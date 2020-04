A megszokottnál lényegesen több problémát orvosolnak a Microsoft által csak nemrég kiadott biztonsági javítások, amelyeket a támogatott a Windows-verziókhoz készítettek. A patchek lényegében a jól ismert havi javítások, melyek általában kedden érkeznek meg a számítógépekre, most azonban olyan olvasónk is akadt, akinél ennél később, csak néhány órája váltak elérhetővé.

A Microsoft közlése szerint az áprilisi foltokkal 113 sérülékenységet sikerült megszüntetni, melyek közül 17 kritikus besorolást kapott, többet pedig nulladik napi sebezhetőségként tartanak nyilván. A redmondi mérnökök a Windows mellett az Office-hoz, a SharePointhoz és a OneDrive klienshez is kiadtak javításokat, melyeket szintúgy érdemes mielőbb telepíteni. A patcheket most is a Gépházban lévő Windows Update-n keresztül lehet letölteni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.