Egyre több jel mutat afelé, hogy a koronavírus-járványtól nem fog tudni egyhamar megszabadulni az emberiség. A malária ellen alkalmazott, de a koronavírus ellen is ígéretesnek tűnő hatóanyaggal, a klorokinnal folytatott brazil kísérleteket le kellett állítani, mert több beteg is belehalt a magas dózisba. És arról is lehetett már hallani, hogy olyanoknál is újra pozitív eredményt mutatott a koronavírusteszt, akik már kigyógyultak a betegségből.

Ez utóbbi okoz fejtörést most Dél-Koreában is. Az ország járványvédelmi központjának legfrissebb jelentése szerint 141 olyan embert találtak, aki már átesett a fertőzésen, a tőlük vett minta elemzése után azonban újra pozitív lett a teszteredményük – számolt be róla a CNN.

A szervezet igazgatóhelyettese, Kwon Joon-wook szerint azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a visszaesést, de a szakemberek jelenleg is vizsgálják a helyzetet. A járványügyesek egyelőre nehezen tudják azt elképzelni, hogy a gyógyultak ismét megfertőződtek volna, inkább azt tartják a valószínűbb forgatókönyvnek, hogy a vírus RNS-e az, ami még a szervezetben van – és ezt mutatta ki a teszt.

Ugyanakkor azt is vizsgálják, ilyen formán fertőző lehet-e a minta, amit levettek a páciensektől. A válaszra nagyjából két hétre lesz szükség.

