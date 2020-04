Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél, hogy a korlátozások a gazdaság újraindítása a járvány elleni védekezés következő fázisban a kellő megalapozottsággal mehessen végbe.","shortLead":"A cél, hogy a korlátozások a gazdaság újraindítása a járvány elleni védekezés következő fázisban a kellő...","id":"20200428_atfogo_orszagos_teszteles_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d73ec72-86fb-4b2b-9874-2c35024356ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_atfogo_orszagos_teszteles_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. április. 28. 15:23","title":"Több tízezer fős koronavírus-szűrés kezdődik májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétféleképpen fordítható felirattal ellátott csomagok érkeztek kedden Kínából Budapestre. Az egyik fordítás szerint nem egészségügyi felhasználásra szánják őket, a másik szerint csak arra. Végül a külügyminisztérium árulta el, mi van a dobozokban.","shortLead":"Kétféleképpen fordítható felirattal ellátott csomagok érkeztek kedden Kínából Budapestre. Az egyik fordítás szerint nem...","id":"20200429_kinai_felirat_egeszsegugyi_hasznalatra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca3c7c8-9ce3-4d1c-b50d-f4d0ffd89a05","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_kinai_felirat_egeszsegugyi_hasznalatra","timestamp":"2020. április. 29. 13:54","title":"Kiderült, mit rejtenek a különös kínai felirattal ellátott dobozok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdára újabb 78 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, így már 2727-en vannak, akik megfertőződtek a kórokozóval. Az elhunytak közt van egy 44 éves férfi is, akinek magas vérnyomása és asztmája volt, valamint hepatitis C betegségben szenvedett. A Magyar Nemzet szerint pünkösd után már a szálláshelyek is fogadhatnának vendégeket. Percről percre a járványról a hvg.hu-val.","shortLead":"Szerdára újabb 78 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, így már 2727-en vannak, akik megfertőződtek...","id":"20200429_koronavirus_aldozat_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_29","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5ee78d-f8e8-49c5-9dbe-0661a91e1bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_koronavirus_aldozat_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_29","timestamp":"2020. április. 29. 07:35","title":"300-ra nőtt a koronavírus áldozatainak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Május 11-éig meghosszabbította Vlagyimir Putyin orosz elnök a már március vége óta tartó országos munkaszünetet. Az ok: gyorsul a koronavírus-járvány terjedése, s Putyin is elismerte kedd délutáni beszédében, hosszú és nehéz út vár még az országára. Közben az államfő iránti bizalom tovább csökken. ","shortLead":"Május 11-éig meghosszabbította Vlagyimir Putyin orosz elnök a már március vége óta tartó országos munkaszünetet. Az ok...","id":"20200428_Oroszorszagban_meg_nem_tetozik_a_jarvany_Putyin_meghosszabbitotta_az_orszagos_munkaszunetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0710e769-4d20-493f-a903-fea03a3e8746","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Oroszorszagban_meg_nem_tetozik_a_jarvany_Putyin_meghosszabbitotta_az_orszagos_munkaszunetet","timestamp":"2020. április. 28. 18:58","title":"Az orosz járvány beindult, Putyin tévébeszédben jelentette be, hogy marad a karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca552a80-1db1-40a3-937e-c6c7f5194cb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiat Chrysler, a PSA és a Renault piacrésze jelentősen csökkent márciusban, a legkevesebbet a Volvo és a Daimler bukta.","shortLead":"A Fiat Chrysler, a PSA és a Renault piacrésze jelentősen csökkent márciusban, a legkevesebbet a Volvo és a Daimler...","id":"20200429_koronavirus_ide_vagy_oda_a_vwcsoport_novelte_europai_elonyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca552a80-1db1-40a3-937e-c6c7f5194cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8202e5bb-5262-4dd0-8459-f2cd03b924dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_koronavirus_ide_vagy_oda_a_vwcsoport_novelte_europai_elonyet","timestamp":"2020. április. 29. 06:41","title":"Koronavírus ide vagy oda, a VW-csoport növelte európai előnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8275cbe-a593-4f85-adb8-9082a91f826a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy neves berlini központú elemzőintézet alapítója azt javasolja a Der Spiegelben megjelent írásában, hogy az unió ne ájtatos szavakkal és üres fenyegetésekkel védje saját normáit az autokratáktól, hanem zárja el a pénzcsapot.","shortLead":"Egy neves berlini központú elemzőintézet alapítója azt javasolja a Der Spiegelben megjelent írásában, hogy az unió ne...","id":"20200428_Gerald_Knaus_der_spiegel_orban_viktor_europai_unio_tamogatas_megvonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8275cbe-a593-4f85-adb8-9082a91f826a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0473f0e-8fda-472b-b519-0b851445d936","keywords":null,"link":"/360/20200428_Gerald_Knaus_der_spiegel_orban_viktor_europai_unio_tamogatas_megvonas","timestamp":"2020. április. 28. 07:30","title":"Gerald Knaus: Orbánék csak a pénzből értenek, ezzel is kell megfogni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint Vietnámban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint Vietnámban. ","shortLead":"A gyanúsítottak valótlan tényeket közöltek a koronavírus magyarországi megjelenéséről és hatásáról. ","id":"20200427_Tobb_tucat_kamuportalt_talalt_a_rendorseg_negy_remhirterjeszto_ellen_vadat_emelhetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c20d3e1-9de3-4949-86d5-a3849acd81c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Tobb_tucat_kamuportalt_talalt_a_rendorseg_negy_remhirterjeszto_ellen_vadat_emelhetnek","timestamp":"2020. április. 27. 19:05","title":"Négy rémhírterjesztő ellen vádat emelhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]