f71-b8d3e25b541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszökött egy kilencéves kislány XI. kerületi otthonából, s miután édesanyja bejelentést tett a rendőrségen, az egyenruhások egy kutyát is bevetettek a keresésre.","shortLead":"Elszökött egy kilencéves kislány XI. kerületi otthonából, s miután édesanyja bejelentést tett a rendőrségen...","id":"20190809_Rendorkutya_talalta_meg_az_elszokott_kislanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf8bf303-3a2f-43df-9f71-b8d3e25b541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c0b75-9d88-4b89-b1cf-3c9ce042681d","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Rendorkutya_talalta_meg_az_elszokott_kislanyt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:46","title":"Rendőrkutya találta meg az elszökött kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b4e53a-77df-4d70-a9f3-8ce14b117307","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Családjával Toszkánába érkezett nyaralni, de miután értesült róla, hogy több mint 100 menekült vesztegel egy segélyhajón az olaszországi partoknál, inkább odament. ","shortLead":"Családjával Toszkánába érkezett nyaralni, de miután értesült róla, hogy több mint 100 menekült vesztegel...","id":"20190810_Richard_Gere_olaszorszagi_nyaralasan_menekulteken_segitett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b4e53a-77df-4d70-a9f3-8ce14b117307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c57c2e-a5cb-4760-9fb8-3790aa739c82","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Richard_Gere_olaszorszagi_nyaralasan_menekulteken_segitett","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:16","title":"Richard Gere olaszországi nyaralásán menekülteken segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A civilek sokáig küzdöttek a referendumért.","shortLead":"A civilek sokáig küzdöttek a referendumért.","id":"20190810_Nepszavazas_lesz_Revfulopon_legyene_a_kozpontban_forgalmas_vitorlaskikoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8a8f0-bbdd-4c61-adf6-b27466356d25","keywords":null,"link":"/kkv/20190810_Nepszavazas_lesz_Revfulopon_legyene_a_kozpontban_forgalmas_vitorlaskikoto","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:37","title":"Népszavazás lesz Révfülöpön, legyen-e a központban forgalmas vitorláskikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bf5d46-3ab4-4643-bff2-a787ea0d746a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilenc elveszettnek hitt, az író által eltitkolt novellát publikálnak idén ősszel. Proust ezen írásai kifejezetten merésznek hatottak volna a saját korában. ","shortLead":"Kilenc elveszettnek hitt, az író által eltitkolt novellát publikálnak idén ősszel. Proust ezen írásai kifejezetten...","id":"20190809_Hamarosan_elolvashatjuk_Proust_eltitkolt_homoszexualis_szerelmi_torteneteit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00bf5d46-3ab4-4643-bff2-a787ea0d746a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a026f083-e83f-4647-a322-bbf7e784b534","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Hamarosan_elolvashatjuk_Proust_eltitkolt_homoszexualis_szerelmi_torteneteit","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:15","title":"Hamarosan elolvashatjuk Proust eltitkolt, homoszexuális szerelmi történeteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130583f7-99c5-4124-bfe2-a4d3f6ca6016","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ötszáz éve, 1519. augusztus 10-én indult útnak a portugál felfedező, Ferdinand Magellán (Fernão de Magalhães) expedíciója, amely először hajózta körbe a Földet. Magellán azonban nem volt ott az 1522 szeptemberében Lisszabonba hazatérő egyetlen, viharvert hajón, 1521. április 27-én a Fülöp-szigeteken életét vesztette a bennszülöttekkel kirobbant csetepatéban.","shortLead":"Ötszáz éve, 1519. augusztus 10-én indult útnak a portugál felfedező, Ferdinand Magellán (Fernão de Magalhães...","id":"20190810_magellan_expedicioja_korbehajozta_a_foldet_eloszor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=130583f7-99c5-4124-bfe2-a4d3f6ca6016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef4da6c-8fb8-43b3-8fc1-4a93a1fb0cba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_magellan_expedicioja_korbehajozta_a_foldet_eloszor","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:03","title":"500 éve ezen a napon indult útnak a sértődött Magellán, aki először hajózta körbe a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]