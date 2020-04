Miután az Apple április közepén végre lerántotta a leplet az új olcsó iPhone-ról, már csak néhány kérdés maradt hátra. Az egyik, hogy mennyire lesz nehéz/könnyű dolguk az elromlott készülékkel a szervizeseknek – ezt derítette ki az iFixit csapata.

© Apple

Ami egy korábbi szétszedős videóból kiderült, azt az iFixit is megerősítette, és hát nem is meglepő: az iPhone SE lényegében egy újragondolot iPhone 8-as. A két készülék belső felépítése lényegében ugyanolyan, azzal a különbséggel, hogy a most bemutatott telefon már a legújabb processzort és a 8-hoz képest továbbfejlesztett kamerarendszert kapott.

© iFixit

Bár a hasonló méreteknek köszönhetően a két eszköz kijelzője felcserélhető lenne, fontos különbség, hogy az iPhone SE-ben nincs a 3D Touch működéséhez szükséges szenzor, így hiába tesszük bele az SE-be az iPhone 8 kijelzőjét, attól még nem fog működni a funkció.

© iFixit

A részegységeket egyébként a szokásosnál nem volt sem könnyebb, sem nehezebb kibontani a mobilból, amelynek köszönhetően a szerelhetőségre végül 6 pontot kapott a lehetséges 10-ből (ahol a 10 a legjobb értékelést és a legkönnyebb szerelhetőséget jelenti). Ezek után talán nem annyira meglepő, hogy az iPhone 8 is ugyanennyit kapott anno.

© iFixit

Pozitívumként emelték ki, hogy az iPhone 8 több alkatrésze is kompatibilis az iPhone SE-vel, kivéve az akkumulátort, amely másfajta csatlakozót kapott. Emiatt valószínűleg könnyű lesz szervizelni is, hiszen pótalkatrész is bőven akad majd hozzá. A szerelést a vízálló szigetelés nehezíti, és ahhoz is többféle szerszám kell, hogy egyáltalán szét tudja szedni az ember a mobilt. Az iFixit csapata szerint viszont a hátlapi üvegborítás nem túl szerencsés megoldás, mert ha törik, azzal már nem tudnak a szervizben mit kezdeni.

