[{"available":true,"c_guid":"dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A csernobili tűz miatt továbbra is erősen szennyezett az ukrán főváros levegője, nem ajánlott kimenni a szabad levegőre. ","shortLead":"A csernobili tűz miatt továbbra is erősen szennyezett az ukrán főváros levegője, nem ajánlott kimenni a szabad...","id":"20200418_kijev_csernobili_tuz_szmog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25a160e-88b0-4eeb-ab17-5bbe3cbd8061","keywords":null,"link":"/elet/20200418_kijev_csernobili_tuz_szmog","timestamp":"2020. április. 18. 14:28","title":"Szellőztetni sem lehet a fullasztó levegő miatt Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A védőfelszerelések érkezését a külügyminiszter jelentette be. ","shortLead":"A védőfelszerelések érkezését a külügyminiszter jelentette be. ","id":"20200418_Hatmillio_maszk_es_harommillio_gumikesztyu_Kinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68334111-89db-4f99-ba1e-1a499cd28b9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_Hatmillio_maszk_es_harommillio_gumikesztyu_Kinabol","timestamp":"2020. április. 18. 14:59","title":"Hatmillió maszk és hárommillió gumikesztyű Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar kormány válságkezelő intézkedéseiből az látszik, hogy megpróbálják tagadni a valóságot. Vendégünk Prinz Dániel közgazdász, a Harvard Egyetem PhD-hallgatója. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A magyar kormány válságkezelő intézkedéseiből az látszik, hogy megpróbálják tagadni a valóságot. Vendégünk Prinz Dániel...","id":"20200418_Fulke_A_kormany_vagy_nem_erti_vagy_nem_vallja_be_a_valsag_sulyossagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9161273-f8c5-4b14-a983-44e6c27e35f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Fulke_A_kormany_vagy_nem_erti_vagy_nem_vallja_be_a_valsag_sulyossagat","timestamp":"2020. április. 18. 12:00","title":"Fülke: „A kormány vagy nem érti, vagy nem vallja be a válság súlyosságát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2714757a-b9d9-43d3-85ea-1db9a992a56c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 41 éves nő lehet a terézvárosi gyilkosság elkövetője.","shortLead":"Egy 41 éves nő lehet a terézvárosi gyilkosság elkövetője.","id":"20200418_Elfogtak_a_feltetelezett_Bajza_utcai_gyilkost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2714757a-b9d9-43d3-85ea-1db9a992a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edab37e8-7d41-4277-8d60-b8ba17cac057","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Elfogtak_a_feltetelezett_Bajza_utcai_gyilkost","timestamp":"2020. április. 18. 16:58","title":"Elfogták a feltételezett Bajza utcai gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cf64c1-3217-46cf-92e2-5cc3c95f092c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Íme, az ötös lottó nyerőszámai.","shortLead":"Íme, az ötös lottó nyerőszámai.","id":"20200418_Amennyiben_eltalalta_ezeket_a_szamokat_gond_nelkuli_finanszirozhatja_eletmodvaltasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80cf64c1-3217-46cf-92e2-5cc3c95f092c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10aebddd-a133-443c-a144-60b9142c7c1f","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Amennyiben_eltalalta_ezeket_a_szamokat_gond_nelkuli_finanszirozhatja_eletmodvaltasat","timestamp":"2020. április. 18. 20:13","title":"Amennyiben eltalálta ezeket a számokat, gond nélküli finanszírozhatja életmódváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2fcd3c-dbf6-42ca-8c54-7f5e16ab2be8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magas vérnyomás plusz koronavírus? Ha meglátnák a Budapest-Belgrád-vasútvonal szerződéseit, sokkal rosszabbak lennének az esélyeink a járvány ellen. Litkai Gergely a kormányzati kommunikátorokat megszégyenítő módon magyarázza el, miért volt szükség az elmúlt időszak olyan intézkedéseire, amiket a koronavírustól függetlenül hozott a kormány. Persze csak látszólag. ","shortLead":"Magas vérnyomás plusz koronavírus? Ha meglátnák a Budapest-Belgrád-vasútvonal szerződéseit, sokkal rosszabbak lennének...","id":"20200418_Duma_Aktual_salatatorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2fcd3c-dbf6-42ca-8c54-7f5e16ab2be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0797b7-1e20-4669-a358-548d1a6d48c6","keywords":null,"link":"/360/20200418_Duma_Aktual_salatatorveny","timestamp":"2020. április. 18. 19:00","title":"Duma Aktuál: Azért titkosít a kormány, hogy ne terhelje a számokkal az alapbetegségben szenvedőket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány bizonyítja ennek ellenkezőjét. ","shortLead":"Bár még mindig él az előítélet, hogy a macskák csak táplálékadóként tekintenek az emberre, egyre több tanulmány...","id":"20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36fc3906-5f9d-4577-bf7d-821c222793f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65f8c77-b3f5-4a12-abe8-79e5c55a93ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_macskak_egyedullet_szenvedes","timestamp":"2020. április. 18. 10:03","title":"Kiderült: szenved ám a macska, ha nincs otthon a gazdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti tervek alapján tartják meg az érettségit.","shortLead":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti...","id":"20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94b019-f46e-4602-ab50-a100ef5fd687","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 19. 15:18","title":"Az érettségi kezdetén tetőzik a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]