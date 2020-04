Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","shortLead":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","id":"20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf5317e-8eba-4284-88be-b1f6221afed8","keywords":null,"link":"/elet/20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","timestamp":"2020. április. 19. 09:27","title":"A Rolling Stones Zoomon is eszelősen jól szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba Andrásnak enyhe tünetei voltak, most visszatér a munkába.","shortLead":"Dézsi Csaba Andrásnak enyhe tünetei voltak, most visszatér a munkába.","id":"20200417_dezsi_csaba_andras_gyor_polgarmester_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fee5561-a7a9-420f-abb9-5a1c12919813","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_dezsi_csaba_andras_gyor_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:27","title":"Felgyógyult a koronavírus-betegségből a győri polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár a harmadánál is többet eshet a magyarországi üzemanyagfogyasztás. De meglepő módon az első negyedévben még nőtt a benzin forgalma.","shortLead":"Akár a harmadánál is többet eshet a magyarországi üzemanyagfogyasztás. De meglepő módon az első negyedévben még nőtt...","id":"20200419_Hatalmas_zuhanas_johet_a_hazai_benzinfogyasztasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd73829-c9ba-4783-9831-097f739659b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Hatalmas_zuhanas_johet_a_hazai_benzinfogyasztasban","timestamp":"2020. április. 19. 15:19","title":"Hatalmas zuhanás jöhet a hazai benzinfogyasztásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cac706e-75ff-428c-94de-d8f0f2426c58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kárpátalján a hatodik beteg vesztette életét. ","shortLead":"Kárpátalján a hatodik beteg vesztette életét. ","id":"20200418_Eddig_hat_koronavirusos_aldozat_Karpataljan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cac706e-75ff-428c-94de-d8f0f2426c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfb9a5f-1b39-4c0d-9ab0-5770b941febe","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Eddig_hat_koronavirusos_aldozat_Karpataljan","timestamp":"2020. április. 18. 16:45","title":"Eddig hat koronavírusos áldozat Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A turizmus gyengülését a luxusipar is megszenvedi.\r

","shortLead":"A turizmus gyengülését a luxusipar is megszenvedi.\r

","id":"20200419_Harmadannyit_koltenek_idegenforgalomra_Europaban_Olaszorszagban_szinte_semmit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4f01db-75b2-42d9-87f2-ff8eba01f976","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Harmadannyit_koltenek_idegenforgalomra_Europaban_Olaszorszagban_szinte_semmit","timestamp":"2020. április. 19. 10:37","title":"Harmadannyit költenek idegenforgalomra Európában, Olaszországban szinte semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d25f16b-a106-4d4d-b031-9e638f905591","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május elejétől fokozatosan lazítani fogják az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából bevezetett korlátozásokat Portugáliában - jelentette be a miniszterelnök szombaton.","shortLead":"Május elejétől fokozatosan lazítani fogják az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából bevezetett...","id":"20200418_Portugalia_majustol_fokozatosan_lazit_a_korlatozasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d25f16b-a106-4d4d-b031-9e638f905591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5a9d97-68da-41d4-9ce6-442d0e394cab","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Portugalia_majustol_fokozatosan_lazit_a_korlatozasokon","timestamp":"2020. április. 18. 22:15","title":"Portugália májustól fokozatosan lazít a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c7ffbd-770b-40c0-baf4-71cd4ffbeec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Balogh Elek elhagyta a csatornát, miután érdemi beleszólása nem maradt a cég működésébe.","shortLead":"Balogh Elek elhagyta a csatornát, miután érdemi beleszólása nem maradt a cég működésébe.","id":"20200419_Habonyek_megjelentek_a_Dikh_TVnel_majd_kivasaroltak_az_alapitot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c7ffbd-770b-40c0-baf4-71cd4ffbeec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c144c4-aaf0-41df-b255-e8e9d8462987","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Habonyek_megjelentek_a_Dikh_TVnel_majd_kivasaroltak_az_alapitot","timestamp":"2020. április. 19. 09:47","title":"Habonyék megjelentek a Dikh TV-nél, majd kivásárolták az alapítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány bizonyítja ennek ellenkezőjét. ","shortLead":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány...","id":"20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65f8c77-b3f5-4a12-abe8-79e5c55a93ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","timestamp":"2020. április. 18. 10:03","title":"Kiderült: szenved ám a macska, ha nincs otthon a gazdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]