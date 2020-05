Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windowsba épített Defender antivírus sok hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek használatához magasabb hozzáértési szint szükséges. Az alábbi szoftverrel jóval egyszerűbben elvégezhetők olyan beállítások is, melyek egyébként rejtve vannak.","shortLead":"A Windowsba épített Defender antivírus sok hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek használatához magasabb hozzáértési...","id":"20200520_windows_defender_virusirto_rejtett_beallitasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc16d31a-81dc-4ac4-b3b8-7eabb722e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_windows_defender_virusirto_rejtett_beallitasok","timestamp":"2020. május. 20. 08:03","title":"Remek Windows-trükk: ezzel előcsalogathatja a rejtett vírusirtó-beállításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f7d5ae-1695-4751-83a5-dcda97d122b9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A végén már harmadáron kínálta a magyar buszgyártás bástyájának szánt, kínos körülmények közt csődbe ment Ikarus Egyedi félkész csuklós buszait a felszámoló. A járművek konstrukciója ugyan hagy kívánnivalót maga után, a BKV mégis megvenné a csomagot, de még a leértékelt árura sincs pénze.","shortLead":"A végén már harmadáron kínálta a magyar buszgyártás bástyájának szánt, kínos körülmények közt csődbe ment Ikarus Egyedi...","id":"20200518_bkv_ikarus_egyedi_busz_buszgyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f7d5ae-1695-4751-83a5-dcda97d122b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e7403-f3e3-4678-afc0-52fa80fddbd1","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_bkv_ikarus_egyedi_busz_buszgyartas","timestamp":"2020. május. 18. 11:05","title":"A BKV-nál parkolnak a csődbe ment magyar buszgyártó félkész buszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek tetszik, hogy Pintér Sándor katonás rendben irányítja a betegellátást. Ez akár Kásler Miklós miniszteri pályafutásának végét is jelentheti.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek tetszik, hogy Pintér Sándor katonás rendben irányítja...","id":"20200519_pinter_sandor_kasler_miklos_egeszsegugy_halapenz_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba7ae72-9f85-4c31-89ce-6ee76f592fde","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_pinter_sandor_kasler_miklos_egeszsegugy_halapenz_emmi","timestamp":"2020. május. 19. 10:15","title":"Fogyhat a levegő Kásler körül, Pintér tárgyal az orvosi kamarával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cec8d6a-2524-4967-9bb1-694164a1d2f0","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Van, aki a veszélyhelyzet kihirdetése óta most először ült le az édesanyja mellé, igaz, a biztonság kedvéért csak a szabadban. A Városligetben riportunk alapján sokan örültek a kijárási korlátozás eltörlésének.","shortLead":"Van, aki a veszélyhelyzet kihirdetése óta most először ült le az édesanyja mellé, igaz, a biztonság kedvéért csak...","id":"20200519_Most_ultunk_le_eloszor_egymas_mellett_ilyen_kozel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cec8d6a-2524-4967-9bb1-694164a1d2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe18cb-0582-4de5-9c6b-23ae02fec25d","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Most_ultunk_le_eloszor_egymas_mellett_ilyen_kozel","timestamp":"2020. május. 19. 20:00","title":"\"Most ültünk le először egymás mellett ilyen közel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","shortLead":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","id":"20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b356da-450e-4aaf-b998-4772c5f6b430","keywords":null,"link":"/sport/20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","timestamp":"2020. május. 19. 16:29","title":"Korcsmár Zsolt bejelentette a visszavonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549ec5de-de6e-42dd-bf34-be2abf347671","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Új irányt adott a popzenének a minap elhunyt Florian Schneider, a Kraftwerk társalapítója, akit mindennél jobban érdekelt a zene eredete. Az együttes gyökerei az 1960-as évek második felében született nyugatnémet avantgárd irányzatba, a krautrockba nyúlnak.","shortLead":"Új irányt adott a popzenének a minap elhunyt Florian Schneider, a Kraftwerk társalapítója, akit mindennél jobban...","id":"202020__florian_schneider__kraftwerk__hangfetisiszta__feszultsegforras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549ec5de-de6e-42dd-bf34-be2abf347671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb80884-2b5d-4bd5-bf82-b617993a088c","keywords":null,"link":"/360/202020__florian_schneider__kraftwerk__hangfetisiszta__feszultsegforras","timestamp":"2020. május. 18. 14:00","title":"\"A Kraftwerk nem egy együttes, hanem embergép-koncepció\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vehet belőlük, ha otthon felejtette a sajátját.","shortLead":"Vehet belőlük, ha otthon felejtette a sajátját.","id":"20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_ii_kerulet_jatszoter_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5826c2-7731-4e55-ab3f-5e5fce194d90","keywords":null,"link":"/elet/20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_ii_kerulet_jatszoter_maszk","timestamp":"2020. május. 18. 21:28","title":"Maszkadagolókkal szereltek fel II. kerületi játszótereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3556 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"3556 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban.","id":"20200519_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_magyarorszag_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22a0203-03ad-470e-84a0-c7da3f605de2","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_magyarorszag_fertozott","timestamp":"2020. május. 19. 07:20","title":"Öt újabb halálos áldozata van a járványnak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]