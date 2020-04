Az elmúlt hónapokban több olyan gyógyszert és hatóanyagot találtak már az orvosok, amelyekről azt remélik, hatékonyak lehetnek a koronavírus-fertőzés kezelésében. Ilyen például az ízületi betegségekre való tocilizumab nevű készítmény, Japánban pedig már jóvá is hagyták a remesdivir néven ismert hatóanyag használatát. Most egy újabb gyógyszer/orvosság kapcsán merült fel, hogy segíthet a betegeken.

Az amerikai Northwell Health által üzemeltetett 23 New York-i kórház orvosai a vuhani tapasztalatok alapján a Pepcid nevű gyógyszerrel kezdtek kísérletezni, hogy kiderítsék, mennyire lehet hatékony a koronavírussal szemben. A Pepcid egy olyan savlekötő gyógyszer, amit gyomorégésre és refluxra ajánlanak az orvosok, ám a benne lévő famotidin nevű hatóanyag másra is jó lehet.

© AFP/Brazil Photo Press/VANESSA CARVALHO

Az amerikai orvosok jelenleg 187 koronavírusos betegnek adnak a gyógyszerből, de azt remélik, összesen 1100 önkéntesen tudják majd tesztelni a hatékonyságát – írja a Science Magazin. A szakemberek azért is bíznak a pozitív eredményben, mert a famotidin olcsó, sok van belőle, a használata pedig biztonságos. Kevin Tracey, a Northwell Health kutatója ugyanakkor mindenkit türelemre int, a vizsgálati eredmények nélkül ugyanis egyelőre semmit sem tudnak mondani a hatékonyságáról.

Kínai orvosok akkor figyeltek fel először a hatóanyagra, amikor azt tapasztalaták, hogy a szerényebb anyagi körülmények között élő betegek hamarabb felépültek a betegségből, mint a módosabbak. Miután megvizsgálták ennek az okát, kiderült, hogy az előbbi csoportba tartozók olcsóbb savlekötőt használnak, mint az utóbbiak.

© AFP / Douglas Magno

Egyedi esetekben már az Egyesült Államokban is hatékonynak bizonyult a famotidin. A beszámoló szerint David Tuveson, a Cold Spring Harbor Laboratory Cancer Center vezetője a testvérének ajánlotta a Pepcidet, aki nemcsak megfertőződött a koronavírussal, de súlyos tüneteket is mutatott: magas láza mellett a véroxigén-szintje is lecsökkent. Egy nagyobb adag famotidin bevétele után azonban jobban lett, és a láza is mérséklődött.

Hogy mikorra születhet meg a kutatás eredménye, egyelőre nem tudni. A szakemberek azonban nem akarták addig felfedni a kísérletüket, amíg nem tudják az elvégzéséhez szükséges gyógyszermennyiséget felhalmozni. Attól tartottak ugyanis, hogy a hír hallatára hiány lép majd fel a famotidinből.

