Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Visual Science csapata minden korábbinál részletesebb modellt készített a COVID-19-et okozó vírusról. Ahogy sejtettük, nem valami szép.","shortLead":"A Visual Science csapata minden korábbinál részletesebb modellt készített a COVID-19-et okozó vírusról. Ahogy...","id":"20200515_koronavirus_3d_s_modell_visual_science","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859b82e1-10a8-4d4f-a324-70191005db90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_koronavirus_3d_s_modell_visual_science","timestamp":"2020. május. 15. 08:33","title":"Kutatók közeli képeket csináltak a koronavírusról, olyan, amilyennek sokan gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b769a0-02e9-44c9-944f-aab2a1536f17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a főzde megrendelést kap, Buddy és Barely viszi az ajtóig a csomagot.","shortLead":"Ha a főzde megrendelést kap, Buddy és Barely viszi az ajtóig a csomagot.","id":"20200514_kutyak_viszik_hazhoz_a_sort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b769a0-02e9-44c9-944f-aab2a1536f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c959670b-f12a-4d24-b1f4-56782266a11b","keywords":null,"link":"/elet/20200514_kutyak_viszik_hazhoz_a_sort","timestamp":"2020. május. 14. 15:48","title":"Kutyák viszik házhoz a sört egy New York-i sörfőzdéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A pályázatokat május 29-től adhatják be a mikro-, kis- és középvállalkozások, elsősorban technológiai fejlesztésekre.","shortLead":"A pályázatokat május 29-től adhatják be a mikro-, kis- és középvállalkozások, elsősorban technológiai fejlesztésekre.","id":"20200514_tamogatas_kis_es_kozepvallalkozasok_technologiai_fejlesztesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa9bbe0-b943-47d9-9484-499557a35cbf","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_tamogatas_kis_es_kozepvallalkozasok_technologiai_fejlesztesek","timestamp":"2020. május. 14. 07:50","title":"Cégek, figyelem: 50 milliárdos támogatásra lehet pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ennél valójában jóval többen fertőződhettek meg.\r

","shortLead":"Ennél valójában jóval többen fertőződhettek meg.\r

","id":"20200515_koronavirus_jarvany_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22056c3c-172d-4b58-908c-531f8de8ef12","keywords":null,"link":"/vilag/20200515_koronavirus_jarvany_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 15. 07:50","title":"Közelít a 4,5 millióhoz az igazolt koronavírusos esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott azt terjesztette, hogy a szomszédos település lehet a koronavírus epicentruma.","shortLead":"A vádlott azt terjesztette, hogy a szomszédos település lehet a koronavírus epicentruma.","id":"20200514_koronavirus_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9cd752-2d45-4e68-a0b8-08d4746051cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_koronavirus_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. május. 14. 15:25","title":"Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az ügyészség szerint valótlanságot híresztelt a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint mivel kevesebb szennyező részecske van a levegőben, több napfény éri el a Föld felszínét, és ez kihat majd az időjárásra.","shortLead":"Kutatók szerint mivel kevesebb szennyező részecske van a levegőben, több napfény éri el a Föld felszínét, és ez kihat...","id":"20200514_Lehet_hogy_tisztabb_a_levego_de_mar_ez_is_baj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3807f6d4-43cf-424a-acfd-2e650a26af47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_Lehet_hogy_tisztabb_a_levego_de_mar_ez_is_baj","timestamp":"2020. május. 14. 08:30","title":"Lehet, hogy tisztább a levegő, de már ez is baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ec4e8e-75eb-439b-840a-0b0549d1a940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple időnként meghökkenti áraival az embereket, különösen, ha valamilyen kiegészítőről van szó. Egy ilyen kiegészítőt használtak fel ahhoz, hogy gördeszkát készítsenek. Nem volt olcsó mulatság.","shortLead":"Az Apple időnként meghökkenti áraival az embereket, különösen, ha valamilyen kiegészítőről van szó. Egy ilyen...","id":"20200515_video_apple_mac_pro_kerekek_gordeszka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ec4e8e-75eb-439b-840a-0b0549d1a940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46569fa-32f4-4f2c-9f57-3a8620aff645","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_video_apple_mac_pro_kerekek_gordeszka","timestamp":"2020. május. 15. 12:13","title":"280 ezer forintos Apple-kerekeken gurul a világ talán legdrágább gördeszkája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Leginkább a változó kamatozású hitellel rendelkezőket érintheti majd érzékenyen a dolog.","shortLead":"Leginkább a változó kamatozású hitellel rendelkezőket érintheti majd érzékenyen a dolog.","id":"20200515_koronavirus_hiteltorlesztes_moratorium_mnb_allasfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bfe7dd-8587-40e9-84c6-0b777e560d83","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_koronavirus_hiteltorlesztes_moratorium_mnb_allasfoglalas","timestamp":"2020. május. 15. 15:01","title":"Csavarhat egyet a hiteltörlesztési moratóriumon az MNB állásfoglalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]