Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f6f30fa-e1ee-46fa-8564-db0c09a5e8a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komponált már hegedűversenyt és operát, úgy emlegetik őt, mint a következő Mozartot, fogott már kezet Putyinnal, és idén decemberben a Carnegie Hallban ad koncertet. És még csak 14 éves. A brit zeneszerző, Alma Deutscher szerint lealacsonyító Hamupipőkére nézve, hogy csak azért vonzó a mesében, mert kicsi a lába. ","shortLead":"Komponált már hegedűversenyt és operát, úgy emlegetik őt, mint a következő Mozartot, fogott már kezet Putyinnal, és...","id":"20190812_Alma_Deutscher_a_csodagyerek_aki_tiz_evesen_irt_operat_a_modern_Hamupipokerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f6f30fa-e1ee-46fa-8564-db0c09a5e8a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb168c1-358a-400a-b080-d823b2a03d08","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Alma_Deutscher_a_csodagyerek_aki_tiz_evesen_irt_operat_a_modern_Hamupipokerol","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:23","title":"Alma Deutscher, a csodagyerek, aki tízévesen írt operát a modern Hamupipőkéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt Nyugat-Németországban a CDU/CSU pártszövetség a legnépszerűbb, a volt Kelet-Németországban a szélsőjobboldali AfD.","shortLead":"A volt Nyugat-Németországban a CDU/CSU pártszövetség a legnépszerűbb, a volt Kelet-Németországban a szélsőjobboldali...","id":"20190811_A_volt_vasfuggony_a_valasztovonal_a_nemet_partszimpatiakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f91bd5-5271-40b1-b5ba-3bfd712a8213","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_A_volt_vasfuggony_a_valasztovonal_a_nemet_partszimpatiakban","timestamp":"2019. augusztus. 11. 16:52","title":"A volt vasfüggöny a választóvonal a német pártszimpátiákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753","c_author":"Gergely Márton","category":"tudomany","description":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem az alkatrészek hoztak forradalmat, hanem a szemléletváltás: a profik szenvedjenek, de a hobbibringások tekerjenek kényelemben. Úgy gyorsabbak is lesznek.","shortLead":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem...","id":"201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26f82ee-c188-4cf4-b5ec-c905c7ffe232","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:00","title":"Azt hiszi, a biciklik 20 éve nem változnak? Mutatjuk, mit tudhat ma egy menő bringa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188a9822-a117-4af6-91ac-3c1e28007d4a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyolcvannyolc százalékkal csökkent 1970 és 2012 között az édesvízi megafauna populációja, a veszteség kétszerese annak, amelyet a gerincesek elszenvedtek a szárazföldön és az óceánokban a berlini Leibniz Intézet (IGB) vezette nemzetközi kutatás szerint. Leginkább a nagytestű halfajok populációja csökkent.","shortLead":"Nyolcvannyolc százalékkal csökkent 1970 és 2012 között az édesvízi megafauna populációja, a veszteség kétszerese annak...","id":"20190811_nagytestu_edesvizi_fajok_populacioja_1970_2012","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=188a9822-a117-4af6-91ac-3c1e28007d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecd318d-cd39-46c2-bbeb-6bfae866edad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_nagytestu_edesvizi_fajok_populacioja_1970_2012","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:03","title":"88%-kal csökkent a nagytestű édesvízi fajok populációja 1970 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség turisztikai fejlesztéseiért felelős kormánybiztos.","shortLead":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség...","id":"201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9876b028-cccd-4a5e-ad03-794eab25bd7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:30","title":"Kisvárdai kiskirályság: családi körkörös gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c270de4d-fd43-498b-87fd-10b98795739f","c_author":"Balla István - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A földben jelentős mennyiségű higany, a föld felett a vegyi anyagok keltette folyamatos robbanásveszély – a berenteiek számára ezt jelenti a BorsodChem. Na és a vegyipari cégtől származó milliárdos adóbevételnek köszönhetően bőkezű támogatásokat. De melyik nyom többet a latba? Mérgeink című sorozatunk harmadik része.","shortLead":"A földben jelentős mennyiségű higany, a föld felett a vegyi anyagok keltette folyamatos robbanásveszély – a berenteiek...","id":"20190812_Berente_borsodchem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c270de4d-fd43-498b-87fd-10b98795739f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c4c25-4ca1-45ee-8d8c-3d1c3f02f596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Berente_borsodchem","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:00","title":"Önnek mennyit érne meg robbanásveszélyben élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tiszántúlra valószínűleg csak szerdán érkezik meg az eső.","shortLead":"A Tiszántúlra valószínűleg csak szerdán érkezik meg az eső.","id":"20190813_Kisopri_a_lehules_a_kanikulat_este_jonnek_a_zivatarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f89d40-838b-4f84-a042-327a7018c21b","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Kisopri_a_lehules_a_kanikulat_este_jonnek_a_zivatarok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:36","title":"Kisöpri a lehűlés a kánikulát, este jönnek a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","shortLead":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","id":"20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b821cf-f10e-4949-95e2-72f907df5c41","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:26","title":"Csapatépítésnek szánja a Semmelweis Egyetem rektora az önkéntes kerítésfestést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]